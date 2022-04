Belgische kunstenaar Fabre veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke celstraf

De Belgische theatermaker en kunstenaar Jan Fabre is veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk en aanranding van een vrouw. Justitie had eerder een onvoorwaardelijke straf van drie jaar geëist. Fabre, die altijd heeft volgehouden niet schuldig te zijn, was vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak van de rechtbank in Antwerpen, evenmin als op de zittingsdagen een maand geleden.

De zaak tegen een van de meest beroemde en succesvolle kunstenaars van België kwam in 2018 aan het rollen na een open brief van twintig dansers en (oud-)medewerkers van Fabres gezelschap Troubleyn. Zij schreven de brief nadat Fabre in een tv-uitzending over seksueel grensoverschrijdend in de kunsten (#MeToo) had gezegd dat hij in veertig jaar nog nooit een probleem had gehad in zijn gezelschap.

De briefschrijvers hadden dat opgevat als provocatie, omdat Fabre zich volgens hen schuldig maakte aan treiteren, stelselmatige seksistische kritiek op vrouwen (zoals de keer dat hij tien jonge danseressen topless in een rij zette en uitgebreid hun borsten besprak) en het gebruik van denigrerende, racistische bijnamen. Ook nodigde hij dansers regelmatig uit voor seksueel getinte bijeenkomsten in hotels. „Geen seks, geen solo” was een gevleugelde term in het gezelschap.

Drank en drugs

Tijdens de rechtszaak getuigden elf performers tegen Fabre. Die maakte volgens hen grensoverschrijdende avances tijdens repetities en tijdens privé-afspraken bij Fabre thuis, in een hotelkamer en in een kasteel in de Ardennen. Hij bood hen drank en drugs aan en vroeg hen geregeld zich te ontkleden of voor hem te masturberen. In één van de gevallen leidde de afspraak tot seks.

De advocaat van Fabre had vrijspraak gevraagd. Op de tweede zittingsdag las zij een handgeschreven brief van de afwezige regisseur voor, waarin hij schreef dat hij nooit acteurs en dansers heeft willen kwetsen. „Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan wie zich gekwetst voelt, aan wie zich door mij slecht heeft gevoeld. Ik wens jullie de anarchie van de liefde en schoonheid toe.”

Fabre is bekend om zijn grensverleggend theater, waarin het draait om waarachtigheid. Van zijn spelers, die hij zijn „krijgers van de schoonheid” noemt, verwacht hij dat ze hun grenzen verleggen en tot het uiterste gaan.