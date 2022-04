Met wandelingen de Japanse cultuur ‘verkopen’

Voor Craig Mod, een 41-jarige Amerikaan die in Japan woont, is wandelen in Japan zijn werk, althans: de basis van zijn werk. Hij streeft ernaar twee keer per jaar een wekenlange wandeling te maken, alles vooruitgepland, slaapplaatsen geboekt, en daarover te schrijven. Ruim dertigduizend mensen over de hele wereld volgen zijn gratis nieuwsbrieven. Ruim duizend steunen hem financieel met een lidmaatschap (100 dollar per jaar), waarmee ze weer korting krijgen op de prachtig geproduceerde boeken die hij maakt, die via zijn site te koop zijn en die momenteel zijn belangrijkste bron van inkomsten zijn.

Mods wandelingen hebben bijzondere thema’s. Eind vorig jaar wandelde hij, en bezocht onderweg specifiek kappers, in tien kleinere, wat hij noemde „saaie” steden (paar honderdduizend inwoners) op alle vier grote eilanden van Japan. Daar heeft hij nog geen boek over gemaakt, hij loopt achter; hij heeft nog materiaal voor vier boeken liggen.

Voor zijn recentste boek Kissa by Kissa (2020) liep hij ruim 1.000 kilometer over de Nakasendo, de begin zeventiende eeuw aangelegde wandelweg over de centrale bergen. En dan met speciale aandacht voor mid-twintigste-eeuwse theecafés (kissa) en de pizza toast die ze daar serveren: centimeters dikke plakken geroosterd witbrood bedekt met tomatensaus, gesmolten kaas en wat er nog meer op een pizza kan liggen. Pizza toast was zijn comfort food toen hij als 19-jarige net in Japan was, en nog niet gewend aan noedels en natto (slijmerige, gefermenteerde sojabonen).

Waarom is hij eigenlijk naar Japan gegaan? „Destijds ging het me nog niet zo om Japan”, zegt hij als we elkaar op een namiddag, ochtend voor mij, spreken via videoverbinding. „Het was meer dat ik weg wilde uit de States. Ik had een sterke drang om niet in de States te zijn. Ik ben geadopteerd en ik denk dat die ervaring ingrijpend kan beïnvloeden waarmee je je verbonden voelt. Ik heb me nooit echt verbonden gevoeld met de stad waar ik opgroeide.” Een arme arbeiderswijk in Hartford, Connecticut (tussen New York en Boston), was dat.

Toen hij 14 was, vertelt hij, ging hij met school naar Spanje: Madrid, Barcelona, de kust. „Zomaar, terwijl er verder weinig geld was. En ik was totaal overweldigd. Door alles, de geschiedenis, de architectuur, het gevoel van liefde op straat, mensen die elkaar kusten in het openbaar… Ineens besefte ik hoe klein de wereld was waar ik vandaan kwam. En toen ik op mijn 19de de kans had om in het buitenland te gaan studeren, dacht ik: Europa is wel erg makkelijk, ik zie er ook nog uit als een Europeaan, laat ik ergens heen gaan waar het moeilijker is, waar ik de taal niet ken.”

Dat werd dus Japan. „Ik logeerde in een gastgezin in Shibuya. Ik had nog nooit van Shibuya gehoord.” Het is een van de bekendste en drukste wijken in Tokio, waar een vaak gefotografeerd kruispunt met vijf zebrapaden ligt. „Ik vond het zo spannend om alles te ontdekken.”

Intimiteit

Door Tokio wandelen vond hij vanaf het begin geweldig. „Ik wandelde vaak ’s avonds laat, verlokt door de geluiden. Je kunt door de achterafstraatjes van Tokio lopen en het gevoel hebben dat je bijna bij gezinnen in de woonkamer zit. De bouwconstructies zijn niet heel goed, je hoort ook alles wat er bij je buren gebeurt. Ik vond die intimiteit, die nabijheid van leven meteen boeiend.”

Toch duurde het nog jaren voor hij in Japan zijn eerste lange, meerdaagse wandeltocht maakte. In vogelvlucht vertelt hij zijn bijzondere leven: „Ik was niet van plan de universiteit af te maken omdat ik begin jaren negentig, als 13-, 14-jarige, contacten in Silicon Valley had opgebouwd via undergroundkunstenaars die ik van internet kende. Op mijn 17de, 18de deed ik een paar heel goedbetaalde stages. Ik verdiende meer dan mijn moeder.” Hij was dan ook van plan om na een jaar Japan in Silicon Valley te gaan wonen en werken, maar precies dat jaar, 2000, barstte de internetbubbel. Dus maakte hij na dat jaar in de States zijn studie computerwetenschappen af, om meteen daarop weer naar Japan te verhuizen.

Daar studeerde hij verder (Japanse taal en cultuur), deed advieswerk en runde kleine investeringsfondsen. Tot een vriend van hem, Japan-kenner John McBride, hem in 2013 meevroeg op een ‘onderzoekswandeling’ om een Kumano Kodo-wandeltour samen te stellen. De Kumano Kodo is een verzameling oude pelgrimspaden op Kii, het grootste schiereiland in het zuiden van Japans grootste eiland Honshu.

„Toen begreep ik voor het eerst”, zegt Mod, „dat Japan vol wandelroutes zit die al honderden, soms duizenden jaren in gebruik zijn. Dat je zulke paden nog kunt bewandelen, met stenen markeringen die eigenlijk in musea zouden moeten staan, vond ik zó boeiend!” De paden zijn, samen met de heilige plaatsen waar ze langsvoeren, sinds 2004 aangemerkt als Unesco Werelderfgoed.

In die tijd was Mod op zoek naar een werkgerelateerde reden om in Japan te wonen. Die reden werd wandelen. Hij nodigde zelf mensen uit mee te gaan, zoals ontwerper/fotograaf Dan Rubin met wie hij het boek Koya Bound: Eight Days on the Kumano Kodo (2016) maakte. Hij begon wandelingen te zien als „platforms om bepaalde soorten creatief werk mogelijk te maken”.

Ontmoetingen onderweg, waar hij graag over schrijft, zijn belangrijk voor hem. Hij vertelt er op een bijna religieuze manier over: „Mensen ontmoeten is een vorm van zelfvernieuwing. De lichamelijkheid en het ritme van de wandeling brengen me in een meditatieve staat van vernieuwing; elke dag voelt als een nieuwe kans om een betere versie van mezelf te zijn. Bij mensen die ik onderweg ontmoet voel ik de bijna esthetische uitdaging om te denken: waar zit hun schoonheid en hun poëzie, hoe kan ik hen verheffen?”

Beeld van het boek Kissa by Kissa van Craig Mod.

Wat helpt bij die gesprekken is dat hij de locals ook een interessant verhaal geeft, want hij doet iets bijzonders. Hij wandelt, en dan niet alleen de mooie, populaire delen van de oude routes, maar ook de stukken waar nu eindeloze rijen pachinko-gokhallen of opslagloodsen staan; Japan kan ook heel lelijk zijn. „Maar daartussenin staat dan misschien een klein schuurtje met een kapperszaak erin, en dan klop je aan en krijg je een verhaal over hun overgrootvader die de zaak begon, en dat mensen de grote spiegel die er hangt honderd kilometer lang op hun rug hebben moeten dragen om hem daar te krijgen. Weet je, niemand loopt ooit het lelijke stukje van de route, dus als je dat toch doet, vinden mensen die er wonen dat fijn.”

Twintig tot veertig kilometer per dag

Tijdens zijn grote wandelingen probeert Mod voortdurend zijn grenzen te verleggen: „Hoe vol kun je je dagen maken met de wandeling als basis, hoe vol met creatief werk, wat is het maximum? En hoelang kun je dat volhouden?” Op een wandeling van een maand wil hij elke dag twintig tot veertig kilometer lopen, onderweg met mensen praten „op een manier waardoor ik me rijk voel en vervuld en alsof ik iets aan hun leven heb bijgedragen”, foto’s maken, audio opnemen, filmpjes maken, en zijn nieuwsbrief-abonnees een verslag sturen.

Dat betekent dat hij na zijn dagelijkse wandeling „van negen tot vijf”, elke dag vier tot zes uur besteedt aan foto- en videobewerking, filmpjes uploaden, een essay over de dag schrijven en redigeren en vormgeven in speciale nieuwsbriefsoftware. „Tussendoor moet je de was doen, uitzoeken waar precies het avondeten is, proberen dat in te passen… En dat dag na dag na dag. Dat voelt voor mij alsof ik leer begrijpen waartoe ik in staat ben, creatief gezien. Ik leer begrijpen hoe ik onder die beperkingen functioneer. Veel van wat ik gepubliceerd heb tijdens mijn wandelingen heb ik geschreven in een staat van totale uitputting, om elf uur ’s avonds, terwijl ik dacht: ik weet niet eens of ik nog iets in me heb. Maar sommige van die essays zijn fundamentele stukken in een boek geworden.”

In 2008 schreef internetgoeroe, Wired-oprichter en schrijver Kevin Kelly dat je, om goed te kunnen leven als creatief persoon, slechts duizend fans nodig hebt. Duizend fans die bereid zijn je honderd dollar per jaar te geven. Dat is het model dat Mod volgt, vertelt hij. Hij leeft van zijn ‘leden’ en zijn boeken; hij werkt nu aan een nieuw boek over het Kii-schiereiland. „Ik verkoop geen financiële informatie, geen lifehacks, geen gezondheidsinformatie”, zegt hij. „Met zulke dingen werf je heel makkelijk leden. Ik verkoop cultuur, dat is veel moeilijker.”

Maar hij verkoopt wel Japánse cultuur – en die heeft fans, beaamt Mod. „Japan heeft een unieke identiteit behouden in deze globaliserende wereld. Wat je ook verkoopt, plak de term ‘Japan’ erop en het wordt meteen makkelijker te verkopen.”

Website Craig Mod heeft naast zijn eigen website ook een site met tips om de Kumano Kodo te wandelen: walkkumano.com. Bonustip: kom begin december, dan is het rustig en vaak goed wandelweer. (Hopelijk is Japan dan weer open voor toeristen.)