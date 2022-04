Nieuwe methode om klachten long covid vast te stellen

Door onze redacteur Niki Korteweg

Amsterdam.

Met een nieuwe gestandaardiseerde vragenlijst kunnen behandelaars de symptomen van elke patiënt met long covid (langdurige covid) in kaart brengen, alsook de impact die deze klachten hebben op hun dagelijkse leven.

Long covid (ook wel post-acute sequelae of COVID-19-PASC) is de naam voor de waaier van vaak maandenlang aanhoudende klachten die sommige mensen overhouden na een infectie met het coronavirus, waaronder extreme vermoeidheid, benauwdheid en moeite met denken. Er is veel variatie tussen patiënten en er zijn meer dan tweehonderd symptomen beschreven, wat onderzoek ernaar en de juiste zorg bieden erg bemoeilijkt. Met de nieuwe vragenlijst, die ze samen met long covidpatiënten ontwikkelden , willen onderzoekers van de universiteit van Birmingham dit makkelijker maken. Ze publiceerden de nieuwe vragenlijst, de Symptom-Burden Questionnaire for Long COVID (SBQ-LC), woensdag in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift BMJ.

Vragenlijsten

Hoeveel mensen last hebben van langdurige klachten na Covid-19 is lastig te zeggen, vanwege de ontbrekende duidelijke definitie. In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels 1,3 miljoen mensen met long covid (langer dan twaalf weken klachten), volgens het Britse bureau voor Statistiek (ONS) - dat is ongeveer 6 procent van de geregistreerde coronabesmettingen. In Nederland hebben 11.000 mensen zich aangemeld bij de stichting voor steun en advies bij de aandoening, C-suppport - zij hebben langer dan drie maanden na een corona-infectie klachten. De onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan naar long covid, zijn allemaal op een andere manier opgezet. De definitie van wie wordt beschouwd als long covid patiënt verschilt daarom, net als de symptomen waarnaar gevraagd wordt. Veel patiënten gaven aan dat ze op de bestaande vragenlijsten vaak niet alle ervaren symptomen konden aangeven.

De onderzoekers wilden een betrouwbare en zo uitgebreid mogelijke meetmethode waarmee de klachten die patiënten ervaren duidelijk in beeld komen, zodat ze de best passende zorg krijgen en er nieuwe behandelingen kunnen worden uitgedacht en uitgetest. Ze ontwikkelden de vragen in samenspraak met 13 longcovidpatiënten en tien artsen. Daarna testten ze het meetinstrument door 274 longcovidpatiënten de vragenlijst te laten invullen.

Te omvangrijk

De lijst omvat 131 vragen, ingedeeld in zestien symptoomdomeinen, zoals ademhaling, bloedsomloop, geheugen, slaap, huid en haar of pijn. Er is ook een onderdeel dat de algemene impact van de symptomen op het dagelijkse leven meet. De invullers geven de last van hun klachten van de voorgaande zeven dagen een score tussen 0 en 3, de uitkomst is een score tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe meer last de invuller heeft van de klachten.

Als onderzoekers wereldwijd deze gevalideerde vragenlijst gaan gebruiken zijn hun gegevens veel makkelijker met elkaar te vergelijken. Het is belangrijk dat er goed onderzoek naar long covid wordt gedaan en dat de resultaten breed worden gedeeld, vindt Jako Burgers, huisarts en namens het Nederlands Huisartsen Genootschap betrokken bij de in maart verschenen multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19. „Dit instrument is wellicht zinvol voor onderzoekers, of voor de kleine groep complexe patiënten in de revalidatiezorg”, zegt hij. Voor de huisartsenpraktijk ziet hij geen rol. „De vragenlijst bestaat uit 131 items, dat is veel te omvangrijk voor gebruik in de praktijk.”