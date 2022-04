Oekraïense verdachten die zouden gaan vechten zijn onterecht vrijgelaten

Twee Oekraïense verdachten die in maart werden vrijgelaten door de rechtbank in Middelburg om mee te kunnen vechten tegen de Russen en achtergebleven familie bij te staan, zijn ten onrechte in vrijheid gesteld.

Dat oordeelde het gerechtshof in Den Bosch donderdag in hoger beroep dat het Openbaar Ministerie had aangetekend tegen de vrijlating van de twee, die worden verdacht van mensensmokkel.

Volgens de rechters wegen de persoonlijke omstandigheden van de verdachten en hun achtergebleven gezinnen in Oekraïne niet op tegen de ernst van het zware misdrijf waarvan zij verdacht werden. De twee hadden begin september vorig jaar geprobeerd bij slecht weer in een zeiljacht zestien Albanezen naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren, „een zeer ernstige vorm van mensensmokkel”, aldus het hof, waarvoor vijftien jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Henk van Asselt, de raadsman van een van de twee verdachten, noemt de beslissing van het Hof „symbolisch”. Beide Oekraïners zijn na het besluit van de Middelburgse rechtbank in maart naar het buitenland vertrokken. Ze zullen niet naar Nederland terugkeren, denkt hij. Sinds hun vertrek uit de penitentiaire inrichting in het Groningse Ter Apel heeft Van Asselt geen contact meer met zijn client. „Ik heb taal noch teken van hem vernomen en ook geen contact gehad met zijn thuisfront.”

De advocaat van de andere Oekraïner, Joris Kersemaekers, zegt wel contact te hebben met zijn cliënt, maar wil niet zeggen of deze daadwerkelijk in Oekraïne verblijft. Ook Kersemaekers verwacht niet dat zijn client zal terugkeren. „Mocht hij in een land verblijven waaruit hij moeilijk kan vertrekken, dan is het voor hem praktisch onmogelijk naar Nederland te komen.” Oekraïne staat niet toe dat mannen onder de zestig jaar het land verlaten.

Raadsman Van Asselt weet niet of zijn cliënt is gaan meevechten tegen de Russen, zoals hij had aangekondigd. Anderen betwijfelen dat. Een justitiële bron zegt tegen NRC dat de Oekraïners vanuit Ter Apel samen met andere mannen zijn vertrokken die werden herkend als metgezellen uit het criminele circuit. „Ga er maar van uit dat ze hun criminele activiteiten hebben opgepakt”, aldus de bron.

Lees ook: OM accepteert vrijlating Oekraïners om te vechten niet

Naar het buitenland

Het OM ging eind maart tegen de beslissing van de Middelburgse rechtbank in beroep, omdat het de aard van het misdrijf zwaarder vond wegen dan het persoonlijk belang van de Oekraïners. Het OM had daarom ook hoger beroep willen aantekenen tegen een eerder besluit van dezelfde rechtbank om twee andere Oekraïners, die eveneens werden verdacht van mensensmokkel, vrij te laten. Ze zeiden „liever te sterven aan het front” dan hun strafzaak in Nederland af te wachten. Hoger beroep in deze kwestie kon echter niet omdat de schorsing van voorlopige hechtenis was gelast tijdens een pro-forma zitting. Ook deze twee zijn naar het buitenland vertrokken, zonder dat duidelijk is dat ze daadwerkelijk in Oekraïne verblijven.

Het OM vreesde ook precedentwerking van de Middelburgse uitspraak voor andere strafzaken waarbij Oekraïners vastzitten. Sinds de vrijlating van de vier in maart heeft, voor zover bekend, minstens een ander persoon verzocht vrijgelaten te worden om, naar eigen zeggen, te kunnen meevechten tegen de Russen. Deze keer zonder succes. Het ging om een 26-jarige man uit Kootwijkerbroek met Oekraïense roots en een Nederlands paspoort, die vastzat op verdenking van (internationale) mensensmokkel. De rechtbank vond eerder deze maand zijn plan om mee te vechten te vaag, en het vergrijp waarvan hij verdacht werd te ernstig.

Levensgevaar

De vier naar het buitenland vertrokken Oekraïners werden vervolgd in verschillende strafzaken, maar worden verdacht van hetzelfde soort criminele activiteit, op een soortgelijke wijze uitgevoerd in ongeveer dezelfde periode (zomer 2021). Mede daardoor bestaat het vermoeden dat ze tot hetzelfde criminele netwerk behoren.

De eerste twee werden gearresteerd nadat ze een kleine zeilboot in Zeeuwse wateren waren aangehouden nabij Kamperland met elf Albanezen aan boord. De Oekraïners van 27 en 29 jaar oud verklaarden dat ze bezig waren met een pleziertocht. De rechter achtte dat gezien de weersomstandigheden (slecht weer en hoge golven) en de omvang van de boot (berekend op vier passagiers) geen aannemelijk verhaal.

De andere twee Oekraïners, van 35 en 37 jaar, om wie het bij het hoger beroep in Den Bosch draaide, werden ook met Albanezen in een zeilboot betrapt, ditmaal zestien in getal, ook in Zeeuwse wateren, in de buurt van Vlissingen. Enkele Albanezen hadden verklaard dat ze op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk.

Een deskundige die Justitie inschakelde, achtte de zeiltocht van de zestien Albanezen „volstrekt onverantwoordelijk” gezien de weersomstandigheden, het ontbreken van voldoende reddingsmiddelen op de boot, de drukte in het vaargebied en de overbelasting van het vaartuig. Het hof woog donderdag mee dat de twee Oekraïners mogelijk mensenlevens in gevaar hadden gebracht. „Verdachte heeft blijk gegeven te beschikken over een mentaliteit met weinig of geen respect voor andermans leven waarbij hij slechts uit is geweest op geldelijk gewin,” aldus het hof.

Al langere tijd proberen inwoners van het arme Albanië via Nederland het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Sinds Frankrijk mensensmokkelroutes richting het Verenigd Koninkrijk via Calais in 2016 aan banden legde, zijn de Belgische en Nederlandse routes belangrijker geworden. In de zomer van vorig jaar werden in korte tijd vier boten met tientallen Albanezen onderschept voor de Zeeuwse kust, allemaal op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Daarbij werden niet alleen Oekraïners als verdachten aangehouden, maar ook een Koerd en een Albanees, aldus het OM.