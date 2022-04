Politie Minneapolis maakt zich schuldig aan ‘patroon van racisme’

De politie in de Amerikaanse stad Minneapolis behandelt zwarte burgers stelselmatig slechter dan witte. Ze worden vaker staande gehouden voor verkeerscontroles, die lopen vaker uit op doorzoekingen en boetes, ze worden vaker met politiegeweld geconfronteerd en veel vaker gedood.

Dat blijkt uit een rapport dat het departement van mensenrechten van de staat Minnesota woensdag openbaar maakte. Het onderzoek is ingesteld na de dood van de ongewapende arrestant George Floyd door politiegeweld in mei 2020, die leidde tot wereldwijde antiracismeprotesten. De onderzoekers analyseerden gegevens uit een periode van tien jaar, tussen 2010 en 2020. Belangrijkste conclusie: „Er is gegronde reden om aan te nemen dat het stadsbestuur en de politie van Minneapolis zich schuldig maken aan een patroon van rassendiscriminatie waarbij de wet op mensenrechten in Minnesota wordt overtreden.”

Sinds 2010 heeft de politie in Minnea-polis veertien burgers gedood, dertien van hen waren „mensen van kleur of oorspronkelijke inwoners van Amerika” – dat is 93 procent van de doden, terwijl deze groepen 42 procent van de bevolking uitmaken. Agenten grijpen stelselmatig naar zwaardere geweldsmiddelen (pepperspray, taser, vuurwapen) als zij zwarte burgers aanhouden. De onderzoekers legden voor hun analyse zaken naast elkaar waarbij arrestanten gelijk gedrag vertoonden. Dan werd tegen zwarte burgers bijna tweemaal zo vaak geweld gebruikt als tegen witte.

Nepaccounts

Zwarte burgers worden bovengemiddeld vaak aangehouden in het verkeer: in 54 procent van de gevallen, terwijl zij 19 procent van de bevolking uitmaken. Zulke aanhoudingen vinden significant vaker (12 procent) overdag plaats. Volgens de onderzoekers is dat omdat agenten dan de huidskleur van de inzittenden kunnen onderscheiden.

Verder zagen de onderzoekers dat de politie stelselmatig zwarte burgers en organisaties in de gaten houdt met nepaccounts op sociale media. De politie volgt organisaties van witte ultranationalisten niet op dezelfde manier. Deze praktijk hanteert de politie volgens de onderzoekers nog altijd.

Oorzaken zoekt het rapport in de cultuur en opleiding bij het politiekorps. Er wordt geregeld gescholden op niet-witte burgers („vee”, „orang-oetans”) en op vrouwen („teven”). Nieuwe agenten worden opgeleid als paramilitairen, aldus het rapport. Agressie staat centraal in de aangeleerde benadering van burgers. Volgens de onderzoekers droegen politiemensen in de onderzochte periode in een derde van alle interacties met burgers zelf bij aan de escalatie van de situatie. Ze citeren een agent die zag hoe „paranoïde” zijn collega’s waren geworden na een incident met een zwarte man. Daarna waren ze „zeer angstig” als ze op straat zwarte mannen zagen „die iets in hun hand hielden of zich verdacht gedroegen”. Deze „hyperwaakzaamheid” zou de agenten er mogelijk toe brengen dat zij „te snel gaan schieten als ze schrikken van zwarte mannen”.

De behandeling van klachten geeft weinig hoop op verandering van binnenuit. Een klacht blijft gemiddeld zestien maanden liggen voordat ze is afgehandeld. Interne klachtencommissies zijn zelden geneigd de betrokken politieman de schuld te geven.

Burgemeester Jacob Frey van Minneapolis zei in een reactie „razend” te zijn over de bevindingen. Sinds de dood van George Floyd en de hevige rellen die daarop volgden, worstelt het stadsbestuur met de vraag hoe de politie te hervormen.