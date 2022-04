Tom Lanoye: ‘Vlaanderen dekt zijn oorlogsverleden toe’

Tom Lanoye maakt in zijn nieuwe roman De draaischijf veel grappen over Hollanders. Over de matige kwaliteit van hun restaurants, hun krap bemeten huizen, hun lompheid. Maar als het gaat over de manier waarop Nederland de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog heeft verwerkt, dan is de Belgische schrijver jaloers. Neem het vernieuwde Verzetsmuseum in Amsterdam, waar hij onlangs is geweest. Zoiets is er niet in Antwerpen, de stad waar hij woont. Een Joods museum, of een namenmonument? Ook niet. Theater Na de Dam? vraagt Lanoye. „Dat hebben wij niet hoor. Jullie dodenherdenking op 4 mei. Een héél land dat twee minuten zwijgt! Hollanders nog wel!” Maar als je Nederlanders daarop wijst „dan beginnen ze meteen te relativeren van ja, ja, maar wij waren wel heel fout hoor”, zegt hij. „Accepteer dat compliment nou eens!”

Tom Lanoye (Sint-Niklaas, 1958) woont en werkt in Antwerpen en Kaapstad. Hij debuteerde in 1985 met de verhalenbundel Een slagerszoon met een brilletje. Daarna volgenden romans als Het goddelijke monster (1997), Zwarte tranen (1999), Boze tongen (2002), Sprakeloos (2009), Gelukkige slaven (2013) en Zuivering (2017). Lanoye publiceerde ook poëzie, columns en kritieken en maakte faam als toneelschrijver en dramaturg (o.a. Ten oorlog, 1997, Mamma Medea, 2001 en OustFaust, 2022). Voor zijn oeuvre ontving hij zowel de Gouden Ganzenveer als de Constantijn Huygensprijs.



Tom Lanoye: De draaischijf. Prometheus, 480 blz. € 25,99 De draaischijf. Prometheus, 480 blz. € 25,99

Het is een van de redenen dat hij al lange tijd een boek wilde schrijven over de Tweede Wereldoorlog: er valt nog zoveel over te zeggen. Zeker in België. Dat boek, De draaischijf, gaat over een collaborerende Antwerpse toneelregisseur die getrouwd is met een Joods-Nederlandse actrice. De roman komt voort, zegt Lanoye, uit naijver en frustratie. Naijver omdat de grote schrijvers die hij bewondert – Klaus Mann, Louis Paul Boon, Hugo Claus – het óók deden, schrijven over de oorlog. En frustratie omdat die oorlog tot op de dag van vandaag doorwerkt in de manier waarop Belgen, Vlamingen vooral, naar zichzelf kijken.

We praten lang, meer dan twee uur, in een Hilversums hotel, waar Lanoye toevallig is voor een radio-opname. Het gesprek schiet soms alle kanten op. Misschien door een gebrek aan scherpte bij de interviewer, maar zeker ook omdat Lanoye veel te vertellen heeft. Was dat ook zo tijdens het schrijven? „Ik heb het omgekeerde van een writer’s block”, zegt Lanoye. „Tijdens het schrijven kwam er zo veel op me af.” De draaischijf is zijn lijvigste roman – bijna vijfhonderd bladzijden. Hij deed er negen maanden over. „Daarna was ik uitgeput.”

Dat er veel grappen in zitten over Hollanders is niet omdat hij een hekel heeft aan Hollanders. Integendeel, zijn man René is een Nederlander. Als ze poffertjes eten tegenover Artis dan gaat er een foto naar zijn schoonmoeder, een volbloed Amsterdamse. En Lanoye komt al tientallen jaren in Nederland in verband met een andere grote liefde: toneel.

Als ik aan het begin van het gesprek zeg dat ik vaak heb moeten lachen tijdens het lezen van het boek, ondanks het serieuze onderwerp, antwoordt Lanoye: „Maar dat is ook absoluut de bedoeling. Het kán niet dat een Tweede Wereldoorlog-roman zich afspeelt in Vlaanderen en dat twee dingen ontbreken, dat is copieuze maaltijden en humor. Omdat het ook zo knullig is. Elke keer als je als Vlaming een roman schrijft kun je zeggen: ik ga nu de definitieve great Flemish novel schrijven en een halve seconde later lig je al plat van het lachen. Want dat is een contradictie.”

Waarom?

„Kijk naar Vlaanderen, kijk naar België! Dat is een bastaardland. Bastaardisme is het wezenskenmerk. Het is allemaal tussen Uilenspiegel en soldaat Svejk. Daar ben ik van overtuigd.”

Daar spreekt een minderwaardigheidscomplex uit.

„Ja ja ja.”

Ik heb daarover een zin uit het boek opgeschreven…

„Ik zal hem u zeggen. ‘Was het koesteren van een minderwaardigheidscomplex een olympische discipline, dan won ik zilver, brons en goud.’ Dat is de samenvatting van de Vlaming zoals die is en koketteert tegelijkertijd.”

Ik zou dat als Hollander niet durven zeggen.

„Maar het is wel zo, hè. Ik kan dat zeggen. Ik zit ook zo in elkaar.”

De eerste zin van De draaischijf maakt meteen nieuwsgierig: ‘Ik had me de dag waarop ik word begraven heel anders voorgesteld’. Aan het woord is Alex Desmedt, die voor de oorlog naam maakte als acteur en regisseur. Hij is getrouwd met een Nederlandse actrice Lea Liebermann, en heeft een broer Rik, die dirigent en nazi is. Het verhaal speelt in Antwerpen, waar Desmedt tijdens de oorlog een toneelgezelschap leidt, en in Den Haag, waar hij helpt bij de opbouw van het Deutsches Theater in den Niederlanden. Dat gezelschap, een prestigeproject van de nazi’s, heeft echt bestaan en had als thuisbasis de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Historische figuren boden inspiratie, meldt de auteur in een noot. Het gaat om regisseur Joris Diels, zijn broer Hendrik en zijn vrouw Ida Wasserman.

Dat hij een roman over de oorlog wilde schrijven wist Tom Lanoye dus al lang, maar het concrete idee ontstond pas twee jaar geleden, nadat hij een toneelbewerking had gemaakt van Goethes Faust. Regisseur Theu Boermans had hem dat gevraagd voor zijn ‘afzwaaivoorstelling’, Romana Vreede zou de hoofdrol spelen. Mensen die Lanoye bewondert. En dus zei hij „blind” ja. „Maar toen ik de vertalingen las, was ik ziedend op mezelf. Ik vond het verschrikkelijk. Oude lulkoek. God en de duivel. René [Lanoyes echtgenoot, red.] zei: begin nou gewoon eens. Dat deed ik, ik ging dan pas lezen in het Duits. Dat was fantastisch. Die oude fucking Goethe haalt alles onderuit. Ik zag: de bovenlaag is protserig, het pedante Europa. Maar daaronder is het een revue! Een poppenkast! En dan die taal, geweldig.

Vlamingen geloven in de kracht van het vergeten. Ze hébben ook iets om te vergeten

„Maar toen kwam corona. We mochten niet repeteren, de voorstelling werd uitgesteld. Ik zei: geef mij wel een eerste lezing. Dat hoort bij mijn ritueel als schrijver van toneel. Je moet een tekst luidop horen om te weten: is het wat? Dat is altijd een magisch moment, zo’n eerste lezing. De eerste keer dat Jan Decleir zijn rol las van Risjaar Modderfokker in Ten Oorlog… Hij moest een vernietigingsgedicht lezen, over twee kinderen die hij had vermoord. Dat was in de week dat de meisjes Julie en Melissa, die door ons nationale monster Dutroux waren vermoord, werden gevonden. Er is áltijd iets bij een eerste lezing.

„Dus we zitten daar en petit comité te lezen in de Koninklijke Schouwburg, aan een grote avant-la-lettre-Poetin-tafel. In de Ida Wasserman-foyer nota bene. En we zijn gelukkig. Ik denk: hooguit wat retouches bij het repeteren. En dan vraagt Remco van Rijn, de dramaturg: je weet toch dat hier ooit het Deutsches Theater in den Niederlanden was, geopend door Goebbels? Ik weet van niks. Ja hoor, zegt hij, daar zijn nog filmpjes van op internet. O, zegt hij, dan weet je dus ook niet dat hier nog de draaischijf is die ze hebben gebruikt. Ik denk: wat een lulverhaal, show it. Show me de draaischijf. Dus wij de catacomben in. Daar vinden we het niet onmiddellijk, maar plots staan we er oog in oog mee. En opeens wist ik alles. De titel, dat het in twee steden speelt, dat het over toneel moet gaan, over alter ego’s van Joris Diels en Ida Wasserman. Ik was flabbergasted. Ik ben nu toch veertig jaar aan het schrijven, maar zo’n moment had ik nog nooit gehad.”

De draaischijf – onderdeel van de toneelvloer – was een technologische vondst die het mogelijk maakte om snel changementen toe te passen tijdens een voorstelling. De Duitsers wilden ermee laten zien waartoe ze in staat waren. Maar de belangrijkste draaischijf in het boek is misschien wel Alex Desmedt, de verteller van het verhaal. Hij probeert het allemaal zo te draaien dat hij, de collaborerende regisseur, eigenlijk geen dader maar slachtoffer is, van de geschiedenis. Vlamingen, zegt Tom Lanoye, sommigen in ieder geval, zien zichzelf graag als slachtoffer.

De draaischijf is een heerlijk boek, met veel suspense, vol humor en zelfspot. Maar het helpt als je iets weet van de geschiedenis van België. Toen België zich in 1830 losmaakte van Nederland was het Franstalig. Dat wil zeggen: als je hogerop wilde, in het leger, kerk of het onderwijs, dan moest je Frans spreken. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond daar verzet tegen, vooral van kunstenaars en schrijvers als Hendrik Conscience. Lanoye, voor de duidelijkheid: „Daar zou ik bij geweest zijn!” Maar, zegt hij ook, nationalisme kan ontaarden in fascisme, en dat is wat gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vlaanderen heeft dat verleden toegedekt, in plaats van het verwerken, zegt Lanoye, al is er recent wel wat aan het veranderen. Hij noemt voorbeelden. Begin dit jaar pas stelde de rijksoverheid een onderzoek in naar de rol van de NMBS, de Belgische spoorwegen, bij de deportatie van Joden. Leo Delwaide, de Antwerpse oorlogsburgemeester die een rechtstreekse rol speelde bij de vervolging van duizenden Joden, werd onlangs officieel gedesavoueerd. Na de oorlog was hij niet veroordeeld en kon hij nog tientallen jaren aanblijven als havenwethouder.

„Op een website over onze beroemde begraafplaats het Schoonselhof staat nog steeds dat hij ‘al het mogelijke [deed] om het leed van zijn stadgenoten te verzachten’”, zegt Lanoye. „Het ontbreekt ons aan urgentie om duidelijkheid te scheppen. Een groot deel van de Vlamingen zet de medeplichtigheid van hun voorouders nog steeds om in slachtofferschap. Om hen schoon te vlooien en schoon te wassen. Ze beweren nog net niet dat de Belgische staat hen heeft gedwóngen om samen te werken met de nazi’s. De Belgische staat was de vijand, en ja, de vijand van de vijand is ónze vijand, dus moesten die stakkers wel collaboreren. Eigenlijk wilden ze dat helemaal niet, maar tja, ze hadden geen andere keuze. Nu maak ik er een karikatuur van, maar daar komt het op neer.”

Waar in Antwerpen ook weinig aandacht voor is, zegt Lanoye, is het grote aantal doden dat er nog viel ná de bevrijding in 1944, door Duitse Vergeltungswaffen. Vierduizend doden en tienduizend gewonden. Op 16 december 1944 werd de bioscoop Rex getroffen door een V2, met 567 doden als gevolg. Dezelfde bioscoop Rex waar een kleine vier jaar eerder de Duitse propagandafilm Der Ewige Jude was vertoond, wat aanleiding was tot de ‘Antwerpse Kristallnacht’ waarbij twee synagogen en het huis van een rabbijn in brand werden gestoken. Een romanschrijver zou het niet kunnen verzinnen. Lanoye: „Soms denk je dat de geschiedenis gewoon gek is.”

Veel details in De draaischijf kloppen, maar veel dingen ook niet. Waar leg je als romanschrijver de grens: wat moet kloppen, wat mag je verzinnen?

„Ik ben daarin totaal amoreel, theatraal. Die grens wordt bepaald door: wat werkt het best? Neem het vergisbombardement op de wijk Mortsel Oude God en de dood van Reimond Tollenaere, officier van de Dietse militie, aan het Oostfront. Voor de opbouw van het boek was het belangrijk de volgorde van die twee gebeurtenissen om te draaien. Dan doe ik dat gewoon.”

„De meeluisterinstallatie die Alex in het eerste hoofdstuk krijgt: volledige lulkoek. Maar ik wilde dat Alex iets moderns zou krijgen van de Duitsers voor die oubollige Bourla-schouwburg van hem.”

U heeft ook een Nederlandse gemaakt van de vrouw van de hoofdpersoon, hoewel Ida Wasserman een Vlaamse was.

„In mijn persoonlijke mythologie is het zo: Vlamingen geloven in de kracht van het vergeten. Ze hébben ook iets om te vergeten. Bij Nederlanders gaat het zoals bij Lea: ze hebben wel het besef, maar het moet inbranden, inetsen als een zuur. Zo komt ze op een moment oog in oog te staan met de vraag: waar ben ik aan ontsnapt? Waaraan heeft mijn man, mijn regisseur, mijn alles, eigenlijk meegewerkt?”

Er worden veel non-fictieboeken geschreven over daders. Uiteindelijk gaan die altijd over de vraag waarom iemand heeft gekozen voor een foute ideologie. Maar de historicus wordt beperkt door zijn bronnen. De romanschrijver niet. Is dat een voordeel?

„Dat denk ik wel. Dat is ook de bedoeling van literatuur. Met al mijn respect en dankbaarheid tegenover historici: op een bepaald moment worden zij gehinderd door de feiten. En ik word geholpen door de leemtes tussen die feiten. Want die mag ik invullen. En dan hangt het af van de kwaliteit van je schrijverij, van het métier, of dat geloofwaardig is of niet.”

Dit is een belangrijk boek voor u?

„Heel belangrijk.”

Waarom?

„Omdat alles erin samen komt. Mijn fascinatie voor Vlaanderen, België, en eigenlijk ook voor Nederland. Mijn totale bezetenheid voor toneel. Le théâtre c’est moi. En mijn liefde voor het ambigue, die ik tot op het bot kan uitbuiten. Ik wil lezers verleiden om verder te gaan dan ze ooit zouden willen doen, mochten ze alleen de feiten weten over die man. Ik wil dat ze binnentreden in zijn psyche en zich afvragen: wat zou ik doen?”

