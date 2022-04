Satellietbeeld wijst op inzet dolfijnen door Russisch leger in Sebastopol

In Sebastopol op de Krim, de belangrijkste basis van de Zwarte Zee-vloot, mogen de Russische marineschepen buiten bereik van Oekraïense kruisraketten liggen, maar helemaal veilig voelt het niet. Rusland laat de havenmonding daarom bewaken door dolfijnen. Dankzij hun militaire training, is de gedachte, kunnen ze bijvoorbeeld vijandelijke duikers uitschakelen.

Dit is af te leiden uit de plaatsing van twee drijvende bassins, verblijven voor dolfijnen in de haven, zoals zichtbaar op satellietfoto’s van het Amerikaanse bedrijf Maxar. De vondst is van H.I. Sutton, een maritieme analist, die er woensdag over schreef in USNI News, een publicatie van het Amerikaanse US Naval Institute. Sutton vergeleek beelden van voor en na de Russische inval in Oekraïne. De dolfijnen zijn daar sindsdien geplaatst.

De Verenigde Staten, Rusland, Noord-Korea en, zo wordt aangenomen, Israël, gebruiken dolfijnen, zeeleeuwen en zeehonden voor militaire taken. Dolfijnen – leergierig en met scherpe zintuigen – kunnen onder meer ingezet worden om onderwatersabotage te voorkomen door duikers aan te vallen. De dolfijnen van Sebastopol zijn tuimelaars, een grijze dolfijn die in veel zeeën voorkomt.

Het Russische trainingsprogramma voor dolfijnen dateert, net als het Amerikaanse, uit de Koude Oorlog. De trainingseenheid was (en is) gestationeerd in de buurt van Sebastopol. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 erfde Oekraïne de opleiding, maar deed er volgens Sutton niet veel mee. Na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 heeft dat land de trainingen zowel in de Zwarte Zee als in zijn noordelijke havens uitgebreid. De dolfijnen zijn ook ingezet bij de Russische basis in Syrië.

Dikke vetlaag

In het noorden gebruikt Rusland zeehonden en witte dolfijnen. In 2019 dook zo’n dolfijn op in Noorwegen. Het dier had een tuig om en was vermoedelijk ontsnapt uit de training. De Noren doopten hem Hvaldimir (van ‘hval’, walvis).

De Amerikaanse marine, die in San Diego zo’n zeventig dolfijnen traint, heeft ze onder meer ingezet om in Irak zeemijnen op te sporen en er een zendertje bij te plaatsen. In 2015 meldde de Palestijnse terreurgroep Hamas een dolfijn te hebben gevangen die met Israëlische spionageapparatuur in de weer was. Volgens Hamas had het dier „geen eigen wil meer” en was hij door Israël in een „moordenaar” veranderd.

Dat is technisch mogelijk, bijvoorbeeld door ze te leren explosieven te plaatsen, maar het risico bestaat dat ze een bom aan het verkeerde schip hangen. Al helemaal bij dolfijnen die tot 2014 Oekraïens waren.