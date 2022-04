„85 procent van onze gasvoorziening komt uit Rusland, en 65 procent van onze olievoorziening komt uit Rusland”, zei Szijjártó „Dit is niet voor de lol, we hebben niet voor de situatie gekozen”. Volgens de minister zijn er momenteel geen alternatieve bronnen of energieroutes voor Hongarije om binnen enkele jaren van Russisch gas en olie af te kunnen stappen.

Hongarije is een van de landen binnen de Europese Unie dat zich gedwongen ziet Russisch gas en olie te betalen via de door Moskou opgelegde betalingsregeling. Dat heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó tegen CNN gezegd .

Ruim 25.000 Oekraïners in eerste kwartaal naar Nederland

Drie op de tien immigranten die in het eerste kwartaal van 2022 naar Nederland kwamen waren Oekraïners. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat in totaal om ruim 25.000 migranten uit Oekraïne, waarvan het overgrote deel waarschijnlijk bestaat uit oorlogsvluchtelingen.

In totaal kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar circa 87,600 duizend immigranten naar Nederland. 35.000 migranten verhuisden, waardoor Nederland er zo’n 52,600 inwoners door buitenlandse migratie bijkreeg. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar kreeg Nederland er zo’n 15,600 inwoners bij door buitenlandse migratie. Naast migranten uit Oekraïne kwamen er veel migranten uit Syrië, Turkije en Aziatische landen bij.

Door deze migratie groeide de Nederlandse bevolking met zeker 49,800 inwoners. Het natuurlijke groeicijfer was juist negatief: er overleden bijna drieduizend meer mensen in het eerste kwartaal van 2022 dan dat er baby’s geboren werden. Een negatief natuurlijke groei is gebruikelijk in deze periode, omdat in de winter normaal gesproken meer mensen overlijden en minder geboortes plaatsvinden.