Vier wandelboeken die langs en over grenzen trekken

Lente in Twente

Truus Wijnen: Wandelen in Twente, uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig, 128 blz. € 16,95 ●●●●●

Truus Wijnen wordt wel beschouwd als de wandelkoningin van Twente, en dus is het fijn dat uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig haar al diverse wandelboeken liet maken. Haar meest recente, Wandelen in Twente, omvat twintig rondwandelingen met horecagelegenheden onderweg. De wandelingen zijn relatief kort (7 tot 12 kilometer), waar blijkbaar veel vraag naar is, want het boek werd een van de populairste titels, met onlangs alweer de vijfde druk.

Wij kozen voor de langste wandeling: 12,5 kilometer in de omgeving van Denekamp, met als start het voor kinderen bijzonder leuke Landschapsmuseum Naturo Docet, vol opgezette dieren. De route voert langs bezienswaardigheden als een ‘klöpkeshoes’, waar twee eeuwen geleden vrome ongehuwde vrouwen verbleven, een kasteelachtig landhuis met watermolen, glooiende weides met gigantische eiken, door bossen vol beuken en voor een groot deel pal langs de Dinkel.

Vanaf de eerste kennismaking zijn we dol op dit idyllische riviertje, een van de zeldzame nog intacte, vrij meanderende beken die Nederland rijk is – in Duitsland is dit riviertje rechtgetrokken, in Twente wordt het romantische gekronkel juist gekoesterd. Dat levert niet alleen schitterende plaatjes op, de in winterperiodes overstromende ‘binnenbochten’ zijn niet zelden begroeid met zeldzame plantjes als de bosgeelster. De bijna Zuid-Limburgs aandoende beek is bovendien niet alleen een walhalla voor de ijsvogel met al die overhangende takken, hier kun je ook de grote gele kwikstaart treffen.

Half april volgt wandeling nummer twee: ditmaal aan de westgrens van Twente, in en om Diepenheim. Vanaf cultureel centrum Herberg De Pol gaat het 9 kilometer door wederom betoverend landschap: weitjes omringd door bossen die ook bij de eerdere wandeling in Oost-Twente opvallen door hun fijn gevarieerde bomenpopulatie. Het overgrote deel van de route voert van het ene fraaie onverharde pad naar het andere – ‘God, wat is het hier toch mooi’, verzuchten we meer dan eens. Het zien van vier zwarte spechten in de hoge beuken maakt het plaatje af.

De titel wandelkoningin is wat ons betreft terecht: niet alleen vanwege de gekozen routes, de teksten zijn ook dusdanig helder geschreven dat fout lopen vrijwel onmogelijk is. Toch staat er geen woord te veel. De belangrijkste bezienswaardigheden staan in aparte kadertjes, de fotografie en vormgeving zijn fraai en, belangrijk voor wie niet telkens op zijn telefoon wil kijken: de kaartjes zijn zeer duidelijk. Deze kunnen via een QR-code in het boek bovendien ook apart worden gedownload en uitgeprint, samen met de routebeschrijving.

Fijn dat de auteur zich niet door fysieke grenzen liet begrenzen; één wandeling gaat deels door Duitsland, een andere loopt zelfs geheel op Duits grondgebied. Gecombineerd met de grote afwisseling in landschappen is dit boek een must voor iedereen die dit nog relatief rustige groene gebied wil ontdekken.

Saskia van Loenen

Gruttogarantie

Vladimir Mars, Rutger Burgers & Menno Zeeman: Waterland & Zaanstreek, de mooiste netwerkwandelingen. Uitgeverij Elmar, 134 blz. € 14,99 ●●●●●

Wie houdt van weidevogels kan deze maanden niet zonder een wandeling in Noord-Holland – en wel vlak boven de hoofdstad. Zelden zal een grens tussen grote stad en natuur zo scherp zijn afgetekend als die tussen Amsterdam en Waterland, met de ring A10 Noord als tot nu toe goddank onneembare vesting voor likkebaardende vastgoedontwikkelaars.

Het kleine en daardoor bijzonder handig mee te nemen wandelboekje Waterland & Zaanstreek in de reeks ‘De mooiste netwerkwandelingen’ is ideaal om fraaie wandelplekken te ontdekken boven Amsterdam tot iets onder Hoorn. In dit deel van Noord-Holland geen bossen (het door honden overlopen, in 1986 aangelegde en ook in dit boekje opgenomen Purmerbos voelt althans niet zo), maar juist in deze maanden maken de duizenden grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters veel goed. De wandelingen moesten voor minimaal 50 procent over half- of onverharde paden lopen om in deze gids te komen – daardoor ontbreken enkele prachtplekken, zoals Marken (omringd door een stenen pad).

De eerste wandeling (9 km) is letterlijk op de grens van Amsterdam en Broek in Waterland: bij de Volgermeerpolder, een voormalige gifbelt die ruim tien jaar geleden drastisch is gesaneerd en dankzij diverse aangelegde ‘sawa’s’ inmiddels getransformeerd tot een vogelparadijs. Het laatste stukje van de route bleek ondanks wat het boekje vermeldde toch afgesloten gedurende het broedseizoen, maar de uitgever zegt toe snel met een aangepaste druk te komen. Tot die tijd kan je er na 6 kilometer voor kiezen een rondje door het fraaie dorp te lopen – bepaald geen slecht alternatief.

Nummer twee werd het ons nog onbekende Rondje De Woude (7 km), verstopt in het Alkmaardermeer tussen Oostknollendam en Akersloot, een uitsluitend per pont te bereiken eilandje en een van de weinige routes die je tijdens het broedseizoen wél in zijn geheel kan belopen. Wat een ontdekking: het stikt hier werkelijk van de grutto’s en tureluurs en wie met verrekijker het eiland rondloopt (uitsluitend toegestaan aan de buitenranden) langs het klotsende water waant zich even heel ver weg.

De derde en meest noordelijk gelegen route die we lopen voert 7 km door het gebied direct ten zuiden van Avenhorn, tussen Hoorn en Heerhugowaard; hier minder weidevogels, maar daar staan wel prachtig gekleurde bollenvelden tegenover. Langs vele watertjes en een idyllisch gelegen kerkje gaat het, met als sluitstuk de boomrijke Beemsterringdijk met fraai uitzicht over dit deel van Noord-Holland.

In het boekje vooral historische context en duidelijke kaartjes. De 15 wandelingen zelf zijn zeer summier omschreven, maar dat is juist fijn: je let enkel op de nummering van al bestaande wandelnetwerken, en tussen die paaltjes in wijzen stickers op lantaarnpalen of hekjes je de weg. Daardoor kan de wandelaar ongestoord kijken naar de grutto’s die eind juni helaas alweer vertrokken zijn.

Saskia van Loenen

Wandelheldin

Bob en Ellen Luijks: De spannendste wandelroutes met kinderen. Natuurportret Uitgeverij, 183 blz. € 21,- ●●●●●

De elfjarige Agnes is heldin en wandelgids tegelijk. Ze neemt ons mee op „de allervetste kinderwandelroutes ooit”. Ze banjert door de modder, volgt blotevoetenpaden, hangt aan kabelbanen om sloten over te steken en loopt via wiebelige vlonderpaden over het water.

Agnes is de dochter van wandelboswachter Ellen Luijks en haar man, natuurfotograaf Bob Luijks. Samen beschrijven en fotograferen zij wandelingen door heel Nederland. Met Agnes stelden ze de eerdere Kinderwandelroutes samen en nu De spannendste wandelroutes met kinderen. Luijks is boswachter bij Natuurmonumenten in het Rijk van Nijmegen en werkte als stagiaire bij Staatsbosbeheer. Het echtpaar maakte ook gidsen waarin ze de Bondswandelingen van de ANWB, verschenen tussen 1914 en 1940, nieuw leven inblazen onder de titel Oude Bondswandelwegen. Deze beschrijven routes in Zuid-Limburg, het gebied rondom Nijmegen en het allereerste langeafstandspad (LAW) van Nederland, die van Amsterdam naar Arnhem uit 1914.

„Kinderen vinden wandelen maar saai”, laat Ellen weten in De spannendste wandelroutes met kinderen, en daar wilden zij en Agnes iets aan doen. Voor kinderen tot en met 14 jaar zochten ze naar avontuurlijke routes door heel Nederland met Agnes als proefpersoon. Ze beoordeelden 42 routes en geven 35 extra routesuggesties, variërend in lengte van 1 tot 10 kilometer. Bij elke tocht hoort een duidelijke kaart met start- en eindpunt, de aanwezigheid van horeca, of de tocht ook toegankelijk is met een kinderwagen en natuurlijk wat er allemaal te zien en te beleven valt. Speelbossen, speurtochten, natuur speellocaties en stukken van bestaande wandelpaden kunnen onderdeel uitmaken van de kinderroute.

In het gebied Hart van Drenthe loopt het pad Wolvenspoor aan de Olle Hullenweg in Elp met een lengte van 4,1 kilometer. De markering bestaat uit donkere zwerfstenen waarop de witte pootafdruk van een wolf is geschilderd. Die moet je volgen, soms liggen ze wat verscholen, wat het extra spannend maakt. En wie weet houdt een wolf zich wel schuil achter de bomen, want wolven zijn de grens met Duitsland allang overgestoken. Dwars over het pad liggen omgewaaide bomen die voor avontuur zorgen. Eigenaar Staatsbosbeheer haalt ze niet weg, zodat volwassenen én kinderen behoorlijk moeten klimmen en klauteren. Terecht waarschuwt Agnes dat het hier na regenval een „modderbende” kan zijn.

De route van ruim een uur is ongekend gevarieerd en loopt door een gemengd loofbos, over vlonderpaden langs een ven en plots duik je het moeras in. Bomen staan met wortel en al in het water. Het is een voorbeeldige route in een al even voorbeeldige gids.

Kester Freriks

Waar te slapen?

Lydia Michiels van Kessenich: De paden op. Wandelweekenden over alle 23 Lange-Afstand-Wandelpaden. Uitg. Fjord, 256 blz. € 23,50 ●●●●●

De Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW), van de Waddenzee tot aan Zuid-Limburg, zijn de bekroning van het wandelnetwerk in Nederland. Ze gaan niet alleen door de (ongerepte) natuur, ook grote steden doen mee. Het zijn vaak wandelingen door het mooiste dat Nederland heeft te bieden. Maar waar te overnachten?

Wandelaar Lydia Michiels van Kessenich schreef daarvoor een gids: De paden op. Wandelweekenden over alle 23 Lange-Afstand-Wandelpaden en slapen in fijne B&B’s en hotels. Uitgaande van de bestaande en gemarkeerde LAW’s, waaronder het Pieterpad, het Trekvogelpad en het Grenslandpad, koos ze halverwege elke tocht een geschikte overnachting uit, vlak bij de route.

De overnachtingsgelegenheden zien er smaakvol en gastvrij uit.

De auteur beschrijft tweedaagse wandeltochten: gemiddeld vijftien kilometer op dag één, dan overnachten en op dag twee de tocht voltooien met een wandelafstand van ongeveer gelijke lengte. Begin- en eindpunt zijn duidelijk aangegeven, zowel bereikbaar per auto als met het openbaar vervoer. Met de QR-code is de route te downloaden en op Wandelnet.nl zijn de verschillende etappes te vinden. En zijn we eenmaal in het veld, dan is het natuurlijk telkens weer speuren naar de wit-rode tekens, zoals Michiels van Kessenich treffend beschrijft: „Zo’n markering is inmiddels heilig voor mij. Ik zie ze overal, ik droom er zelfs van.”

Het boek is geen wandelgids met gedetailleerde markering en routebeschrijving. Thuis voorbereiden is een vereiste, zowel met de kaarten als digitaal. Maar ook kun je, zoals ze schrijft, „gewoon van start (gaan) bij de wit-rode markering”. Ja, dat is toch wel het avontuurlijkst. De paden op is nog het meest een fijn wandelleesboek. Het is fraai uitgevoerd, voorzien van enthousiaste beschrijvingen die rijk zijn aan historische wetenswaardigheden. Er staan veel foto’s in, niet in de laatste plaats van de auteur zelf en haar gezelschap, witte wijn nippend in de avondzon.

Wie het Pieterpad of het Nederlandse Kustpad uit eigen ervaring kent, weet dat de tochten niet zo soepel en moeiteloos zijn als de auteur en haar wandelgezelschap doen voorkomen. Begrippen als rauw en ruig komen we nauwelijks tegen, evenmin het overwinnen van je fysieke grenzen of etappes met hindernissen nemen.

De keuze voor de wandelingen is vooral ingegeven door de meest bijzondere en leukste hotels en B&B’s langst de routes, daarin is het boek goed geslaagd. Al is de wandelwerkelijkheid ook weleens anders dan feelgood. Maar eigenlijk hindert dat ook weer niet: na lezing wil je meteen zelf op pad gaan.

Kester Freriks