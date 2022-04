Op zoek naar het ene verhaal over alles: dit boek beschrijft 300.000 jaar geschiedenis

De geschiedschrijving van de longue durée die in Frankrijk in het midden van de vorige eeuw school maakte, met Fernand Braudel als initiator en Emmanuel Le Roy Ladurie’s studie Montaillou als populairste voortbrengsel, was een tegenhanger van de anekdotische geschiedschrijving die zich richtte op kortetermijnverschijnselen, tijdperken of personen.

Je zou dit begrip inmiddels als achterhaald kunnen beschouwen in het licht van de werken van nog langere adem die de laatste jaren verschijnen. Het zijn boeken met sweeping statements en ambitieuze titels als Een korte geschiedenis van bijna alles (Bill Bryson), Het begin van alles (David Graeber en David Wengrow), Sapiens (Yuval Noah Harari en het drie decennia oudere en ondertussen veel bekritiseerde Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (Francis Fukuyama). Zou het kunnen zijn dat verschijnselen als een pandemie en een alarmerende klimaatopwarming de mensheid voor het eerst écht confronteren met de mogelijkheid dat hun bestaan op aarde eindig is, en dat daarmee de behoefte aan het beschrijven én lezen van de hele ontstaansgeschiedenis van de menselijke dominantie zo is toegenomen?

De Israëlisch–Amerikaanse econoom Oded Galor is in vergelijking met de genoemde auteurs nog bescheiden in zijn keuze van een titel – De reis van de mensheid – maar qua ambitie doet hij voor hen niet onder. Hoezo een paar eeuwen? 300.000 jaar, dat is pas longue durée! Galors werk is gebaseerd op en in zekere mate de synthese van eerder en korter onderzoek en publicaties, zoals over de schadelijke effecten van extreme ongelijkheid op een economie. Zijn boek bestaat uit twee delen. In het eerste, ‘De Odyssee van de mens’, verkent hij de evolutie van homo sapiens en diens trek vanuit Oost-Afrika en maakt hij korte metten met de (toch echt niet algemeen aanvaarde) theorie dat de technologische, demografische en economische ontwikkelingen in de eeuwen sindsdien geleidelijk van aard waren. Integendeel, gedurende het bestaan van homo sapiens gold een vele eeuwen durende periode van stasis wat betreft de levensomstandigheden. ‘Gedurende de langste periode van het menselijk bestaan,’ zo citeert hij Thomas Hobbes, ‘was het leven onaangenaam, wreed en kort’. Een kwart van de kinderen haalde het einde van het eerste levensjaar niet. De levensverwachting kwam zelden boven de veertig uit. Het leven speelde zich grotendeels af in duisternis en koude.

Armoede

Ook haalt hij de Britse econoom Thomas Malthus aan, die in 1789 zijn theorie poneerde over het mechanisme dat er al sinds mensenheugenis voor zorgde dat de levensstandaard gelijk bleef en samenlevingen feitelijk in armoede gevangen zaten. Telkens als er door technologische vooruitgang een voedseloverschot ontstond, werd die grotendeels teniet gedaan door een erop volgende stijging van het geboortecijfer en daling van het sterftecijfer. Maar interessant genoeg viel juist, enkele jaren na verschijning van zijn boek, het mechanisme dat hij beschreef plotseling stil en werd die armoedecyclus doorbroken – in een periode van twee eeuwen, een oogwenk afgezet in de bijna 300.000 jaar sinds homo sapiens aan zijn trektocht begon. De levensverwachting is in die twee eeuwen meer dan verdubbeld, en het per capita inkomen is wereldwijd verveertienvoudigd – en in de meest ontwikkelde regionen zelfs nog veel meer. Het was niet alleen de Industriële Revolutie die deze omslag veroorzaakte – Galor noemt een veelheid aan oorzaken, zoals ook de grotere bereidheid te investeren in menselijk kapitaal en culturele verschillen. Deze spectaculaire stijging van de welvaart vond vooral en allereerst in bepaalde delen van de wereld plaats (en dan met name in West-Europa en de VS), waardoor er immense ongelijkheid tussen maar ook binnen samenlevingen plaatsvond.



Een toename van diversiteit kan ook tot minder welvaart leiden

In het tweede deel van zijn boek onderzoekt Galor de oorzaken daarvan en laat hier enkele stellingen op los die meer discussie kunnen veroorzaken. Hoe diverser en inclusiever een samenleving, hoe groter de kans op groei (al kan het ook bijdragen tot vermindering van de sociale cohesie.) Hij stelt ‘dat de snelle opkomst van de rock ’n roll […] een levendig voorbeeld is van de manier waarop diversiteit een prikkel kan zijn voor culturele, technologische en economische vooruitgang’ en hij gaat zelfs zover te voorspellen dat wanneer een land als Bolivia, een van ’s werelds minst diverse landen, culturele diversiteit zou bevorderen het inkomen per hoofd van de bevolking zou kunnen vervijfvoudigen.

Institutionele obstakels

Wat ook meespeelt zijn de institutionele obstakels, die bijvoorbeeld het enorme verschil kunnen verklaren in levensstandaard in wat in feite één land is (bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Korea). Ook binnen het Amerikaanse continent deden en doen zich verschillen in ontwikkeling voor tussen het noorden en het zuiden, verschillen die door historici in het voetspoor van Max Weber en R.H. Tawney tenminste deels verklaard worden door de respectievelijke religieuze affiliaties (protestants-puriteins met zijn strenge werk-ethiek en uitgestelde behoeftebevrediging in het door Britten gekoloniseerde noorden versus katholiek in het door Spanjaarden gekoloniseerde zuiden). Galor besteedt daar opvallend weinig aandacht aan.

Tegen het eind van zijn betoog stelt hij dat economische vooruitgang minder kansen kreeg naarmate de bevolking zich verder vanuit Afrika had verspreid. Hij draagt uitgebreid bewijsvoering aan dat deze ‘trek van anatomisch moderne mensen vanuit de wieg van de mensheid in Afrika diepgaande en onuitwisbare gevolgen heeft gehad voor de wereldwijde variatie in diversiteit binnen bevolkingen, op cultureel, linguïstisch, gedragskundig en fysiek gebied.’ Dat hij tegelijk toegeeft dat een toename van de maatschappelijke diversiteit ook tot een vermindering van de welvaart kan leiden, omdat weliswaar de creativiteit erdoor wordt versterkt maar de sociale cohesie minder wordt, maakt zijn betoog er niet overzichtelijker op. Maar goed, we hebben het ook over een geschiedenis die 300.000 jaren in 261 pagina’s tracht samen te vatten.

Het is onmogelijk een inspirerend en hier en daar uitdagend boek als dit in een recensie geheel recht te doen. Galor schrijft helder, maar (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Harari) niet altijd even beeldend. Hoe boeiend ook, De reis van de mensheid zal denkelijk bij een lekenpubliek dan ook niet de populariteit van de boeken van zijn landgenoot bereiken.



Oded Galor: De reis van de mensheid. Waar welvaart en ongelijkheid vandaan komen. Vert. Linda Broeder en Pon Ruiter. De Bezige Bij, 261 blz. € 24,99 De reis van de mensheid. Waar welvaart en ongelijkheid vandaan komen. Vert. Linda Broeder en Pon Ruiter. De Bezige Bij, 261 blz. € 24,99 ●●●●●