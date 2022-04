Disney-spektakel ‘Aladdin’ is grote winnaar Musical Awards

Bij het Musical Award Gala in Rotterdam Ahoy won Disney’s Aladdin van Stage Entertainment acht prijzen. Naast de awards voor beste grote musical, beste choreografie en beste muziek, zag Erik van Muiswinkel zijn vertaaldebuut bekroond. Verder lauwerde de vakjury acteurs Stanley Burleson (beste mannelijke hoofdrol als geest) en Roberto de Groot (beste mannelijke bijrol als Jafar) voor hun rol in de spektakelshow Aladdin. De award voor aanstormend talent ging naar Dave Rijnders, die ook een prominente rol vertolkte in het eveneens genomineerde Spring awakening.

De publieksprijs, waarop online en door tv-kijkers gestemd kon worden, ging ook naar Aladdin. In de categorie familiemusical won Belle en het Beest (Van Hoorne Entertainment). De prijzen werden, na twee jaar coronastilte, voor de twintigste keer uitgereikt.

Onder de kleine musicals (maximaal 14 castleden) waren Come from away van MediaLane en Rocky Horror Show van De Graaf en Cornelissen de grote winnaars. Come from away won beste regie, script en decor. Willemijn Verkaik kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol.

De beste kleine musical werd Rocky Horror en ook hoofdrolspeler Sven Ratzke werd gelauwerd. Nyassa Alberta en Dorien van Gent sloten het rijtje prijswinnende acteurs af, respectievelijk voor een hoofdrol als Tina Turner en een bijrol in Hij gelooft in mij.

De jury bekroonde 14 de musical over Johan Cruijff als beste oorspronkelijk Nederlandse productie; Titanic kreeg prijzen voor kostuums, geluid en licht. Een oeuvre-award was er voor actrice Pia Douwes, die al meer dan dertig jaar in het musicalvak werkzaam is.

De grote verliezer op het live op NPO 1 uitgezonden awardsgala was Diana & Zonen, die geen van zijn vier nominaties wist te verzilveren. Ook 100% Coco (3 nominaties), Amélie (ook 3), The sound of music, Spring awakening en ONE (allen 2 nominaties) gingen prijsloos naar huis.

