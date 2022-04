Spaans speelgoed mag voortaan niet meer roze of blauw zijn

Als het aan de Spaanse overheid ligt, kunnen consumenten per 1 december van dit jaar niet meer aan de verpakking of reclames afleiden of speelgoed voor een jongen of meisje bedoeld is. Dat staat in een overeenstemming die bereikt is tussen het ministerie van Consumentenzaken, de Spaanse Vereniging van Speelgoedfabrikanten (AEFJ) en Autocontrol, de organisatie die de reclame-industrie van het land reguleert, over een nieuwe gedragscode waar speelgoedfabrikanten zich aan moeten houden. Zo mogen geen seksistische stereotypen meer gebruikt worden in advertenties.

De nieuwe regels omvatten 64 ethische normen. Bedrijven mogen bijvoorbeeld in het speelgoed zelf of op de verpakking geen blauwe of roze kleuren meer gebruiken die impliceren dat het speelgoed bedoeld is voor een specifiek geslacht. Verder komt er een strikt verbod op het karakteriseren van meisjes met een seksueel discriminerende connotatie, zoals een pop die alleen maar bezig is met uiterlijke schoonheid of huishoudelijk werk verricht. Voor jongens wordt voortaan de associatie met actie en technologie verboden.

Geseksualiseerde presentatie

Volgens minister Alberto Garzón (Consumentenzaken, Unidas Podemos) zullen speelgoedadvertenties dankzij deze nieuwe regels „meer egalitair, waarheidsgetrouwer en constructiever zijn en fundamenteler voor de bescherming en ontwikkeling van de kindertijd”. De zelfreguleringscode is volgens de minister bedoeld om „vooroordelen en genderrollen en de geseksualiseerde representatie van jonge meisjes te vermijden”.

Lees ook: Hij die pop, zij die dino: hoe moet ik genderneutraal opvoeden aanpakken?

In de afgelopen jaren zijn enkele speelgoedbedrijven en adverteerders gedwongen om advertenties in te trekken vanwege het seksistische gehalte ervan. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe regels per december feilloos kunnen worden ingevoerd, zullen speelgoedfabrikanten opgeleid worden door de AEFJ. Ze gaan leren hoe ze „inclusieve taal moeten gebruiken in advertenties en positieve rolmodellen kunnen presenteren om gezonde, verantwoorde en duurzame consumptie aan te moedigen”, aldus minister Garzón.

Genderneutraal speelgoed werd op enkele plekken al eerder ingevoerd, onder meer in Californië. Ook de firma Lego besloot haar assortiment genderneutraal te maken.