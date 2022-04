Stoltenberg: NAVO-lidmaatschap kan snel als Finland en Zweden zich aanmelden

Het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden kan snel geregeld worden als zij zich aanmelden. Dat heeft NAVO-baas Jens Stoltenberg donderdag in Brussel gezegd, meldt persbureau Reuters. „Als ze besluiten om zich aan te melden, zullen Finland en Zweden hartelijk worden verwelkomd en ik verwacht dat het proces snel zal verlopen.”

Stoltenberg zegt dat er „afspraken” te maken zijn over de periode tussen de aanmelding van de twee Scandinavische landen en de formele goedkeuring van alle dertig NAVO-leden. „Ik heb er alle vertrouwen in dat er manieren zijn om die tussentijdse periode te overbruggen op een manier die goed genoeg is en werkt voor zowel Finland als Zweden.” Stoltenberg spreekt de Finse premier Sanna Marin later op de dag.

Zweden en Finland maakten twee weken geleden bekend zich te beraden op een lidmaatschap van de NAVO. De Zweedse regering wil mogelijk eind juni al een formele aanvraag indienen. Tot dusver hebben de twee landen vanwege uiteenlopende historische redenen een neutrale status. Sinds de oorlog in Oekraïne is hun standpunt ten opzichte van neutraliteit veranderd.

Rusland heeft gezegd kernwapens en hypersonische raketten te stationeren in de Russische enclave Kaliningrad, die in de Baltische regio ligt, als Finland en Zweden besluiten lid te worden van de NAVO. Finland deelt 1.300 kilometer aan grensgebied met Rusland.

