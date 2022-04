Voelt het programma dat de kleedkamer wil vertolken de Nederlandse huiskamer nog wel aan?

Heeft oud-voetballer en tv-persoonlijkheid Johan Derksen als 24-jarige voetballer samen met de keeper van Veendam twee vrouwen mee naar huis genomen en één van hen in bewusteloze toestand met een kaars gepenetreerd? Over deze kwestie gaat het nu al twee dagen in tal van Nederlandse huiskamers en, smoezend zodat de kinderen het niet horen, rondom menig kleedje op één van de Koningsdagmarkten afgelopen woensdag.

Een cynicus kan in de kwestie-Derksen deze week een geslaagd drieluik zien, dat het programma Vandaag Inside weer eens mooie kijkcijfers opleverde. Op dinsdag 26 april keken er gemiddeld nog geen 600.000 kijkers naar het programma, een dag later waren dat er bijna 900.000. Een top-10 notering, op Koningsdag nog wel, terwijl er op beide avonden ook nog Champions League-voetbal op tv was. Deze donderdagmiddag werd aangekondigd dat er vanavond na een gesprek met Talpa dan toch excuses zullen volgen. De wellicht onbedoelde subtekst van deze mededeling: kijkt u vooral weer.

Genee, Derksen en Van der Gijp wisten de ophef hoe dan ook weer als vanouds uit te smeren. Op dinsdag ontstond de ophef, op woensdag was er de relativerende nabespreking en op donderdag volgen, zoals het zich deze donderdag liet aanzien, excuses. Op alle drie dagen zijn de drie volop in het nieuws. Wie het programma al wat langer volgt komt deze cyclus bekend voor – al zouden excuses van Derksen nieuw zijn.

Lees ook: Justitie gaat verhaal van Johan Derksen over seksueel misbruik onderzoeken

Tafelgast René van der Gijp riep in de zomer van 2013, rond de Gay Pride, in een vroegere incarnatie van dit programma dat voetbal geen sport voor homo’s is. Derksen stelde in april 2016 dat voetbalclubs „naar de klote zijn gegaan” doordat „Marokkaanse spelers de overhand in de selectie krijgen”. Van der Gijp verkleede zich begin februari 2018 als een vrouw en noemde zichzelf proestend van de lach Renate.

Vanuit de derde persoon

Al ruim twee decennia – Van der Gijp vanaf 2008 als vaste gast – roeren de drie zich nu: aanvankelijk vooral over voetbal, tegenwoordig steeds over de balsport waar ze het meest vanaf weten. Ook onderlinge onmin tussen presentator Genee en zijn bij tijd en wijle onhandelbare vaste tafelgasten wordt steevast breed uitgemeten. Gaan ze nu wel of niet met elkaar verder?

De drie lijken steeds meer personages te zijn, die zichzelf en hun programma vanuit de derde persoon analyseren. Met Wilfred Genee in de rol van vergoelijkende interpretator van de bedoelingen van de andere twee en Derksen en Van der Gijp als verontwaardigde vertolkers van hun eigen goede bedoelingen. „Excuses?”, onderbrak Derksen deze woensdagavond de als criticaster uitgenodigde RTL-columnist Yesim Candan. „Welnee, dat zou zijn alsof ik als een burgemeester verantwoording af moet leggen van het gedrag van Piet Hein.” Van der Gijp gaf deze woensdag aan de anekdote van zijn tafelgenoot eenvoudigweg niet te geloven. Hij verzon zelf ook de helft van de sterke verhalen waarmee hij door het land trekt.

De ironie lijkt dat de mannen die als outsiders de mediawereld wilden opschudden door het onversneden geluid van de gewone man in de voetbalkantine te laten klinken intussen zélf tv-meubilair geworden zijn. Die, zoals schrijver Öczan Akyol stelde – afgelopen woensdag eveneens te gast in het programma – hun antenne voor hoe er in de samenleving over zaken wordt gedacht nodig eens moeten bijstellen. En die inmiddels meer met zichzelf dan met de wereld om zich heen bezig lijken.

Humoronderzoeker Madelijn Strick, sociaal psychologe aan de Universiteit Utrecht, ziet de kaarsanekdote als een schoolvoorbeeld van een verkeerd gevallen grap, die „overigens niet als grap bedoeld leek, maar door de reactie van de rest van de tafel wel zo uitpakte”. Derksen had hypocrisie aan de kaak willen stellen, door zichzelf „kwetsbaar” op te stellen over seksuele misdragingen „die gebeurden in de tijdgeest van toen”, zo verklaarde hij.

Afschuw

Strick: „Toen Derksen aan zijn verhaal begon zag je al het begin van een lach. Zo’n lach is een communicatiesignaal: ik ben op zoek naar erkenning. Toen de anderen begonnen te lachen brak de lach helemaal door. Hij leek de bijval te krijgen waar hij naar op zoek was. Namelijk dat iedereen wel jeugdzondes heeft en dat je tegenwoordig niets meer mag.” Strick zag ook hoe moeilijk het publiek had weerstand te bieden tegen de lach aan tafel, toen die eenmaal ingezet was. „Eenmaal thuis keken de lachers daar misschien ook anders naar. Maar in de huiskamer heerst die dynamiek niet. En hoewel er vast besloten appgroepen en kleedkamers zijn waar het er zo aan toe gaat denk ik dat Derksen ditmaal verkeerd heeft ingeschat hoe zijn woorden zijn overgekomen.”

De eerste sponsor, Stella Fietsen, schortte de samenwerking intussen op. Ook tafelgast Roos Schlikker gaf aan niet langer in het programma te gast te willen zijn. Het OM kondigde een onderzoek aan naar Derksens vermeende jeugdzonde en regeringscommissaris Mariëtte Hamer sprak van „ontluisterende televisie”. Of Talpa Netwerk, waar eerder dit jaar verschillende vrouwelijke werknemers samen stelling namen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, genoegen neemt met excuses in de uitzending moet nog blijken. Evenmin is duidelijk of de kijkers ná deze ophefgolf opnieuw zo massaal op het programma zullen afstemmen.

Volgens humoronderzoeker Strick wist Vandaag Inside vaak genoeg wél de juiste snaar te raken, maar lijkt het nu alsof Johan Derksen niet helemaal meer mee is met de moderne tijd. „De meeste mensen kijken hier met afschuw naar.”