Wielrenster Pieters na lange periode uit coma, sprake van bewustzijn

De Nederlandse wielrenster Amy Pieters is ontwaakt uit de coma waarin ze sinds eind december lag. Haar ploeg SD Worx meldt donderdag dat er sprake is van „enig bewustzijn”. Pieters kan „enigszins non-verbaal communiceren, herkent mensen, heeft begrip van wat er wordt gezegd en kan steeds meer opdrachten uitvoeren”.

De dertigjarige Pieters kwam op 23 december ernstig ten val tijdens een trainingsrit bij het Spaanse Calpe. Ze verloor hierbij het bewustzijn en liep ernstig hersenletsel op. Diezelfde dag nog werd ze in het ziekenhuis in Alicante geopereerd aan haar schedel en vervolgens in kunstmatige coma gehouden. Op 6 januari werd ze overgebracht naar een ziekenhuis in Nederland. Sindsdien kwam geen nieuws meer naar buiten over haar toestand.

SD Worx meldt nu dat Pieters sinds medio februari een revalidatietraject volgt bij een specialist in hersenletsel. De artsen kunnen nog geen uitspraken doen over eventuele restverschijnselen en uitzicht op verder herstel.

In 2021 won Pieters voor het eerst de Nederlandse titel op de weg, nadat zij in 2019 al eens Europees kampioen was geworden. Op de baan was Pieters zowel in 2019 als 2020 wereldkampioen op het onderdeel koppelkoers samen met Kirsten Wild.