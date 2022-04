Pleidooi voor voortbestaan Vandaag Inside werd wrijven in de vlek van Johan Derksen

Het was de avond der zonderlinge zeventigers. Johan Derksen en Ad Visser, 73 en 75 jaar. Of de eerste ooit nog op tv zou verschijnen, bleef spannend tot de begintune van VI begon. Wat zou Talpa-baas John de Mol doen? Hij haalde The Voice of Holland van televisie nog voor de seksbom gebarsten was. Zijn zoon Johnny de Mol hield het één aangifte vol, maar stopte zelf met de presentatie van HLF8 na een tweede, anonieme klacht tegen hem. Ook iets met seks. Gisteravond verving Hélène Hendriks hem, vlekkeloos. Of ze soms een kaarsje moest branden voor Johan Derksen, waren de woorden die ze vuil maakte aan kaars-gate.

De mannen van VI kwamen eerder weg met een racistische en een transfobe rel, maar zou John de Mol hen nog laten uitzenden nu half Twitter én de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag hun uitzending van 26 april „ontluisterend”, dan wel weerzinwekkend had gevonden?

Ja dus.

Wat er aan de hand was, is dit: Johan Derksen had, dinsdagavond, het vlekje op het blazoen van Johnny de Mol een beetje proberen bij te kleuren door aan de VI-tafel een „jeugdzonde” uit de oude doos te vertellen. Als 24-jarige had hij, samen met de keeper van Veendam, een laveloze vrouw een kaars tussen de benen gestoken. Iedereen maakt fouten, was de strekking van zijn verhaal, en zeker in de jaren zeventig waren dat soort fouten nog heel normaal. Geen smakelijk verhaal, vond hij zelf ook niet. Hij was er niet trots op, zei hij er op voorhand al bij, hij schaamde zich rot. Die boetvaardigheid van hem raakte op z’n minst wat overstemd door het smakelijk gelach om de anekdote door de andere mannen aan tafel.

De uitzending van woensdag leek vooral bedoeld om het voortbestaan van VI te bepleiten. De mannen hadden één vrouw uitgenodigd, RTL-columnist Yesim Candan, die in haar eentje, vanaf de zijlijn, moest vertellen wat er nou precies zo pijnlijk was geweest aan het verhaal van Derksen. Derksen mocht vertellen dat hij zich „kwetsbaar” had willen opstellen, en er was ook nog een advocaat achter de hand die „de dame aan de bar” duidelijk maakte dat dat hele kaars-gedoe vijftig jaar geleden niet strafbaar was en dat alles wel „bespreekbaar” moest blijven. Het werd wrijven in een vlek. René van der Gijp had vervolgens helemaal geen trek meer in de rest van de uitzending.

Maar daarna kwam Being Ad Visser. Wie de jaren zeventig van Johan en Ad niet meemaakte, zal niets van deze documentaire hebben begrepen. Wie is deze man met het postuur van Martien Meiland en de schoenen van Hugo de Jonge, die dingen zegt als: „De aarde is rond, maar de wereld is plat.” We zien hem gitaar spelen, we zien hem een museum bezoeken, we horen hem daar van zijn mobiele telefoon zelfgeschreven strofes voordragen, onderdeel van zijn kunstwerk ‘De parade van de hemelse tragedie’ dat 8 uur, 39 minuten en 39 seconden duurt. Aha, een kunstenaar. Momenteel werkt hij aan een project over zanger Serge Gainsbourg, schilder Salvador Dali en schrijver Giacomo Casanova. „Vier klootzakken,” schertst hij in de camera. „De vierde ben ik.”