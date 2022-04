Kabinet trekt 2,8 miljard euro uit voor compensatie 60.000 spaarders

De Belastingdienst stort uiterlijk 4 augustus onterecht geheven geld terug aan 60.000 spaarders. Dat heeft het kabinet donderdag in een Kamerbrief bekendgemaakt. Voor deze rechtshersteloperatie wordt eenmalig 2,8 miljard euro uitgetrokken. Spaarders die niet op tijd bezwaar hebben aangetekend, krijgen hun geld voorlopig niet terug.

De Hoge Raad oordeelde eind december dat de Belastingdienst bij een deel van spaarders in box 3 een onrechtmatige heffingsmethode heeft toegepast. De fiscus is uitgegaan van een fictief rendement over inkomsten uit sparen en beleggen, terwijl het werkelijke rendement in sommige gevallen door de lage spaarrente vrijwel verwaarloosbaar was.

Het kabinet zegt nu dat 60.000 spaarders automatisch hun geld terugkrijgen. Hierbij gaat het om mensen die op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 voor onherroepelijk vastgestelde aanslagen over 2017 tot en met 2020. Er is ook een groep spaarders die volgens het kabinet niet op tijd bezwaar heeft aangetekend, maar bij wie de belastingaanslag al wel vaststaat. Deze belastingplichtigen moeten een ander arrest van de Hoge Raad afwachten, dat in het najaar wordt verwacht.

Voorjaarsnota

Dat het kabinet een besluit heeft genomen over het „rechtsherstel” voor de 60.000 spaarders zou een informatietechnologische reden hebben. Nu dat besluit voor eind april is genomen, kan de fiscus „op tijd aanpassingen in de ict-systemen” doen. De automatische terugbetaling aan de 60.000 spaarders betekent een eenmalige tegenvaller van 2,8 miljard euro.

Waar de 2,8 miljard euro vandaan moet komen, zoekt het kabinet nog uit. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) probeert dit op te lossen in de onderhandelingen over de Voorjaarsnota, die uiterlijk 1 juni wordt gepresenteerd. Coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie willen dat dit bedrag bij vermogenden wordt opgehaald. Van Rij stelde eerder dat de totale hersteloperatie tussen de 2,4 en 11,7 miljard euro gaat kosten.