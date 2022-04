OM vervolgt agent die politiehond tegen coronademonstrant inzette niet

De politieagent die in maart vorig jaar een politiehond tegen coronademonstranten op het Malieveld heeft ingezet, wordt niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Justitie stelt dat de demonstrant die door de hond werd gebeten, medeschuld heeft aan zijn verwonding.

Op 14 maart 2021 vond een demonstratie tegen het coronabeleid plaats op het Malieveld in Den Haag. Deze demonstratie werd op een bepaald moment op bevel van burgemeester Jan van Zanen ontbonden. Veel demonstranten gaven geen gehoor aan de oproep om het veld te verlaten, waardoor de politie tot gedwongen ontruiming overging.

Lees ook: VN-rapporteur: ‘Haagse agenten moeten worden vervolgd voor de marteling van een coronademonstrant’

De demonstrant die door een politiehond in zijn been zou worden gebeten, gooide volgens het OM een blik bier naar de ME. De man werd vervolgens verwittigd van zijn aanhouding, maar ook gewaarschuwd dat als hij zich zou verzetten de politiehond zou worden ingezet. De aangehouden man negeerde die waarschuwing, waarop de hond zich in het been van de demonstrant vastbeet. Een menigte demonstranten stortte zich in reactie op de agent waardoor de gewonde demonstrant heeft kunnen ontkomen.

Medeschuld

Het OM stelt nu dat uit onderzoek van de politieafdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten — die onder gezag van de officier van justitie staat — is gebleken dat de demonstrant medeschuldig is aan zijn verwondingen, omdat hij politieagenten met een bierblik heeft bekogeld en vervolgens aanwijzingen van een politieman heeft genegeerd. Het OM zag vorig jaar al af van strafrechtelijke vervolging tegen de man, omdat hij een bijtwond had opgelopen: „een straf zou weinig toevoegen”, aldus de openbaar aanklager.

Afgelopen december besloot het OM twee ME’ers te vervolgen die tijdens hetzelfde protest een demonstrant met buitenproportioneel veel geweld hebben aangehouden. In januari beschreef Nils Melzer, VN-rapporteur op het gebied van marteling, het optreden van de Nederlandse politie als „de meest walgelijke vormen van politiegeweld”. Hij doelde daarmee op Haagse agenten die een coronademonstrant met een wapenstok hebben geslagen. Melzer vindt dat deze agenten, inclusief hun leidinggevenden, vervolgd moeten worden wegens marteling.