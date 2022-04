‘Soldaat van Oranje’ zal steeds nieuwe generaties aanspreken

Producent Fred Boot Foto Samuel van Leeuwen

Een herinneringsmok gevuld met warme friet voor alle 1.100 bezoekers. Op die ingetogen wijze wordt zaterdagavond de drieduizendste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje gevierd. Een groot feest na twee jaar corona zou ongepast zijn, zegt producent Fred Boot.

Terwijl er best wat te vieren valt. Het locatietheater op de voormalige vliegbasis Valkenburg bij Katwijk is een exceptioneel succes. Sinds de première in oktober 2010 trok het oorlogsverhaal al 3,2 miljoen bezoekers. En het einde is nog lang niet in zicht. Met het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het vliegveld, en de Gemeente Katwijk zijn gesprekken gaande over verlenging van het huurcontract met een paar jaar.

De cast en de crew hebben lastige jaren met grote offers achter de rug, vertelt Boot. Door de pandemie vielen de inkomsten stil en waren forse bezuinigingen onvermijdelijk. Van sommige medewerkers moest hij afscheid nemen. De bouw van een theater in Londen voor Soldier of Orange, de Engelse pendant, ging op pauze. De bouwplannen voor een theater aan het Weerwater in Almere, bedoeld voor Nieuw Amsterdam, een muziektheaterproductie over de Nederlandse roots van New York, moest hij zelfs schrappen.

Boot: „We moeten goed kijken hoe de theatermarkt zich na de pandemie ontwikkelt. Ik ben van nature optimistisch, maar het duurt echt nog wel anderhalf jaar voor de ongesubsidieerde theaterproducenten de pandemie te boven zijn.”

De première van Soldier of Orange, die gepland stond voor maart 2021, is met minstens drie jaar uitgesteld. Voor de bouw in Londen van net zo’n theater als op Valkenburg – met een cirkelvormig toneel en het publiek op een draaibare schijf die van scène naar scène draait – had de productiemaatschappij bijna 18 miljoen euro gereserveerd. Boot: „Tel daar door de gestegen kosten nu maar 15 procent bovenop. Geluk bij een ongeluk voor ons is dat de stalen dakconstructie voor het Britse theater al voor de pandemie is gemaakt.”

Woke

Voor Nieuw Amsterdam zoekt de producent nu naar een bestaand gebouw om te verbouwen. Door de vertraging moet ook nog eens goed gekeken worden naar het script, dat al jaren af is. „Op gebied van de grote thema’s in de voorstelling, tolerantie, Black Lives Matter, de Gouden Eeuw en de VOC, is de laatste jaren van alles gebeurd. Met een woke stofkam gaan we door het script.”

Boot (56) ziet ‘Soldaat’ zaterdag „misschien wel voor de vierhonderdste keer”. Hij kan de voorstelling „goed meepraten”, zegt hij. Al bijna twintig jaar staat zijn leven in het teken van de productie. Het idee voor de musical kwam zelfs al jaren eerder bij hem op, toen hij als pr-medewerker van het theaterbedrijf van Joop van den Ende in 1993 over Times Square in New York liep, op weg naar een crisisvergadering na de vernietigende recensies van Cyrano, de eerste door Van den Ende zelf ontwikkelde musical. Omringd door neonreclames vroeg Boot zich af of Soldier of Orange op Broadway wel kansrijk zou zijn.

De musical kan hem na al die jaren nog altijd ontroeren, zegt Boot. Ook is hij ervan overtuigd dat ‘Soldaat’ een „perpetuum mobile is die steeds nieuwe generaties zal aanspreken”. Maar na twee jaar waarin hij „moedeloos van de machteloosheid” werd, is zijn ondernemerslust groot. „Mijn handen jeuken, ik wil ook dolgraag weer iets nieuws opzetten.”

Scène uit Soldaat van Oranje. Foto Joris van Bennekom