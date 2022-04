Kabinet wil marechaussees naar Oekraïne sturen voor onderzoek oorlogsmisdaden

Het kabinet wil enkele tientallen marechaussees naar Oekraïne sturen om daar te helpen met het onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden. Een definitief besluit valt vrijdag tijdens de ministerraad, bevestigen bronnen in Den Haag donderdag aan NRC na berichtgeving door persbureau ANP.

Het is de bedoeling dat een forensisch team „zeer binnenkort” vertrekt, schrijft ANP. De marechaussees zouden enkele weken in Oekraïne blijven om bewijsmateriaal in te zamelen voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat doen ze op plaatsen waar oorlogsmisdaden zijn gepleegd. De specifieke locaties zijn vooralsnog niet bekendgemaakt. Het Internationaal Strafhof is een onderzoek gestart naar vermeende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, het werk van de marechaussees draagt bij aan dat onderzoek.

Premier Mark Rutte heeft eerder gezegd dat Nederland „niet rust” totdat „elke” oorlogsmisdaad in Oekraïne is onderzocht en de verantwoordelijken vervolgd zijn. De afgelopen weken kwamen berichten naar buiten over massagraven, executies en verkrachtingen door Russische militairen. Eerder deze maand zegde minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) een miljoen euro extra toe aan het ICC voor onderzoek in Oekraïne.

