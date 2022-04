Positieve energie opwekken in het dagelijks leven van de Nederlanders – wie zich afvraagt wat de mission statement van Talpa Network, producent van onder meer het tv-programma Vandaag Inside is, krijgt op de website dit zinnetje mee. Verder is ‘creativiteit de basis van ons bestaan’. En natuurlijk zijn ‘awareness en engagement’ ook belangrijk. Die missie is relevant nu het bedrijf deze week niet in wist te grijpen bij V.I. En daarbij op geen enkele manier awareness of engagement, laat staan ‘positieve energie’ toonde. Maar alleen liet weten ‘heel erg geschrokken’ te zijn. En zo snel mogelijk een ‘gesprek’ met Johan Derksen te willen. Dat klinkt naar treuzelen, plooien en wachten totdat de wind weer is gaan liggen. In deze kwestie was dat te weinig. Derksen c.s. maakten zich onmogelijk en zouden al lang bedankt moeten zijn.

Derksen vertelde dinsdag in zijn tijd als actief voetballer een bewusteloze vrouw met een kaars te hebben verkracht, onder het motto „Dat soort dingen gebeuren als je jong bent”. Waarna de andere gasten de suggestie toevoegden dat het slachtoffer geluk had want „voor hetzelfde geld stond er een honkbalknuppel” en geen kaars. De heren kwamen vervolgens niet meer bij, zoveel positieve energie uit één anekdote uit het rijke voetballersleven, het werd hen bijna teveel.

Ongetwijfeld moest een deel van tv-kijkend Nederland hierom lachen – maar een ander deel ook niet. Namelijk het deel dat de laatste jaren wél heeft bijgeleerd – over slachtofferschap, over respectvol gedrag, over de integriteit van het lichaam, over machtsverschil in relaties. Of dat allang wist.

De lijst met betrapte foute mannen is inmiddels lang – van Dominique Strauss Kahn en Jeffrey Epstein tot Harvey Weinstein. In eigen land vestigden schandalen aan universiteiten, op tv in The Voice en in de politiek de aandacht op strafbaar gedrag van mannen die seks afdwingen of vrouwen stalken. Dat het OM nu onderzoek doet naar de feiten achter Derksens bekentenis laat zien dat dit serieus is. Zulk gedrag is (en was) onacceptabel, strafbaar en dient met kracht te worden bestreden. Het OM spreekt van „zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag”. En noemt de manier waarop er op tv over is gesproken „zeer kwetsend”.

Dat laatste is zeker waar, maar overigens op zich niet juridisch laakbaar. Kwetsen mag en ‘zeer kwetsen’ ook. Het is bovendien het handelsmerk van Derksen. Als vaste tv-gast werd hij vooral bekend om zijn snoeiharde kritiek op een hele waaier aan mensen uit de voetbalwereld. Met zijn verkrachtingsverhaal wenste hij mogelijk wangedrag door de zoon van Talpa-baas John de Mol te relativeren.

Het was Derksen ten voeten uit – een provocatie, passend bij de reactionaire kantinepraat, waarmee V.I. succesvol werd. Daarbij wordt gespeeld met beledigingen en kritiek waarvan het feitelijke gehalte niet altijd duidelijk is. Een dag later gaf Derksen er al een andere draai aan. Er was niks ‘naar binnen geschoven’, alleen ‘tussen de benen gedaan’.

Het OM heeft nu op zich genomen de feiten vast te stellen, voor zover nog mogelijk. Of het slachtoffer zich maar wil melden. Gehoopt mag worden dat dit inderdaad gebeurt – en dat tenslotte ook Derksen en zijn tafelgenoten aan het verstand gebracht kan worden dat zij over de schreef gingen.

Natuurlijk hoeft Talpa daar niet op te wachten. Er zijn genoeg andere kantine-mannen die zich aan een borreltafel op tv willen opwinden over voetbal, politiek en de andere dingen van de dag. Maar dit gezelschap mag het veld af.