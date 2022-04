Justitie gaat verkrachtingsverhaal Johan Derksen onderzoeken

Het Openbaar Ministerie gaat de uitspraken van Johan Derksen over hoe hij vijftig jaar geleden een vrouw heeft misbruikt onderzoeken. Dat heeft het OM donderdag aangekondigd. Het roept betrokkenen op, voor zover dat nog kan, hun verhaal te doen.

Volgens het OM is er duidelijk sprake van „zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag”. Daarnaast vindt het OM de wijze waarop er in Vandaag Inside over gesproken werd „bijzonder kwetsend”. Ook na lange tijd kan dit slachtoffers „diep raken”.

Het onderzoek moet achterhalen wat er waar is van de uitspraken van Derksen. Het OM moet vervolgens beoordelen of Derksen strafbaar is. Daarbij moet het rekening houden met een mogelijke verjaringstermijn.

Derksen vertelde afgelopen dinsdag in de uitzending dat hij zo’n vijftig jaar geleden een kaars bij een bewusteloze vrouw had ingebracht. René van der Gijp, de tafelgenoot van Derksen, moest lachen om het verhaal en zei dat het slachtoffer goed was weggekomen met de kaars, omdat het ook een „honkbalknuppel” had kunnen zijn.

Eerder op de dag meldde persbureau ANP dat e-bikebedrijf Stella Fietsen per direct stopt met de sponsoring van Vandaag Inside. Het bedrijf kon NRC nog geen reactie geven, maar zei later op de dag met een verklaring te komen. Ook kondigde columnist en Vandaag Inside-tafelgast Roos Schlikker eerder al aan niet meer bij het programma te zullen verschijnen.

