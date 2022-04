Sigrid Stroux (1972-2022) wilde leven en niet haar ziekte zijn

‘Ik loop niet achter mijn ziekte aan, laat die maar achter mij aanlopen.’ Zo stond Sigrid Stroux (1972-2022) in het leven. Ook al had ze zowel multiple sclerose als Parkinson, op jonge leeftijd een hoogst zeldzame combinatie, heeft ze haar leven driedubbel geleefd. Ze ging zo veel mogelijk de deur uit, eerst met wandelstok, later met elektrische driewielfiets of scootmobiel. De fiets zette ze in de zwaarte versnelling om haar benen te trainen. „Sigrid had een enorme wilskracht, en greep haar ziektes aan als reden om zoveel mogelijk dromen te verwezenlijken”, zegt haar zus Anique Stroux. „Ze had plannen en liet zich niet tegenhouden, ook niet als haar lichaam protesteerde.”

Zo herinnert ook oud-klasgenoot en jeugdvriendin Carolijn van Boetzelaer-Theunissen haar. „Als Sigrid iets wilde, dan ging ze ervoor.” Ze leerden elkaar kennen op het Schöndeln Lyceum in Roermond. Van de twee vriendinnen was Sigrid, toen nog gezond, misschien de meer introverte, maar ze dúrfde wel veel, herinnert Carolijn zich. „We hadden bijvoorbeeld een schoolparlement en het was natuurlijk heel stoer als je daarin zat.” Maar om daarin te komen, moest je wel een verkiezingstoespraak voor de school houden. „No way dat ik dat ging doen, veel te eng, maar zij ging gewoon dat podium op en werd ook nog gekozen.”

Sigrid legde de lat hoog, tijdens haar studie en later ook in haar werk. Ze studeerde rechten in Utrecht en werd tijdens een uitwisseling verliefd op een Italiaan en op de Italiaanse stad Genua. Toch vertrok ze tijdelijk uit Italië voor een stage bij de Europese Commissie in Brussel. In 1996 kreeg ze last van haar zicht en evenwicht, ze was 23 toen ze de diagnose MS kreeg. „Ze vertelde het me op een feestje”, zegt Carolijn. „Op dat moment had ze al besloten dat ze alles uit het leven ging halen wat erin zat.”

Toen ze een beurs kreeg voor een proefschrift over Europees mededingingsrecht, waar ze in Florence aan mocht werken, ging ze dus weer terug naar haar geliefde Italië. Haar promotor was professor in de rechten en bovendien een oud-premier, Giuliano Amato. Voor het behalen van haar doctorstitel in 2003 deed ze ook onderzoek in Berkeley, Californië, en in Londen. Met de doctorstitel op zak werkte ze bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit en later bij Houthoff, een advocatenkantoor op de Zuidas. Ze was een autoriteit op het gebied van Europees mededingingsrecht.

Maar ze was meer dan haar werk. „Ze was vooral heel erg geliefd, bij heel veel mensen”, zegt haar zus Anique. In Italië wilde ze graag wonen in een wijkje aan de kust bij Genua, maar de Italianen gaven haar te verstaan niet op een buitenstaander te wachten. „Maar als ze iets in haar hoofd had, dan moest het gebeuren.” Toen er, na weken koffie drinken met de Italianen, een huisje vrij kwam, zorgde de lokale gemeenschap ervoor dat Sigrid het kreeg. Ze woonde er zes jaar.

Het was soms zelfkastijding, dat eeuwige doorgaan, maar het was ook haar kracht

Gehandicapt zijn was niet aan haar besteed, vertelt Anique. Ze liet zich door niets tegenhouden, ook niet toen ze bovenop MS in 2009 de diagnose Parkinson kreeg. „ Had ze een doel, dan ging ze. Zoals toen ze bedacht dat ze een tijdje als New Yorkse wilde leven.” Het was soms zelfkastijding, dat eeuwige doorgaan, maar het was ook haar kracht. Ging het praten moeilijker, dan ging ze wel schrijven. Vanaf 2020 schreef ze over de meest uiteenlopende onderwerpen, voor haar blog Sigrid Schrijfsels.

„We moesten haar vooral niet behandelen als iemand die ziek is”, zegt ook haar beste vriend Vincenzo Toscani, die haar in Amsterdam leerde kennen toen hij net in Nederland was gaan werken. Sigrid sprak hem aan en ze raakten in gesprek over Italië, het land waar ze allebei zoveel van hielden. Over haar ziekte daarentegen wilde ze het niet hebben. „Ze wilde gewoon leven, niet zieke Sigrid zijn, geen hulp.”

In Italië in 2006, toen ze midden dertig was. Foto privécollectie

Vincenzo Toscani en zij gingen eens naar een evenement waar ze ‘wandelden tegen MS’. Ze had al problemen met lopen, maar liep de hele route uit, inclusief de trappen. Toscani: „Als je dat zag, wist je hoe krachtig ze was.”

Familie en vrienden – en zijzelf – waren al bezig met de voorbereidingen van een groots feest voor haar vijftigste verjaardag. Uiteindelijk koos ze ervoor die niet meer mee te maken. Toen praten moeilijker werd, was het op. „Vind je dat ik de makkelijke weg kies?”, vroeg ze haar zus. Nee, ze koos nóóit de makkelijke weg. „Begrijp je het?”, vroeg ze haar vrienden. „Ze wilde zeker weten dat iedereen begreep waarom ze deze keuze maakte. We vonden het vreselijk, maar we begrepen het, en iedereen had bewondering voor haar en hoe sterk ze was”, zegt Toscani.

Bijna haar hele leven wist Sigrid Stroux haar ziektes achter zich aan te laten lopen, tot ze haar inhaalden. Maar zielig was ze niet, zegt Anique. „Ik had je zo gegund dat je deze ziektes niet had gekregen, zei ik op het laatst tegen haar, maar zij was het daar niet mee eens. Ze zei: ‘Door mijn ziektes heb ik alles gedaan wat ik had willen doen.’” Het leven had langer gemogen, maar had niet beter gekund, vond ze.