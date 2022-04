Leger Myanmar heeft een nieuw probleem: desertie

Watermeloenen heten ze, de militairen in Myanmar die heimelijk aan de kant van het verzet staan. Ze dragen het legergroen, maar in hun hart zijn ze rood, de kleur van de partij van Aung San Suu Kyi, die bij de militaire staatsgreep van ruim een jaar geleden als politiek leider werd afgezet en sindsdien op een onbekende plek wordt vastgehouden.

Op deserteren uit het leger, de Tatmadaw geheten, staan zware gevangenisstraffen en mogelijk zelfs executies. Ook voor familieleden dreigen represailles. Toch is het aantal deserties de laatste tijd ongekend hoog. Van honderden militairen is bevestigd dat ze het leger verlieten en zich aansloten bij het gewapende verzet tegen de junta die in februari 2021 de macht greep. Of het werkelijke aantal in de duizenden loopt, inclusief enkele militairen uit hoge rangen, zoals de oppositie zegt, valt niet onafhankelijk te verifiëren.

In Myanmar leven militairen geïsoleerd van de bevolking. Vaak wonen ze met hun gezinnen op legerbases. Om te voorkomen dat hogere militairen deserteren, mogen hun families nauwelijks meer het terrein af.

Nyi Thuta (32) droeg de rang van kapitein maar koos ruim een jaar geleden de kant van het verzet.

Bij velen binnen het leger is het moreel laag, bevestigt hij tijdens een ontmoeting die in het diepste geheim plaatsvindt. Nyi Thuta is niet zomaar een deserteur. Hij was onder meer speechschrijver voor de opperbevelhebber van het leger, generaal Min Aung Hlaing, die nu juntaleider is. Hij kent het leger van jongs af aan omdat zijn vader ook militair was. De jonge Nyi Thuta kwam van de militaire academie in 2010, toen in het land juist prille democratische hervormingen inzette. „Ik dacht dat het leger een professioneel instituut zou worden. Toen vorig jaar de eerste jonge demonstrant werd doodgeschoten zonder dat de schuldige gestraft werd, besefte ik dat ik het mis had.”

Nyi Thuta was zelf eerst ook ‘watermeloen’, hij stemde op de NLD van Suu Kyi, vertelt hij. De stap naar echte desertie zette hij begin maart 2021, enkele weken na de coup.

Informatie-oorlog

Wat hij in het leger leerde over het voeren van een informatie-oorlog via sociale media, wil hij nu tegen de junta gebruiken; onder andere via campagnes op sociale media spoort hij nu met een groep lotgenoten zijn vroegere collega’s aan het leger te verlaten. „Mijn boodschap aan hen is: jullie kunnen nog aan de juiste kant van de geschiedenis belanden.”

Nooit eerder in zijn geschiedenis moest de Tatmadaw op zo veel fronten tegelijk strijd leveren. In de meer afgelegen gebieden vecht het tegen een aantal legers van etnische minderheden die al sinds de onafhankelijkheid van de Britten in 1948 meer autonomie en gelijke rechten eisen. In Centraal-Myanmar heeft het behalve met stakingen en kleine, snelle demonstraties, te maken met tientallen en mogelijk honderden gewapende burgergroepen die ontstonden nadat vorig jaar de vreedzame protesten tegen de staatsgreep bloedig werden neergeslagen.

Daardoor is het voor het eerst dat de Tatmadaw in een groot gewapend conflict verwikkeld is met de Birmaanse meerderheid, de bevolkingsgroep waartoe het leger grotendeels behoort. Aanslagen en overvallen vinden ook plaats in de steden, waar militairen zich juist altijd veilig waanden.

Er zijn inmiddels dan ook indicaties dat er te weinig manschappen zijn. „De echtgenotes moeten nu de basis bewaken, omdat de mannen aan het front nodig zijn”, vertelt de vrouw van een militair, die om veiligheidsredenen anoniem moet blijven. In verschillende delen van het land worden de echtgenotes verplicht tot vier weken training in veiligheidstaken op het kamp. Daarnaast kunnen onder een onlangs uitgevaardigde wet ook politieagenten aan de frontlinie worden ingezet. Ook lekten plannen uit dat het leger brandweer, medewerkers van het Rode Kruis en gepensioneerde militairen wil gaan inzetten aan het front. En dan zijn er in allerijl juntagezinde milities opgericht.

Staat in de staat

De staatsgreep maakte een einde aan tien jaar waarin Myanmar meer vrijheid kende. Maar ook in die periode bleef het leger nog diep verankerd in vrijwel alle aspecten van de samenleving. Steeds meer werd het een staat in de staat met eigen media, banken, scholen en ziekenhuizen. Twee militaire conglomeraten met honderden bedrijven genereren inkomsten. Het officierenkorps vormt een geprivilegieerde klasse met een corrupte top die zich met zijn families flink verrijkte.

Ook kreeg de Tatmadaw afgelopen jaren de beschikking over geavanceerder materieel zoals gevechtsvliegtuigen, helikopters en drones uit onder andere China en Rusland. Moskou leidde duizenden militairen als IT-specialisten op.

Sinds het leger in 1962 de macht greep, presenteert het zich als de onmisbare hoeder van de natie. Die rol wordt niet alleen rekruten, maar ook de bevolking ingeprent. De ‘drie nationale doelen’ (instandhouding van de Unie, instandhouding van nationale solidariteit en bestendiging van de soevereiniteit) vormen een dagelijks dieet via staatsmedia en andere publicaties. Net als de slogan: ‘Alleen de Tatmadaw is een vader, alleen de Tatmadaw is een moeder.’

Veldslagen in de jungle

Het Tatmadaw-museum in de hoofdstad Naypyitaw geeft inzicht in die geschiedenis en het gedachtengoed van de legertop. Lange gangen voeren naar uitstallingen van tanks, vliegtuigen, jeeps, kanonnen en geweren met teksten als ‘Our motto: To keep wheels moving and guns ring.’

Er hangen fotoreeksen over veldslagen in de jungle. Etnische minderheden die de wapens neerlegden keerden terug in de moederschoot: ‘returned to the legal fold’. Op enorme afbeeldingen inspecteren generaals de aanleg van wegen, bruggen en dammen. Er staan maquettes van rijstmolens, elektriciteitscentrales, luchthavens, golfterreinen en andere verworvenheden, die allemaal door of dankzij het leger zouden zijn aangelegd. Het museum maakt duidelijk hoezeer de Tatmadaw zich ziet als de motor van een moderne natie.

De krijgsmacht ziet zichzelf ook als een Birmaans (de etnische meerderheid) boeddhistisch instituut. De generaals lieten de afgelopen jaren geen kans onbenut om zich als toegewijde boeddhisten te manifesteren. Ze bouwden pagodes, deden voor het oog van de camera’s donaties aan monniken en verschenen prominent bij religieuze festivals.

Hun ijzeren controle ontleenden de militairen niet alleen aan nietsontziend geweld tegen iedereen die oppositie pleegde, maar ook aan een uitgekiend verdeel-en-heersbeleid. Geregeld werd de boeddhistische meerderheid tegen moslims opgehitst om de aandacht van problemen als armoede en onderdrukking af te leiden.

Het leger gaat anno 2022 prat op een troepenaantal van 350.000 tot 400.000. Maar het is onmogelijk te zeggen wat de werkelijke omvang is van het militaire apparaat, omdat het zich hult in geheimzinnigheid. Het aantal geharde loyale gevechtstroepen wordt door deskundigen geschat op 100.000. Veel gewone soldaten zijn eerder arme sloebers die geen andere keuze hebben dan militaire dienst om aan de kost te komen. Sinds de staatsgreep had de prestigieuze militaire academie voor het eerst moeite kadetten te werven, maar er is nog altijd een kern van doorgewinterde troepen die geen enkel middel schuwt in deze oorlog. Ook een deel van de gewone soldaten voert gruwelijke operaties uit, soms onder invloed van amfetaminen. Er wordt gebombardeerd met helikopters en gevechtsvliegtuigen, waarbij ook dorpen, scholen en ziekenhuizen doelwit zijn. Grondtroepen passen de tactiek van de verschroeide aarde toe.

Cultuur van straffeloosheid

Al van generatie op generatie opereren deze militairen in een ‘cultuur van straffeloosheid en wreedheid’, aldus een recent rapport door Andrew Selth, een Australische academicus en analist in veiligheidsvraagstukken. Zij geloven in hun missie of vechten simpelweg voor hun eigen overleven. Op 27 maart, de Dag van de Strijdkrachten, dreigde juntaleider Min Aung Hlaing nog de ‘terroristische’ verzetsgroepen te zullen vernietigen.

Ondanks de overmacht in middelen en troepenaantallen zijn de militairen in een deel van het land de controle kwijt. Sinds de coup is het krachtenveld gewijzigd. Voorheen kon het leger als in Centraal-Myanmar protesten uitbraken doorgewinterde gevechtstroepen vanuit de gebieden van minderheden naar de opstandige steden sturen. Nu ondervinden bevolkingsgroepen die elkaar voorheen nauwelijks kenden of zelfs als vijanden beschouwden, tegelijkertijd de terreur van de junta. Daar is een saamhorigheid door ontstaan.

In diverse gebieden vechten burgermilities (People’s Defence Forces PDF’s) en etnische legers samen tegen de Tatmadaw. Of dat fragiele verbond stand houdt, zal moeten blijken. Bovendien hebben enkele van de machtigste minderheden zoals de Wa in het noordoosten en de Rakhine in het westen zich niet of nauwelijks aangesloten bij de strijd tegen de junta.

Nyi Thuta, de gedeserteerde ex-kapitein, beseft dat de zucht naar wraak op het leger toeneemt. Geregeld worden burgers die verdacht worden van samenwerking met de junta gedood door aanslagen en executies. En wie een uniform draagt, is zijn leven sowieso niet zeker. Daarom heeft hij óók een boodschap voor de bevolking: „We moeten niet uit zijn op wraak. En er zijn ook goede militairen.”

Vijf jaar voor Suu Kyi De afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft een gevangenisstraf van vijf jaar gekregen in de eerste van elf corruptiezaken die tegen haar lopen, meldden bronnen rond het proces woensdag aan internationale persbureaus. Het is onduidelijk of Suu Kyi, die op een onbekende locatie eerdere veroordelingen uitzit, naar de gevangenis moet. De zaak in de militaire rechtbank in Naypyidaw vond achter gesloten deuren plaats. Advocaten van Suu Kyi mogen niet met de pers praten. Onlangs werd Suu Kyi al veroordeeld tot celstraffen van in totaal zes jaar voor het overtreden van de coronaregels en het illegaal importeren en bezitten van walkietalkies. De 76-jarige winnares van de Nobelprijs voor de Vrede ontkent alle aanklachten en noemde de beschuldigingen „absurd”. Volgens haar aanhangers zijn de aanklachten door de junta verzonnen met als doel om haar levenslang in gevangenschap te houden. Suu Kyi leidde de Myanmarese regering vanaf 2016 tot februari 2021, toen er een militaire coup plaatsvond in het land.