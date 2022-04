Rechtbank schorst Sywert van Lienden uit stichtingsbestuur

De rechtbank Amsterdam heeft donderdag besloten dat Sywert van Lienden en Bernd Damme worden geschorst als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie. De schorsing volgt op een verzoek van het Openbaar Ministerie. De derde compagnon, Camille van Gestel, stapte eerder vrijwillig uit het stichtingsbestuur. De stichting werd in 2020, kort na het uitbreken van de coronacrisis, opgericht met het verhaal dat beschermingsmiddelen voor de zorgsector zonder winstoogmerk zouden worden geïmporteerd.

Het OM heeft in de civielrechtelijke zaak betoogd dat Van Lienden en zijn zakenpartners Damme en Van Gestel het netwerk van de stichting hebben „ingezet om de mondkapjesdeal mogelijk te maken”. De rechtbank heeft geoordeeld dat de feiten die aan dit verzoek ten grondslag liggen ernstig genoeg zijn om een schorsing te rechtvaardigen.

Ook heeft de rechtbank een tijdelijk bestuurder benoemd, die overigens „terughoudend” moet omgaan met zijn bevoegdheden. Van Lienden en Van Damme worden op 12 mei in de gelegenheid gesteld om in de rechtbank te reageren op de schorsing. Het OM is momenteel ook nog bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden en zijn compagnons.

Mondkapjesdeal

Kort na het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 bleek Nederland een groot tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers te hebben. Opiniemaker Sywert van Lienden was van mening dat hij een oplossing had voor het grote tekort en richtte vervolgens een stichting op voor de import van de beschermingsmiddelen. Hij wist een megadeal met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te sluiten. Uiteindelijk leverden Van Lienden en zijn compagnons zo’n honderdmiljoen mondkapjes. Van Lienden beweerde al die tijd zonder winstoogmerk te opereren.

Uit onderzoek van de Volkskrant en Follow the Money bleek echter dat de drie mondkapjesondernemers in totaal bijna 30 miljoen euro hebben overgehouden aan de deal met de overheid. De mondkapjes die door hen waren geleverd bleken grotendeels onbruikbaar te zijn en kwamen op de plank te liggen. Het OM heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld na een aangifte van uitzendbureau Randstad, dat medewerkers als vrijwilligers van Stichting Hulptroepen Alliantie heeft ingezet.