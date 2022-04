Ik sprak laatst een redacteur van een dagelijkse talkshow. Hij vertelde me dat zijn collega’s de dag altijd begonnen met een rondje Twitter. Daar werden de gasten gevonden en onderwerpen gekozen. Hij vond het zelf ook niet zaligmakend.

„Jullie worden nog wel gemist!”, voegde hij toe. Die opmerking hoor ik vaak, al ben ik deze maand op de kop af vijf jaar met Twitter gestopt. Met ‘jullie’ wordt overigens vooral mijn vriend Willem bedoeld, een groots Twitteraar die tegelijk met mij het platform heeft verlaten. Ik bewoog me in zijn kielzog, met vijf keer minder volgers dan hij én de kwaliteit vijf keer sneller tot op het bot beledigd te zijn.

De officiële reden van onze exit was doxing: iemand had onze adresgegevens online gezet, we keken naar ons kind, we besloten dat het genoeg was. De inofficiële reden was dat Twitter van ons twee geliefden had gemaakt die avondenlang gnuivend naast elkaar op de bank zaten om in snedige een-tweetjes een woeste Nico Dijkshoorn van repliek te dienen.

Twitter is vijf jaar later nog steeds een horrorpoel van eeuwige stamgasten, die elkaar in een dagelijkse wederzijdse wurggreep houden. Er zijn de normcore-gezelligheidstwitteraars, die superieur hun brave levens en morele opvattingen delen met nog saaiere volgers. Er zijn de verveelde journalisten, die zichzelf een beetje coked up houden met meningen die ze in hun werk niet kwijt kunnen. Er zijn de eeuwige zzp’ers die er alles aan doen om voor een talkshow te worden gevraagd. En dan is er nog de roedel verongelijkten, die onder valse namen proberen anderen het leven zuur te maken. Soms lukt dat, vaker dragen ze slechts bij aan het luidkeels bedreven martelaarschap van een populaire twitteraar.

Wat allen bindt: ze zijn op zoek naar liefde of erkenning op een platform dat is ingericht als een schietbaan. Het resultaat is pervers. De winnaars veranderen beetje bij beetje in berekenende narcisten, de geraakten broeden op wraak.

Degenen die nu nog fanatiek twitteren zijn óf reeds verloren, óf zullen dat over een paar jaar zijn

Zo blijft de twitteraar obsessief naar aanmoediging of afwijzing hengelen (want haat is, zoals u weet, voor sommigen liefde), door middel van mededelingen die niemand in het echte leven zomaar aan een groep onbekenden zal doen. Iemand deelt de tekst die hij uitsprak op de begrafenis van zijn moeder. Of een foto van een huilende dochter die gepest wordt op school. Iemand scheldt virtuoos en zonder ondergrens. Iemand is de hele tijd ontzettend dankbaar. En het werkt. Je krijgt wat je verlangt. Maar na verloop van tijd raakt je beeld van de werkelijkheid vervormd. Je denk dat de andere twitteraars écht van je houden. Dat de bewondering je toekomt. Of je wordt paranoïde: de wereld is een duistere plek waar continu aanvallers paraat staan om jou helemaal kapot te maken.

Een paar jaar geleden kregen een paar twitteraars een bedreigende sticker op de voordeur van hun gezinshuis geplakt. Ze bleven ‘omdat de vrijheid van meningsuiting belangrijker is’.

Uiteindelijk is niemand bestand. Degenen die nu nog fanatiek twitteren zijn óf reeds verloren, óf zullen dat over een paar jaar zijn. Twitter heeft Donald Trump en Sywert van Lienden geaaid, gefluft en nét pissig genoeg gemaakt om uit te groeien tot de mannen die ze zijn.

Twitter pompt ego’s op, maakt dat mensen zichzelf als personage gaan zien en snijdt individuen van hun leven af. Twitteraars voeren een kramakkelige variétéshow op, waar niemand onbezonnen de waarheid spreekt, omdat uiteindelijk de enige waarheid het volgende dopamineshot is. Ook goede, aardige en evenwichtige mensen corrumperen door het medium. Daar is het nu eenmaal op ingericht.

Láát ze elkaar toch opvreten, denkt een verstandig mens. Maar deze club golems vormt nog steeds de belangrijkste bron van informatie voor onze mediamakers en zo de barometer van onze samenleving.

Dat is lui én gevaarlijk.

En sorry nog, Nico. In het echt zijn jij en ik vast veel leuker.

Sarah Sluimer schrijft elke week op deze plek een column. Ze is de auteur van boeken, essays en toneelstukken.