Pools containerkamp moet Oekraïners in Lviv houden

De witte containers zijn spartaans ingericht, met twee stapelbedden, neonverlichting en een beetje kastruimte. De douches en wc’s bevinden zich in aparte hokken, die na een heftige regenbui nauwelijks met droge voeten te bereiken zijn. Maar de gloednieuwe noodwoningen in het Stryjsky Park in de stad Lviv hebben iets waar het miljoenen gevluchte Oekraïners aan ontbreekt: een deur die met een eigen sleutel op slot kan. Een beetje privacy. „Lviv was niet mijn bestemming”, zegt Denys Kondratenko (25). „Maar nu ik deze plek heb, ben ik tevreden.”

Het is de derde keer dat hij binnen Oekraïne op drift is. Als tiener ontvluchtte hij Donetsk toen Russischgezinde separatisten in 2014 de macht overnamen. Na de eerste gewelds-explosie keerde Kondratenko terug, maar niet voor lang. „Ik weet hoe het is om door Russen ‘bevrijd’ te worden. Donetsk werd onleefbaar onder hun bezetting. Tot drie keer toe ben ik om helemaal niets gearresteerd door schreeuwende types met kalasjnikovs.” Daarom vertrok hij in 2017 definitief en ging in Kramatorsk studeren.

Tot ook dat een paar weken geleden te gevaarlijk werd. „Dat treinstation waar die vreselijke raketaanslag plaatsvond [op 8 april, red.], daar werkte ik als vrijwilliger.” Met een bus probeerde hij Polen te bereiken. „Maar – niet verrassend – ik werd bij de grens tegengehouden”, zegt hij. Het is mannen tussen de 18 en 60 verboden Oekraïne te verlaten. Daarom is economiestudent Kondratenko nu niet één van de ruim vijf miljoen internationale vluchtelingen, maar één van de bijna acht miljoen binnenlands ontheemden die in Oekraïne zelf moeten worden opgevangen.

De Russische invasie en het oorlogsgeweld hebben een enorme stroom mensen op de been gebracht van Oost- naar West-Oekraïne. Lviv, op 60 kilometer van de Poolse grens, wordt relatief veilig geacht. De historische stad met een vooroorlogse bevolking van ruim 700.000 inwoners vangt zeker 200.000 landgenoten op, zegt loco-burgemeester Andri Moskalenko. „Nadat scholen, universiteiten en kantoorgebouwen zijn ingericht als opvanglocaties, worden nu met hulp van Polen verschillende containerparken opgezet.” Duizenden mensen moeten daar voorlopig gehuisvest worden.

Poolse hulp

Polska Pomoc (Poolse hulp) staat er op de eerste 88 geleverde containers. Het buurland, dat zelf bijna drie miljoen Oekraïners heeft ontvangen, gaat er prat op dat het voor hun huisvesting geen vluchtelingenkampen heeft ingericht. Maar over de grens is dat precies wat de Poolse regering wél doet. Premier Mateusz Morawiecki ging vorige week naar Lviv om het eerste containerkamp te openen.

Polen heeft er belang bij om Oekraïense ontheemden in eigen land te houden. Maar voor de toekomst van Oekraïne zelf is dat nog veel belangrijker. Al voor de oorlog verlieten elk jaar honderdduizenden arbeidsmigranten het land en had het het laagste geboortecijfer van Europa. Zelfs als Oekraïne de oorlog snel wint, dreigt zich een demografische ramp te voltrekken. Experts voorspellen dat de bevolking van Oekraïne door de oorlog met een derde kan krimpen, van 40 naar 27 miljoen. Het zijn vooral jonge vrouwen, vaak hoger opgeleid, al dan niet met kinderen, die Oekraïne ontvluchten. De achterblijvers zijn grotendeels ouderen, zo is te zien in andere opvanglocaties in Lviv.

Denys Kondratenko uit Kramatorsk in een containerwoning in Lviv. Foto Kostyantyn Chernichkin

Het containerkamp is er juist voor jongeren als Kondratenko, die zijn hok met drie vrienden deelt, en voor gezinnen met kleine kinderen. De dankbaarheid is groot onder de eerste bijna driehonderd mensen die een plek hebben gekregen in het Stryjsky Park. Meubelmaker Serhi Avanesov (30) uit Charkov bewoont met zijn vrouw en kinderen Rostyk (11), Rita (9) en Sonja (6) sinds vorige week container A01. Na een overvolle gymzaal is dit weelde, mede dankzij drie gratis maaltijden per dag. „We zouden heel, heel, heel graag terug naar huis willen, maar ons eigen appartementje is vernietigd”, heeft Avanesov van achterblijvers gehoord. Daarom is de kans groot dat hij elders een nieuw leven op moet bouwen. Of dat lukt hangt van meer af dan voedsel en huisvesting. „Deze stad is zo vol, dat het moeilijk zal zijn om werk te vinden”, zegt hij. Ook kunnen zijn kinderen nog niet naar school.

Nieuw onderkomen

Het stadsbestuur van Lviv probeert om bedrijven die Kiev hebben verlaten (met name in de IT-sector) een nieuw onderkomen te bieden, zegt loco-burgemeester Moskalenko. Bovendien heeft Unicef naast het kamp een tent ingericht waar kinderen de hele dag kunnen spelen, knutselen en zingen. Twee keer per week komt er een therapeut langs. Vele kinderen hebben bombardementen, paniek en een barre tocht meegemaakt. Zoals de vijf kinderen van Nadia Malychina (30), die per trein uit Charkov vluchtten. Zij werkte daar op een kinderdagverblijf en haar man is automonteur. „We hebben de kinderen verteld dat het een avontuur is, niet een probleem”, vertelt ze, terwijl ze een van de twee containers waar ze met z’n allen slapen schoonmaakt. „Maar de laatste dagen gaat hier in Lviv vaak het luchtalarm af en dan merk ik wel aan hen dat ze onrustig worden.” Vooral haar oudste dochter van 12 slaapt slecht.

Haar zoontje Jevheni (6) heeft volgens haar geen last van de oorlog, maar even later heeft hij in de tent van Unicef een meterlang geweer gebouwd van rood-wit-geel-groene Duplo. „Ik wil dat ze me een echt geweer geven”, zegt hij terwijl hij zijn Duploblokken in de schietstand houdt. „Dan kan ik Charkov verdedigen tegen de vijanden. Dan kan ik Russen doodschieten.”

De 6-jarige Jevheni uit Charkov speelt met een geweer van Duploblokken in het containerkamp. Foto Kostyantyn Chernichkin