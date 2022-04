De twee grootste Vlaamse havens willen samen één wereldspeler worden

Breekbaar steekt de torenspits van de Sint-Jan-de-Doperkerk uit boven de immense industrie van de Antwerpse haven. Tussen de petroleumdokken, de kranen en de silo’s is het monumentale kerkje van het verdwenen polderdorp Oosterweel een stille getuige van de continue uitbreiding van de haven van Antwerpen.

De Sint-Jan-de-Doperkerk en een nabijgelegen brug bleven gespaard toen de rest van het dorp in 1929 werd opgeslokt door de haven. De kerk ligt opvallend laag, viel donderdag te zien tijdens een rondvaart door de zonnige Antwerpse haven. Het kerkgebouw staat op de polderbodem; de omringende haven ligt een paar meter hoger.

De uitbreiding van de haven van Antwerpen bereikte donderdag een nieuw hoogtepunt. „Een historisch moment”, bleven de havenbestuurders maar herhalen. Weer een nieuwe uitbreiding, maar nu een die honderd kilometer verderop ligt, aan de Noordzee. Antwerpen fuseert met Zeebrugge.

En dat vierden beide havenbedrijven met een rondvaart voor genodigden – langs olie, suiker, kunstmest, staal, gas, auto’s, en wat de haven nog meer verwerkt – en een feestelijk moment in het Havenhuis in Antwerpen. Vorige week hadden beide stadsbesturen al hun definitief akkoord gegeven aan wat nu de Port of Antwerp Bruges heet (Brugge bleek een bekender merk dan Zeebrugge).

Noem het geen overname van de kleinere Maatschappij van de Brugse Zeehaven door het veel grotere Havenbedrijf Antwerpen. Ook al krijgt de stad Antwerpen een belang van 80 procent in het nieuwe havenbedrijf en Zeebrugge 20 procent. En noem het liever ook geen fusie. Dit is een „eengemaakte haven”, zeiden de Vlaamse bestuurders donderdag, ook al liggen de havens ver van elkaar.

Een havenfusie is bijzonder in Europa. Het komt niet vaak voor dat meerdere havens onder één dak komen. In 2017 gingen de kleinere havens van Gent, Vlissingen en Terneuzen op in één bedrijf, North Sea Port. Een wereldprimeur, schreef de pers destijds.

Foto Wouter Van Vooren

Bananen en kiwi’s

Nu vormen de twee grootste Vlaamse diepzeehavens één wereldspeler. In 2021 waren zij samen goed voor de overslag van 280 miljoen ton goederen. Rotterdam verwerkte in 2021 437 miljoen ton goederen (containers, stukgoed, bulkgoed, auto’s, et cetera).

De nieuwe fusiehaven is de belangrijkste motor van de Vlaamse economie. De havenactiviteiten hadden vorig jaar een toegevoegde waarde van 19 miljard euro of 4,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat komt met name door de petrochemische sector in Antwerpen, een van de grootste in Europa. Zeebrugge is een mondiaal knooppunt in het transport van nieuwe (elektrische) auto’s – het is de Tesla-haven van Europa.

En volgens het Antwerpse Havenbedrijf komt vrijwel elke banaan in een West-Europese supermarkt via Antwerpen binnen. Jaarlijks voert men 8 miljard bananen in. En miljoenen ananassen. De kiwi’s vanuit Zeebrugge zijn een verse aanvulling.

De fusie maakt Antwerpen sterker in de strijd met onder meer Rotterdam en Hamburg, zeggen haveneconomen. „Hier ontstaat een geduchte concurrent voor de Europese titel”, aldus econoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Gemeten in het gezamenlijk gewicht (tonnage) van containers is de eengemaakte haven groter dan Rotterdam. Niet in het aantal containers overigens. De Rotterdamse haven groeide vorig jaar sterk, naar 15,3 miljoen TEU (twintigvoetcontainers, de standaardmaat). Dat waren er niet eerder zoveel. De havens Antwerpen en Zeebrugge groeiden nauwelijks en kwamen samen tot 14,2 miljoen TEU.

Geen ontslagen

„Samen verstevigen wij onze positie in de wereldwijde logistiek”, stelde de Antwerpse locoburgemeester Annick De Ridder donderdag. Bij Port of Antwerp Bruges is zij voorzitter van de raad van bestuur. „Samen zijn wij veel competitiever bij het aantrekken van nieuwe klanten en investeerders”, aldus De Ridder. „Dat geldt ook voor het creëren van werkgelegenheid.” De bestuurders hebben beloofd dat er geen ontslagen zullen vallen onder de 1.750 medewerkers.

De havens willen samen „duurzame groei” realiseren, benadrukte Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp Bruges. „De energietransitie is een zaak die wij veel beter gezamenlijk kunnen aanpakken. Denk aan het gebruik van groene waterstof in de haven en het opvangen en opslaan van CO 2 .”

Als de havens in 2050 emissievrij willen zijn, een verplichting binnen de Europese Green Deal en het klimaatprogramma Fit for 55, moeten zij samen hard aan de slag. Net als Rotterdam en andere Europese havens trouwens. In Antwerpen zorgen met name de grote raffinaderijen (TotalEnergies, ExxonMobil) en de chemiebedrijven (BASF, Air Liquide, Bayer, Borealis) voor veel uitstoot. Het hele industriële complex in de haven stoot jaarlijks 18 miljoen ton CO 2 uit. Dat is meer dan een tiende van het Belgische totaal.

Foto Wouter Van Vooren

Vetes uit het verleden

Antwerpen en Zeebrugge praten al jaren over samenwerking. In 2008 gingen beide besturen al eens om de tafel op initiatief van de Vlaamse regering. Die vond dat de havens sterker moesten staan tegenover de Nederlandse en Franse concurrenten.

Dat ging allemaal niet van harte. De gesprekken tussen de wantrouwige bestuurders die elkaar in het verleden regelmatig aftroefden bij commerciële deals en subsidieaanvragen, ontaardden meermaals in ruzie. Waarom, zei de machtige Antwerpse havenbestuurder Eddy Bruyninckx destijds, zouden wij samengaan met het kleinere Zeebrugge? Wat heeft Antwerpen eraan?

Het duurde tien jaar om de vetes uit het verleden te begraven. Een aantal zaken dreef beide havens alsnog in elkaars armen.

Een nieuwe generatie havenbestuurders was aangetreden; zij keken met minder emotie naar een samengaan. De fusie van Gent met de Nederlandse Westerscheldehavens Terneuzen en Vlissingen – sinds 1 januari 2018 – deed Antwerpen en Zeebrugge beseffen dat zij niet wilden overblijven. En door ernstig ruimtegebrek keek Antwerpen begerig naar de ruimte die Zeebrugge nog wel had om uit te breiden.

Een onderzoek van accountants- en adviesbureau Deloitte Laga trok in 2018 de havenbestuurders min of meer over de streep. Beide havens, stelde het bureau, zijn „in hoge mate complementair”. Zo is Antwerpen sterk in de afhandeling en opslag van containers, breakbulk (stukgoed zoals staalrollen, papier, hout) en chemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor auto’s en de overslag van vloeibaar aardgas (LNG). Antwerpen richt zich met name op China en de VS, Zeebrugge op het VK en Rusland. In de havens zijn overigens duizenden containers met bestemming Rusland gestrand vanwege de sancties.

De fusie versterkt ook de capaciteit van Antwerpen, omdat Zeebrugge volgens nog groeipotentie heeft

Diepzee

De havenfusie versterkt de concurrentiepositie van Antwerpen doordat de haven nu ook een rechtstreekse diepzeehaven heeft, zegt haveneconoom Kuipers. „Zo wordt Antwerpen minder afhankelijk van de Westerschelde.” Sinds het einde van de negentiende eeuw wordt permanent gebaggerd in de Schelde om Antwerpen bereikbaar te houden. Het Havenbedrijf ‘verkoopt’ de atypische ligging voor een zeehaven overigens als een pre: 80 kilometer dichter bij de consument.

„Antwerpen en Zeebrugge werkten elkaar in het verleden weleens tegen”, zegt Kuipers. „Dat was natuurlijk contraproductief.” De fusie versterkt ook de capaciteit van Antwerpen, omdat Zeebrugge volgens Kuipers nog groeipotentie heeft. Jacques Vandermeiren, directeur van het Havenbedrijf Antwerpen, zei vorig jaar ook al op een Vlaamse nieuwszender: „De haven zit bijna vol. Het evenwicht tussen industrie, natuur, landbouw maar ook leefbaarheid is lastig.”

Hoe lastig de uitbreiding van de Antwerpse haven verloopt, illustreren de problemen rond het nieuwe Saeftinghedok. In 2018 stelde de Vlaamse regering dat op de linkeroever een nieuw dok moest komen om meer containers te kunnen verwerken. Daartoe zouden het dorp Doel en omgeving hetzelfde lot treffen als Oosterweel en grotendeels moeten verdwijnen. Drie actiegroepen tekenden bezwaar aan bij de Raad van State.

Eind maart bereikte de regering een akkoord met de actiegroepen. De bouw gaat door, maar minder omvangrijk dan het Havenbedrijf had gehoopt. De bewoners krijgen extra garanties om hun omgeving leefbaar te houden. Het hele project, inclusief meer overslagcapaciteit op de rechteroever, kost minstens 1,8 miljard euro en moet in 2029 of 2030 klaar zijn.

Foto Wouter Van Vooren

China

Interessant is dat de fusie ook de positie van China in de Vlaamse havens versterkt. Het Chinese staatsbedrijf Cosco, een van ’s werelds grootste containerrederijen en exploitant van containerterminals, nam in 2017 met succes de terminal van het Deense concern Maersk over in Zeebrugge. Het bedrijf heeft ook een groot belang in een containerterminal in Antwerpen. China is zeer actief in Europese havens. Cosco nam in 2016 bijvoorbeeld de complete haven van Piraeus over (bij Athene).

Een minpunt vindt haveneconoom Kuipers de slechte verbindingen vanuit Zeebrugge met het achterland. Over de weg is het moeizaam om de aangevoerde goederen verder te vervoeren, zegt hij. „Ook het spoor is niet ideaal. Het is een echte zee-zee-haven.” Transshipment, noemt de logistiek dat, overslag van zeeschip op kustvaarder bijvoorbeeld. Port of Antwerp Bruges benadrukt dat het daarom wil investeren in ‘interconnectiviteit’ tussen de havens, bijvoorbeeld in goederenvervoer per spoor, via de kustvaart en via pijpleidingen.

De Rotterdamse haven maakt zich geen zorgen over de Vlaamse havenfusie, aldus een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam. „Antwerpen en Zeebrugge zijn twee havens die allebei met Rotterdam concurreren op verschillende markten. Dat zal niet veranderen.” Dat de havenbedrijven fuseren heeft een zekere bestuurlijke logica en biedt een aantal operationele voordelen, stelt de woordvoerder. „Maar het verandert naar onze verwachting niet wezenlijk het ‘havenlandschap’ in Europa. Beide havens blijven fysiek liggen waar ze liggen, ieder met hun eigen karakteristieken.”

Ondertussen hebben alle havens in West-Europa last van de opstoppingen in de wereldwijde logistiek. De oorlog in Oekraïne en de lockdowns in ’s werelds grootste containerhaven Shanghai zorgen voor een verstopping van de aders van de wereldhandel.

In Antwerpen merken ze dat onder meer in een tekort aan containers. Goederen die normaal in containers worden aangevoerd, komen nu in bulk. Voor producten als staal, suiker en koffie moeten nu daarom (droge) loodsen worden gevonden, terwijl ze normaal in weer en wind op de terminals stonden in containers.

De Vlaamse havenbestuurders hadden zich voorgenomen dat geen enkel negatief geluid hun fusiefeestje donderdag zou verstoren. „Wij maken ons geen zorgen”, zei bestuursvoorzitter Annick De Ridder. „De haven van Antwerpen is erg divers. Bovendien is onze export groter dan de import. Dat maakt ons minder afhankelijk van één activiteit of één land.”