Nederlanders beseffen niet half hoe gelukkig ze zijn: elke vier jaar hoeven ze maar één keer naar de stembus om te beslissen over de politieke toekomst van het land. Natuurlijk loopt het in de Nederlandse politiek allemaal niet vlekkeloos, met langdurige regeringsformaties, coalitiecrises, en nieuwe acteurs die het politieke spel verstoren. De kwestie van het staatshoofd is in elk geval voorgoed geregeld door het „intieme huwelijk met het Huis van Oranje”, zoals de grote Franse denker Ernest Renan al schreef (Renan was getrouwd met de Nederlandse Cornelia Scheffer). Ieder heeft zijn of haar eigen rol: de koning of koningin is het symbool van de nationale continuïteit en de regeringsleider is vooral een efficiënte manager die geacht wordt de welvaart te vergroten en te verdelen.

In Frankrijk lijkt de politieke cultuur heel anders. Het Franse volk heeft het voorrecht elke vijf jaar de ‘koning’ te kunnen kiezen – nadat men hem ooit heeft onthoofd. De Franse president is staatshoofd én de hoogste politieke leider. Na de presidentsverkiezingen volgen in juni de parlementsverkiezingen – die tot nu toe altijd hebben geleid tot een meerderheid voor de gekozen president; beide verkiezingen vinden plaats in twee rondes. Dit alles is een bron van een maandenlange politieke strijd.

Die strijd is mede zo hevig omdat Frankrijk een passie voor politiek heeft. Van de politieke macht wordt verwacht dat zij ‘het leven verandert’; economisch en financieel pragmatisme speelt bijna geen enkele rol. Zo worden er nu, in het licht van de parlementsverkiezingen, door alle kampen allerlei nieuwe beloften gedaan. Over de financiering ervan wordt net zo min nagedacht als tijdens de recente presidentsverkiezing – terwijl het land zucht onder een staatsschuld van 112 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De politicus van én-én

Hier zien we een typisch Franse paradox: de politiek is doordrenkt van historische referenties (Revolutie, Wereldoorlogen, De Gaulle) en principes (gelijkheid, identiteit, solidariteit), maar iedereen wenst vóór alles zijn eigen ‘verworven voordelen’ te behouden. De vermogende Fransen waken over de flat tax op hun financieel kapitaal. De bijna 6 miljoen ambtenaren willen hun beschermende ‘statuut’ behouden. de minderbedeelden zijn gehecht aan de sociale voorzieningen, die worden gedistribueerd door de meest genereuze verzorgingsstaat ter wereld: niet minder dan 31 procent van het bbp wordt besteed aan sociale uitgaven. Het Franse voorbeeld lijkt de negentiende-eeuwse liberale econoom Frédéric Bastiat gelijk te geven. Die schreef: „De Staat is de grote fictie waarbij iedereen ernaar streeft te leven ten koste van iedereen.” Dit is de reden waarom géén van de drie grote politieke blokken van dit moment, extreem-rechts, extreem-links en het ‘extreme centrum’, voorstelt om de verzorgingsstaat ingrijpend te hervormen. In literaire termen gezegd: elke serieuze kandidaat in Frankrijk moet beloven, zoals de prins van Salina in Il Gattopardo van Lampedusa, dat „alles moet veranderen opdat niets verandert”.

Dit is perfect begrepen door Emmanuel Macron, de slimste Franse politicus sinds François Mitterrand, wiens ware discipel hij is. Met zijn gevleugelde woord ‘tegelijkertijd’ (en même temps), dat hij in de campagne van 2017 zo vaak bezigde dat het begon op te vallen en dat hij vervolgens expliciet omarmde, heeft hij in feite de magische politieke formule gevonden die strookt met de geest van een land vol tegenstrijdigheden. Hij belooft aan iedereen wat hij wil horen: Franse soevereiniteit én Europese soevereiniteit; liberalisering van de economie én planeconomie; „Het geld komt niet uit de lucht vallen” én „Wat het ook moge kosten”.

Macron profiteerde tevens van de internationale crises als de pandemie en de oorlog in Oekraïne die altijd de kapitein aan het roer bevoordelen, en van de zwakte van en de verdeeldheid onder zijn concurrenten. Ten slotte was er de wijdverbreide maar verborgen overtuiging dat ‘met Macron de pensioenen in elk geval zullen worden betaald’, erg belangrijk in een vergrijzend land waar de oudere kiezers massaal stemmen (en massaal op hem). De geschiedenis zal zich de opmerkelijke politieke strategie herinneren van een zittende leider die het voor elkaar kreeg dat zijn eigen beleid nooit op de voorgrond van de campagne stond.

‘Macron-teflon’

Misschien zullen Frankrijk en Nederland uiteindelijk toch meer op elkaar gaan lijken. Net zoals hun handige leiders, die beiden goed weten hoe je kansen kan benutten en stormen kan vermijden. Is Mark Rutte ook niet een koning van het ‘tegelijkertijd’? En rijmt ‘teflon’ niet op Macron?

Achter de verhitte retoriek van het Franse debat schuilt een groeiende depolitisering: de competentie van de leider weegt voor de gewone kiezer zwaarder dan waarden en ideeën. De twee overwinningen van Macron (2017, 2022) zijn hier het bewijs van. In onze steeds meer verdeelde en conflictrijke samenlevingen wil de zwijgende meerderheid geen ideologische scherpslijper, maar een ‘oplossingenmachine’, zoals Lubbers vroeger of Rutte en Macron nu.

Het is een publiek geheim dat Europa wacht op het einde van de Franse verkiezingen om pijnlijke beslissingen te nemen: aanscherping van het monetaire beleid, nieuwe sancties tegen Rusland, meer discipline en controle op de staatsbegrotingen. In elk geval zullen de sombere mondiale vooruitzichten Frankrijk en Nederland op korte termijn op de proef stellen: financieel voor de eerste, geopolitiek voor de tweede. Misschien kunnen deze uitdagingen een stimulans vormen voor een hernieuwde samenwerking tussen beide landen.

