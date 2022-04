Met een reuzensprong redt de mannetjesspin zich van een wisse dood

Opgegeten worden door je partner na een vrijpartij: voor de mannetjes van sommige spinnensoorten is het de droeve werkelijkheid. Om aan hun wrede lot te ontkomen, hebben mannelijke wielwebkaardespinnen van de soort Philoponella prominens een ingenieuze ontsnappingstechniek ontwikkeld, schrijven Chinese, Sloveense en Singaporese onderzoekers deze week in Current Biology. De mannetjes katapulteren zich na de daad ver weg van de kannibalistische vrouwtjes, met een snelheid tot bijna 90 centimeter per seconde, en gebruiken daarbij een techniek die bij geen enkele andere soort is waargenomen. Lukt het niet, dan worden ze verorberd.

Wielwebkaardespinnen vormen een familie van niet-giftige spinnen die erom bekendstaan hun prooi in te wikkelen in ragfijne spinzijde. Philoponella prominens is een soort die in oostelijk Azië leeft; zowel de mannelijke als vrouwelijke spinnen zijn enkele millimeters groot. De spinnen leven in ‘communes’ bij elkaar, in een complex van webben dat is opgebouwd uit tot wel driehonderd individuele webben.

De onderzoekers kwamen het katapultgedrag van de mannetjes op het spoor toen ze het seksuele gedrag van de soort onderzochten. Ze bestudeerden aanvankelijk 155 paringen, waarvan 152 eindigden met een grote sprong van de mannelijke dieren. De drie die niet sprongen, werden opgegeten. Dat de katapultering essentieel was voor overleving, bleek ook uit een vervolgexperiment dat de biologen uitvoerden: ze voorzagen dertig mannetjes van een borsteltje dat wegspringen onmogelijk maakte. Elk van de dertig werd gevangen en verslonden.

Omdat de katapultsprong van de wél succesvolle mannetjes te snel ging om met gewone camera’s te registreren, werd het spronggedrag vastgelegd op hogeresolutiecamera’s. Zodoende bleek dat de gemiddelde snelheid op 65 centimeter per seconde ligt, met uitschieters tot 88,2 centimeter per seconde. De gemiddelde versnelling bedraagt 200 m/s2 en elk mannetje draait tijdens de sprong met zo’n 170 keer per seconde om zijn eigen as.

Elastische gewrichten

Dat de mannetjes zo snel kunnen wegschieten komt doordat ze hun voorpoten tijdens de daad opgevouwen tegen het vrouwtje houden. Vervolgens kunnen ze die poten dankzij elastische gewrichten uitzonderlijk ver strekken, en zodoende wegspringen. Met zijn voorste spintepels produceert het mannetje een ‘veiligheidsdraad’, bevestigd aan het web van het vrouwtje, waarmee hij na afloop ook weer naar haar terug kan klimmen. Dat klinkt tegenstrijdig – waarom zou je terug willen naar een bloeddorstige partner? – maar de mannetjes kunnen tot wel zes keer met hetzelfde vrouwtje paren. Dat vergroot hun kansen op nageslacht.

De onderzoekers voerden nog diverse vervolgexperimenten uit bij de spinnen. Zo blokkeerden ze bij sommige mannetjes de veiligheidsdraad. Dat leidde nog wel tot succesvolle katapultpogingen, maar de mannetjes vielen gewoon op de grond. Mannetjes waarbij de voorpoten geheel werden weggehaald, deden nog wel versierpogingen, maar het kwam bij hen niet tot een paring. Het weghalen van een andere poot had geen negatieve gevolgen voor hun parings- of springkansen. Maar mannetjes bij wie de gewrichten van de voorpoten onklaar werden gemaakt, waren ten dode opgeschreven: zij konden nog wel paren, maar niet meer vluchten.

Correctie 28 april: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de gemiddelde snelheid 65 meter per seconde is, met uitschieters tot 88,2 meter per seconde. Dat moet zijn: centimeter per seconde. Dat is hierboven aangepast.