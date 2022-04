Unilever: we leven in een tijd van ‘ongeëvenaarde inflatie’

We leven in een tijd van „ongeëvenaarde kosteninflatie”, zei Unilever-bestuursvoorzitter Alan Jope donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Hij had dat twee maanden eerder ook al een keer eerder gezegd, toen in februari de jaarcijfers verschenen. Door de coronapandemie, en de bijbehorende verstoring van toeleveringsketens, stegen de prijzen over de gehele linie: van grondstoffen tot transport en verpakkingen.

Maar daarna brak ook nog eens de oorlog uit in Oekraïne, grote exporteur van belangrijke agrarische grondstoffen zoals graan en zonnebloemolie.

Als reactie op de stijgende kosten heeft Unilever – onder andere maker van Magnum-ijs, Omo-wasmiddel en Dove-deodorant – in het eerste kwartaal van 2022 links en rechts de prijzen verhoogd, gemiddeld met 8,3 procent. De hoeveelheid producten die Unilever verkocht daalde met 1 procent. Dat resulteerde in een omzet van 13,8 miljard euro (winst deelt Unilever niet bij kwartaalcijfers). Huishoudelijke producten, zoals was- en schoonmaakmiddelen, stegen het afgelopen jaar het hardst in prijs: met 12,5 procent.

Een aanzienlijk deel van de gestegen kosten wordt door Unilever niet aan klanten doorberekend, zegt het bedrijf

Een aanzienlijk deel van de gestegen kosten wordt door Unilever niet aan klanten doorberekend, liet financieel topman Graeme Pitkethly weten, maar worden door het concern zelf geabsorbeerd. Jope sprak uit dat Unilever „verantwoord” moet beprijzen: als levensmiddelen te duur worden, haken consumenten af. Al zei hij ook dat concurrenten net zo goed last hebben van inflatie en dat „Unilever geen marktaandeel verliest aan [goedkopere] huismerken”.

De prijsstijgingen die Unilever doorvoerde hebben grote regionale verschillen. In Europa gemiddeld zo’n 5 procent, in opkomende markten „met dubbele cijfers”, aldus Jope. Op de vraag of Europese consumenten de komende tijd ook zulke percentages kunnen verwachten, zei Jope dat het in deze tijden „niet makkelijk [is] om in een glazen bol te kijken”. Maar tegelijkertijd liet hij er geen twijfel over bestaan dat het einde van de inflatie nog niet in zicht is: „De piek is nog niet bereikt. Dit zal de rest van het jaar doorgaan.” Jope zei dat prijzen voor veel grondstoffen sinds 2020 zijn verdubbeld of zelfs verdrievoudigd.

De verstoorde markt van plantaardige oliën is momenteel een van de grootste uitdagingen van de levensmiddelenindustrie. Ook voor Unilever, zei Jope. Maar hij klonk niet gealarmeerd. Het bedrijf past zich aan door recepten voor producten aan te passen. „Het is een van de dingen waar Unilever goed in is.”

Na ontstane tekorten in zonnebloemolie, werd ook palmolie extra gewild. In een reactie daarop verbood Indonesië deze dinsdag de export van ruwe palmolie. Unilever is een grootverbruiker van palmolie voor allerhande producten, van pindakaas tot shampoo. Maar het bedrijf wordt niet door de maatregel geraakt, verzekerde Jope. Het bedrijf heeft gunstige prijzen contractueel vastgelegd en er zouden „zeker geen tekorten” aan palmolie zijn.