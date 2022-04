Waar komt het woord ‘colofon’ vandaan? En andere vreemde zoektochten

Heeft u zich ooit afgevraagd waar het woord ‘colofon’ eigenlijk vandaan komt? Kolophon was een bruisende stad uit de Griekse oudheid, komt Florette Dijkstra op de eerste pagina van haar boek Verdwenen levens al googelend te weten. Een decadent oord, dat het hoogste punt was dat zeelui vanaf de Egeïsche Zee konden zien. Maar daar gaat het Dijkstra niet om. Het is een plek die veel beroemde dichters heeft voortgebracht, de naam Homerus doet wellicht een belletje rinkelen, en één van hen, Antimachus van Kolophon, geldt als eerste dichter in de literaire geschiedenis die de liefde tussen een man en een vrouw bezong. De allereerste! Daarvoor was liefde ofwel lust of kameraadschap tussen broeders op het slagveld. Tenminste, die bewering staat in een Engels boek uit 1896. Want het gaat Dijkstra ook niet om Antimachus, maar om de schrijver van dat boek, E.F.M. Benecke, die een kleinzoon blijkt te zijn van Felix Mendelssohn, de grote componist. Deze Edward heeft een fascinerende familiegeschiedenis en een tragisch levensverhaal, want hij is in 1895 op zijn vijfentwintigste spoorloos verdwenen tijdens een wandeltocht in de Alpen, en die vermissing, dáár gaat het eerste essay uit Verdwenen levens over. Toch? Net zoals de Odyssee gaat over een held die voet aan wal zet in Ithaka. De omzwervingen maken het verhaal.

Zeeën van tijd

Florette Dijkstra maakt evenveel omzwervingen in haar vier lange essays, waarin ze respectievelijk op zoek gaat naar Edward Benecke, naar de eerste drager van een genetische mutatie die haar familie, naar een vrouw op een tekening van de inname van de Schans van Orthen door de Fransen in 1794 en naar een rits voortvluchtigen uit de 18de eeuw in de landen van Overmaas. De zoektochten zijn allemaal een long shot, met kleine kans op succes, maar kosten noch moeite worden gespaard. Dijkstra heeft immers tijd, in de coronapandemie. Zeeën van tijd.

We volgen haar nieuwsgierigheid daarom tot in het bizarre. Het lijkt haar experiment met dit boek om elk zijpad dat ingeslagen wordt uit te wandelen. Hoofd- en bijzaken zijn niet van elkaar te onderscheiden, achtergrond en voorgrond van haar verhaal lopen in elkaar over. Je begint met zoektocht naar een genetische mutatie die veel leed heeft veroorzaakt in de familie, en voor je het weet zit je een boek te lezen over de 17de-eeuwse teerhandel tussen Holland en Finland.

Dezelfde zoektocht brengt haar – vraag niet hoe – op het spoor van een Fins sprookje. Daaruit citeert ze een paar passages die ze door Google Translate haalt: ‘In een ander huisje was geen klok, maar de vloer was gemaakt van het personage.’ En: ‘Toen ik op de fiets het Dodenland bezocht, zag ik een kudde thee uit het moeras naar de overkant vliegen.’ Poëzie is blijkbaar niet altijd dat wat verloren gaat in vertaling, maar soms juist wat in vertaling ontstaat.

Steeds vraag je je af wat het punt is van het verhaal dat Florette Dijkstra wil vertellen. Ze maakt eindeloos omtrekkende bewegingen, maar wat wil ze nou eigenlijk zeggen?

Het gaat, en dat zal ook eens niet, niet om de vondst, maar om de zoektocht. Dijkstra ziet een los draadje en blijft er aan trekken, in de hoop eindelijk de geweldige kluwen van de chaotische werkelijkheid te ontrafelen. Vergeefs, uiteraard, maar geen reden om het niet te proberen.

Charmante melancholie

Erg vreemd is het allemaal wel. Toch blijven de essays onderhoudend, mede door de spanning die het genre van het vermissingsmysterie nu eenmaal met zich meedraagt, en zijn ze bij vlagen zelfs troostrijk. Het boek laat zich lezen als een bijzonder verslag van de coronatijd, toen we wel meer mensen eenzaam ronddoolden op internet, alleen waren met de vertakkingen van hun gedachten, en op zoek gingen naar nieuwe manieren om te voelen dat ze nog steeds deel uitmaakten van de wereld.

De mogelijkheden van dat oneindige internet wordt door Dijkstra gevierd, het boek lijkt wel gesponsord door Google Maps, maar ook op de proef gesteld. Wat kunnen we achterhalen? Leidt internet tot echt grenzeloze kennis? Wat je vindt is bijna nooit wat je zocht.

Het geheel is van een charmante melancholie, en soms van een onverbiddelijke hardheid. Het ís ook hard, al die verdwenen levens. Langzaam begint het de lezer te dagen dat een of andere verdwijning ons allemaal ten deel zal vallen. Iedereen wordt uiteindelijk gereduceerd tot hooguit een naampje op een stamboom, of een verwijzing diep weggestopt in een archief, of een liefdevolle dagboekaantekening, als we geluk hebben.

Dijkstra’s boek gaat dus vooral ook over vergeten, over dat wat overblijft, en de onherroepelijkheid van het verleden. Daar schrijft ze over op een unieke en bevreemdende manier, die toch zijn uitwerking niet mist. Het vermogen hoofd-en zijpaden te onderscheiden wordt in onze wereld doorgaans gezien als een deugd, of op zijn minst een belangrijke vaardigheid. Maar misschien speelt het leven zich juist in de zijpaden af.



Florette Dijkstra: Verdwenen levens. Op zoek naar een alpinist, een geniaal gen, een partizane en een stel voortvluchtigen. Querido, 261 blz. € 20,- Verdwenen levens. Op zoek naar een alpinist, een geniaal gen, een partizane en een stel voortvluchtigen. Querido, 261 blz. € 20,- ●●●●●