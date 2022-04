‘Tot mijn verbazing wil ik oud worden met een man’

Marischka Verbeek (55) is een kwart eeuw eigenaar van een vrouwenboekwinkel in Utrecht. Ze was verlegen toen ze begon. Nu doet ze ook veel buiten de winkel om. Niet in de rol van winkeleigenaar, maar in de rol van zichzelf.

‘Vijfentwintig jaar geleden werd ik eigenaar van boekwinkel Savannah Bay in Utrecht. Dat was altijd wie ik was. Maar ik heb steeds meer behoefte om te kijken wie ik daarnaast óók ben. Buiten de winkel, zonder de boeken om me achter te verstoppen. Ik ben mezelf een beetje aan het heruitvinden, ook relationeel. Na liefjes te hebben gehad in alle soorten en maten ben ik nu al elf jaar met dezelfde man. Het is zelfs zover dat we gaan trouwen.

„Verder merk ik dat ik me niet meer thuisvoel in de stad. Ik ben opgegroeid in de bossen bij Leersum. Elke dag fietste ik door het bos naar school. Elke dag ging ik pony rijden, paard rijden. Als kind wilde ik boswachter worden. Dat kan niet, zei mijn moeder, je bent een meisje. Mijn vader had ergens dezelfde hang naar de natuur. Hij was econoom, liberaal, had werk dat hij niet leuk vond. Op zijn 66ste overleed hij, vrij onverwacht. Hij en ik zaten nog midden in de strijd van de puberteit. Ik zou hem wel willen vertellen dat ik nu veel meer van hem begrijp.

„Mijn vader was Hollands, mijn moeder is Indisch. In Leersum maakte dat ons ‘anders’, mijn zusje en ik werden ook wel gepest. In die tijd wilde ik heel graag naar de stad. Het waren de jaren van activisme, kraken, feminisme. Ik ging literatuurwetenschap en vrouwenstudies studeren en hoorde over een vrouwenboekwinkel, Savannah Bay. Ik trof er een studiegenoot achter de kassa die vroeg of dat ook niet iets voor mij was. Vrijwilligerswerk, voor de goede zaak. In de winkel voelde ik me meteen als een vis in het water. Eindelijk kon ik praten over boeken.

Ik ben niet zwart, niet wit, niet Hollands, niet hetero, niet homo

„Boeken hebben mijn leven meer beïnvloed dan wat ik leerde op school. Ik groeide op in een heel heteroseksuele omgeving, maar een tante waar ik weleens logeerde had het Lesbisch prachtboek in de kast, een boek uit 1979. Zonder nog handje te hebben vastgehouden met wie dan ook, herkende ik daar als vijftienjarige van alles in. Dat je verliefd kon worden op een vrouw, dat er meer is dan trouwen en kinderen krijgen. Het boek maakte me in een klap feminist.

„In de jaren negentig waren vrouwenboekwinkels zwaar uit de mode. Alles werd wegbezuinigd, vrijwilligers moesten uit de uitkering naar een betaalde baan. Uiteindelijk bleef ik alleen over. Ik vertel altijd dat ik het idee niet kon verdragen dat de winkel er niet meer zou zijn. Dat is waar, maar het was ook dat ik geen flauw benul had wat ik anders moest doen. Ik was heel verlegen. In de winkel kon ik iets, wist ik wat ik moest doen. Ik heb de winkel overgenomen.

„De eerste jaren gingen we door een diep dal. Ik bleef afhankelijk van vrijwilligers, er was geen geld voor personeel. Mijn moeder zei: ik kom je wel even helpen. Ze is vijftien jaar gebleven. Gaandeweg werd de winkel weer een community, zoals eerst. Een huiskamer. Vrijwilligers komen hier omdat ze iets zoeken wat ze elders niet vinden. Ook mensen van in de zeventig. Het is een heel veilige bubbel, queer zijn is een beetje de norm.

„Rond 2008 werd ik verliefd op iemand die bij de eerste date zei in transitie te gaan. Het is niets geworden, maar zo kwam ik in de transgenderwereld terecht. Hoewel ik me zelf prima voel in mijn gender, kwam ik daar een beetje thuis. Misschien omdat ik op een andere manier toch ook heel fluïde ben. Ik zeg altijd: ik ben niet zwart, niet wit, niet Hollands, niet hetero, niet homo. En ik hou erg van een beweging die net begint. De saamhorigheid, de emoties. Dat mensen ontdekken dat ze niet de enige zijn. Het avontuurlijke ook: iets is er nog niet, wij gaan dat even allemaal opzetten.

„Van alles doe ik inmiddels buiten de winkel – coachen, presenteren, organiseren, adviseren. Ik word niet meer alleen benaderd als winkeleigenaar maar ook omdat ik feminist ben, veel weet van gender en queer activisme, om mijn Indisch zijn. Het is een heel ander gevoel als je ook wordt benaderd om wie je bent, niet alleen om wat je doet. Het geeft een soort trots. Op de winkel ben ik ook wel trots, maar die is deels een soort erfgoed van de vrouwenbeweging. Je staat op de schouders van de vrouwen die dat voor elkaar hebben gebokst.

„Ik heb altijd gedacht dat degene met wie ik oud zou willen worden een vrouw zou zijn. Tot mijn verbazing is het een man. We zijn heel verschillend, op dating sites hadden we nooit gematcht. Zo houdt hij van Brabantse schlagers, ik van punkmuziek. Ik leerde hem kennen via een bestuur waar we samen in zaten. Op een gegeven moment nam hij vrij omdat zijn kat op sterven lag. Dat herkende ik, dat je alles over hebt voor je dier.

„Hij woont in Breda, ik in Utrecht. Ik denk dat de afstand in het begin goed was, anders waren we nooit zo ver gekomen. Nu verlangen we heel erg naar een huis voor ons samen. Met honden en katten en een dierenopvang. Ik voel gewoon: daar gaan we heel goed in zijn.”

Aanmeldingen: ditbenik@nrc.nl