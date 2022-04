Na een ‘zure’ tijd krabbelt TicketSwap weer op

Tussen de bakstenen muren, grote groene planten en blauwe zitzakken in het Amsterdamse kantoor van TicketSwap zitten medewerkers van de afdeling live support druk te chatten en te bellen. Het is een paar uur voor koningsnacht, normaal gesproken de eerste dag waarop verkooprecords worden gebroken. Ook nu worden kaarten voor feestjes die avond en festivals op Koningsdag volop verhandeld. En daar heeft het bedrijf na twee jaren van eindeloos verschoven en afgezegde evenementen grote behoefte aan, zegt directeur Hans Ober.

Ober richtte TicketSwap in 2012 op toen hij merkte dat hij maar moeilijk van zijn Lowlands-kaartje af kwam. Met zijn huisgenoot en een compagnon bouwde hij een platform waarop kaartjes veilig verhandeld kunnen worden. En voor een eerlijk bedrag: met een maximum van 20 procent bovenop de originele ticketprijs wilden ze woekerprijzen tegengaan.

Dat concept sloeg aan. In bijna tien jaar tijd is TicketSwap uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met 6,8 miljoen gebruikers. 15 procent van de Nederlanders is er geregistreerd. Geld verdient TicketSwap door 10 procent commissie per verkocht kaartje te vragen, waarvan koper en verkoper allebei de helft betalen.

Maar als er geen evenementen zijn waarvoor kaarten worden doorverkocht, komt er ook geen geld binnen. Dat was de afgelopen twee jaar het geval, toen concerten, festivals en clubavonden niet doorgingen. Het aantal transacties van TicketSwap viel met 98 procent terug, al wil Ober geen precieze aantallen noemen. „Wat we voor de pandemie al voor maandagochtend 9 uur aan kaarten verkochten, deden we nu in een week.”

Interen op de reserves

De twee coronajaren waren een lastige periode voor het bedrijf. Ongeveer een derde van de circa honderd medewerkers kreeg ontslag. De extra halve verdieping in het pand aan het Rokin die TicketSwap per 1 april 2020 zou betrekken, kon het bedrijf gelukkig onderverhuren. Overheidssteun, zoals loonkostensubsidie NOW en vastelastenregeling TVL bood verlichting, maar uiteindelijk hield TicketSwap het hoofd vooral boven water door bijna 2 miljoen euro aan reserves op te maken.

„Na jaren groei zette corona de boel stil”, zegt Ober. „Het was een zure tijd, en een grote uitdaging om iedereen, inclusief mijzelf, gemotiveerd te houden.” Over het algemeen stokte de kaartverkoop, onderbroken door enkele pieken die met grote onderbezetting verwerkt moesten worden.

Bijvoorbeeld vorig jaar zomer, toen clubs en concertzalen van de overheid korte tijd open mochten – tot het aantal besmettingen weer omhoogschoot. „Toen moesten wij een paar weken heel hard rennen”, zegt Ober. Het Amsterdam Dance Event (ADE), dat in het najaar met voor driekwart gevulde zalen en een sluitingstijd van 00.00 uur kon doorgaan, vormde een ander piekmoment. „Ondanks de beperkte bezetting was er een grote run op kaartjes en heel veel doorverkoop. ADE was ook een mooi testmoment: het stelde ons gerust dat mensen ons nog weten te vinden.”

Om gebruikers en collega’s in de evenementenbranche zo goed mogelijk te helpen, doet TicketSwap veel meer dan alleen live support. Ongeveer een derde van het internationale team beantwoordt vragen van gebruikers uit de hele wereld, van Brazilië tot Vietnam. Anderen houden zich bijvoorbeeld bezig met het opbouwen van partnerschappen met organisatoren van evenementen en festivals, zoals het Hongaarse Sziget. En aan de technische zijde werkt TicketSwap onder meer aan ‘secure swap’, dat doorverkoop van kaarten veiliger maakt door een nieuw ticket met een originele barcode te genereren.

Terugbetalingen

TicketSwap houdt zich het liefst bezig met bemiddelen in de doorverkoop van kaartjes, maar was de afgelopen twee jaar vooral veel tijd kwijt aan de afhandeling van afgezegde evenementen. „Kaarten verkopen is voor ons niet ingewikkeld, maar het is wel moeilijk om al die stomme terugbetalingen te faciliteren.” Wie via TicketSwap een kaartje koopt, krijgt bij een geannuleerd concert of festival niet automatisch zijn geld terug van de organisator, en hangt dan al snel met vragen bij TicketSwap aan de lijn. „Wij moesten zorgen dat bij onze medewerkers af en toe geen stoom uit de oren kwam als ze voor de honderdste keer werden gebeld”, zegt Ober. „Gelukkig werken wij veel samen met partners. Zij geven ons dan direct het geld terug, wij keren het daarna uit aan de kopers op ons platform. Dat scheelt een stap.”

Toch was er ook goed nieuws voor het bedrijf. De investeringsronde die TicketSwap al voor de pandemie had opgezet, leidde in juni 2021 tot een investering van 8,2 miljoen, afkomstig van beleggingsbedrijf Million Monkeys. Directeur Maarten Beucker Andreae, bekend van de Belgische marktplaats 2ehands.be „was al eerder geïnteresseerd en had vertrouwen in het bedrijf, het verdienmodel, en dat evenementen wel weer terug zouden komen”, zegt Ober. Hij wil de investering vooral gebruiken om verder te groeien in het buitenland en is net terug uit Brazilië, het negende land waar TicketSwap een kantoor heeft geopend.

Mensen zien een kaartje steeds vaker als een open reservering in plaats van een commitment om te gaan

Bij TicketSwap kijkt het team weer vol vertrouwen naar de zomer. Al sinds december zijn ze volop mensen aan het aannemen om de verwachte piek in goede banen te leiden. Ober: „We moesten op tijd anticiperen, maar dat was natuurlijk een gok.” Het bedrijf groeit hard: inmiddels heeft TicketSwap 150 mensen in dienst, op de site staan nog 25 vacatures open.

Die groei heeft alles te maken met het enthousiasme van mensen om weer naar een feest of festival te gaan, en komt ook doordat „mensen een kaartje steeds vaker zien als een open reservering in plaats van een commitment om te gaan”, zegt Ober. „Sinds half februari is het rennen, en deze maand lijkt onze beste ooit te worden. De omzet is alweer hoger dan gedroomd.”

Dit jaar werden de eerste verkooprecords zelfs al met Pasen gebroken. Waar dat aan ligt, weet Ober nog niet. „Wij draaien normaal op katers en slecht weer, maar het was juist een zonnig paasweekend. Deze cijfers beloven een hele mooie zomer.”