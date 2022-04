Angst voor de dodelijke straal

Over aanslagen op 5G-zendmasten hoor je niet veel meer. Vroeger ging er nog weleens een in vlammen op, maar dat is voorbij. Misschien vinden de 5G-activisten het niet meer passen in deze tijd of is er iets anders dat ze dwars zit. Dat ze niet langer geloven in het gevaar van de straling is onwaarschijnlijk. Zo zijn wij hier niet.

De Nederlandse stralingsangst is hardnekkig maar hoe hij precies ontstond is niet duidelijk. Hij was er niet altijd. De ultraviolette stralen (‘chemische stralen’) die rond 1800 werden ontdekt, de latere kathodestralen en de x-stralen van Wilhelm Röntgen zaten niemand in de weg. Niemand ergerde zich aan de elektromagnetische stralen waarmee Marconi zijn draadloze telegrafie bedreef.

Het veranderde toen rond 1900 de radioactiviteit werd ontdekt. De onzichtbare gammastralen die radium afgaf bleken therapeutisch inzetbaar maar konden ook gemene brandwonden veroorzaken. Rond 1915 werd duidelijk dat een teveel aan x-stralen ook een noodlottige uitwerking had.

Of toen gelijk al stralingsangst bij het publiek ontstond valt honderd jaar na dato niet vast te stellen, maar lang heeft het niet geduurd. In 1924 berichtte de Engelse uitvinder Harry Grindell-Matthews dat hij een machine in ontwikkeling had waarmee hij, langs elektrische weg, dodende stralen kon opwekken. Hij zocht nog wat fondsen om het toestel te volmaken, maar kon met een voorlopige uitvoering al op een paar meter afstand buskruit ontsteken, muizen laten doodvallen en zelfs een draaiende benzinemotor stilzetten. Stom genoeg was hij zo zuinig met zijn demonstraties dat hij weinigen wist te overtuigen. De Engelse overheid bood hem 1000 pond als hij op afstand een motor wist stil te zetten die van overheidswege was aangeleverd maar dat vertikte Matthews. Wel maakt hij een korte documentaire – The Death Ray – waarin hij als professor Sickbock een contraptie bedient die inderdaad op afstand een lamp en buskruit ontsteekt. Desgewenst kunnen we hele steden vernietigen, deed de documentaire wervend. Maar weer bleef een reactie uit. Al in juli 1924 zit Grindell-Matthews met een zenuwoverspanning en ontstoken oog op de mailboot naar New York. Daar verging het hem niet beter.

Het naadje van de kous

Hoewel de Nederlandse dagbladen uitvoerig over het debacle hadden gerapporteerd ontstond er onder de leden van de Tweede Kamer, die weer niet het naadje van de kous hadden kunnen vinden, grote ongerustheid over ‘de doodende straal’. Ze stelden dwingende vragen aan de minister van oorlog die prompt de hoogleraar Hendrik Antoon Lorentz inschakelde. Al in november 1924 werd een Commissie voor Physische Strijdmiddelen opgericht. De commissie ontdekte dat de dodende straal nep was, maar bleef toch verder speuren naar elektrische strijdmethoden. Niet minder belangrijk is dat er kort na 1924 onder de naam ‘De Doodende Straal’ zowel een roman, een toneelstuk, een film als een stripverhaal (van Marten Toonder) verscheen. ’t Is inmiddels vergeten maar de Hollander van toen moest wel begrijpen dat onzichtbare stralen veel onheil konden aanrichten.

Toen dan ook de Duitse wichelroedeloper Gustav Freiherr von Pohl in 1932 bekendmaakte dat er van nature plaatsen op aarde zijn waar stralen uit de bodem opstijgen die slapeloosheid en ziekten opwekken, viel dat niet alleen in Duitsland maar ook in Nederland in heel vruchtbare grond. Opeens werd duidelijk waarom er in sommige huizen (‘kankerhuizen’) zo abnormaal veel ziekte en ongemak voorkwam: ze stonden op een aardstraal. Opeens werd ook duidelijk waarom wichelroedelopers konden wat ze konden: hun roede reageerde op aardstralen. Alles paste logisch in elkaar.

Wetenschap en pers reageerden sceptisch. De Leidse hoogleraar pharmacodynamie W. Storm van Leeuwen schreef in De Telegraaf een cynisch stukje waarin het woord ‘comedie’ voorkwam en ook de Vereeniging tegen de Kwakzalverij hakte er hard op in. Aardstralen leken weliswaar sterk op gammastralen maar ’t was toch nonsens.

Schatten en verborgen water

Van oudsher werd hier in Holland hooguit incidenteel wichelroede gelopen, dan ging het om schatten en verborgen water, maar baron von Pohl gaf het wichelen een impuls en weldra werden bosjes aardstralen ontdekt. Binnen de kortste keren bloeide ook de handel in beschermingsmiddelen als amuletten, kettingen, gordels en ontstralingsapparaten, zeg maar: aardstralenkastjes. Er werden woekerprijzen gevraagd.

Zo kon het niet langer. In 1948 installeerde de Akademie van Wetenschappen een Commissie tot Onderzoek van het Wichelroede- en Aardstralenprobleem met een keur aan hoogleraren als leden. Al in 1954 brachten die verslag uit. De Proeven met geblinddoekte roedelopers hadden niets bijzonders aangetoond en in hun kastjes waren slechts prullaria aangetroffen. De mummies in de grafkelder van Wiewerd waren niet door aardstraling maar door een bijzondere luchtcirculatie ontstaan. Om kort te gaan: aardstralen bestonden niet. ‘Knock out’, juichte de anti-kwakzalversvereniging.

De roedelopers gaven zich niet zomaar gewonnen. Voortaan gebruikten ze het feit dat ze door de Commissie waren onderzocht als aanbeveling. Maar ze zongen een toontje lager en naar hun kastjes was niet veel vraag meer – al zijn ze tot op de dag van vandaag te koop, zoek ze op internet. Toch zou je kunnen zeggen dat de wetenschap in1954 een belangrijke aanleiding voor stralingsangst had weggenomen. Toen begonnen de lange reeksen bovengrondse kernproeven.