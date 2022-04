Ombudsman: pensioenfondsen zijn te weinig coulant

Pensioenuitvoerders volgen bij klachtenbehandeling te strikt de reglementen. Hun blik is te juridisch en ze tonen te weinig coulance bij schrijnende omstandigheden.

Dat concludeert ‘ombudsman pensioenen’ Jeroen Steenvoorden donderdag bij de presentatie van zijn jaarverslag over 2021. Bij hem kunnen mensen terecht nadat ze de klachtenprocedure van hun eigen pensioenaanbieder hebben doorlopen.

In die interne klachtenprocures moet nog veel verbeteren, zegt Steenvoorden in een toelichting. Hij ziet nog te vaak dat „klachtenbehandelaars hun juridische gelijk proberen te halen”. Vaak hebben ze ook gelijk, naar de letter van de wet en de reglementen. „Maar het gaat soms om schrijnende situaties die nooit bedoeld kunnen zijn toen die regels werden opgesteld.” Daarom is zijn oproep: „Bekijk het meer met de menselijke bril, met empathie.”

Steenvoorden (61) begon als ombudsman pensioenen in november, na een loopbaan in de financiële en de pensioenwereld. Het instituut dat hij vertegenwoordigt is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER) en wordt betaald door de pensioenfondsen en verzekeraars. Vorig jaar namen Steenvoorden en zijn voorganger Henriëtte de Lange 122 klachten in behandeling.

Twee ton verlies

NRC beschreef onlangs de pensioenklacht van een 65-jarige verpleegkundige. Diens pensioenfonds Zorg en Welzijn spiegelde hem jarenlang te hoge uitkeringsbedragen voor. Op expliciete vragen kreeg hij meermaals te horen dat de bedragen juist waren. Maar uiteindelijk werd zijn verwachte pensioen toch verlaagd, met per saldo bijna twee ton.

Lees ook: Sorry, onze fout: u krijgt twee ton minder pensioen

Zijn klachten hierover, en een oproep tot coulance door de ombudsman pensioenen, wuifde Zorg en Welzijn weg onder verwijzing naar de regels. Maar na de publicatie in NRC gaf het pensioenfonds alsnog toe dat het „steken heeft laten vallen”.

Een typisch voorbeeld, volgens Steenvoorden. „De uitvoerder heeft hier fouten gemaakt en had meer coulance moeten toepassen.”

De ombudsman vindt dat pensioenfondsen en verzekeraars hun afdelingen die klachten behandelen, kritisch moeten doorlichten. „Ik zeg weleens: als je op tv een fout toegeeft, had je dat beter veel eerder kunnen doen. Het is natuurlijk gek dat je klachten heel juridisch blijft bekijken totdat de media erbij komen.”

Meer begeleiding nodig

In zijn eerste maanden als ombudsman viel het Steenvoorden ook op hoe vaak klagers spijt hadden gekregen van keuzes die ze zelf maakten. Berucht is de keus die mensen in aanloop naar hun pensioendatum mogen maken om af te zien van het ‘partnerpensioen’ – wat je partner krijgt bij jouw overlijden – in ruil voor een hoger ouderdomspensioen voor jezelf. Je kunt die keuze maar één keer maken. Steenvoorden: „Maar regelmatig melden zich mensen die deze keuze willen terugdraaien.”

Daarom moeten pensioenuitvoerders hun deelnemers nog veel beter begeleiden bij zulke keuzes, vindt hij. Dat begint al met een keuzeformulier waarop duidelijk wordt uitgelegd wat de verschillende opties voor jou persoonlijk betekenen. Mét bedragen.

Nog beter is het mensen persoonlijk te spreken, zoals metaalfonds PMT doet. „Wie daar voor de standaardkeuze gaat, krijgt een gesprek met extra uitleg”, zegt Steenvoorden. En wat blijkt? 35 procent van die mensen maakt daarna alsnog een andere keuze. „Dat betekent dat het proces nog niet duidelijk genoeg is. PMT gebruikt die kennis om het proces verder te verbeteren.”

Meer keuzemogelijkheden

Na de pensioenhervorming die fondsen en verzekeraars de komende vijf jaar willen doorvoeren, wordt die persoonlijke begeleiding nog veel belangrijker, zegt Steenvoorden. Dan krijgen werknemers en gepensioneerden extra keuzemogelijkheden, waarvan zij de gevolgen niet altijd zullen overzien.

Zo mogen mensen binnenkort 10 procent van hun pensioenvermogen ineens opnemen rond hun pensioendatum. Budgetinstituut Nibud waarschuwde al dat dit tot teleurstellingen kan leiden, vooral voor mensen met een laag of middeninkomen. Zij kunnen veel belastingnadeel ondervinden en riskeren terugvordering van toeslagen. Steenvoorden: „Dit vraagt om een goede begeleiding.”

Tegelijk kan persoonlijke begeleiding duur zijn voor pensioenuitvoerders, die onder constante druk staan om hun kosten zo laag mogelijk te houden. Maar hiermee kunnen ze ook kosten besparen, zegt Steenvoorden. „Als je het in een keer goed doet, hoef je geen fouten te herstellen en hoef je minder klachten te behandelen.”

En, zegt hij: „Goede communicatie en begeleiding kan het vertrouwen in het stelsel vergroten.”