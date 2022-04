Justitie gaat verhaal van Johan Derksen over seksueel misbruik onderzoeken

Het Openbaar Ministerie begint een opsporingsonderzoek naar de uitspraken die Johan Derksen de afgelopen twee dagen in het tv-programma Vandaag Inside deed over seksueel misbruik van een bewusteloze vrouw.

Dit heeft het parket Noord-Nederland donderdag bekend gemaakt. Het onderzoek zal in het noorden gebeuren omdat presentator Derksen in dit gebied woont en omdat een en ander zich in Veendam zou hebben afgespeeld. Het OM roept „betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen”. Justitie is nog op zoek naar het slachtoffer waar Derksen naar eigen zeggen zo’n vijftig jaar geleden een kaars „in” heeft gestopt of, zoals hij een dag later verklaarde, tussen haar benen plaatste.

Excuses

Talpa Network, eigenaar van zender SBS6 waar het tv-programma wordt uitgezonden, heeft donderdagmiddag een gesprek gevoerd met de drie presentatoren: Johan Derksen, Wilfred Genee en Renee van der Gijp. Talpa zegt „ferm afstand” te nemen van „het verhaal van Johan Derksen en de manier waarop dit precaire onderwerp” de afgelopen dagen is behandeld in Vandaag Inside. „Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen. Voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit een klap in het gezicht zijn geweest. Een stap terug in de tijd, waar juist de laatste periode eindelijk meer aandacht aan deze problematiek werd geschonken”, aldus Talpa.

Dit standpunt is volgens Talpa „met het hele presentatieteam in niet mis te verstane woorden besproken”. De drie mannen zouden hebben erkend deze kwestie „volstrekt verkeerd te hebben aangepakt. Onze conclusie is dat een welgemeend en oprecht excuus noodzakelijk is. De mannen delen die mening”.

De presentatoren zouden hebben toegezegd donderdagavond excuses te maken op tv. Gisteren weigerde Derksen dat nog. Talpa Network zegt „het van belang te vinden dat we de discussie in de openbaarheid blijven voeren en dat het nu overhaast stoppen van het programma niet bijdraagt aan een oplossing. In afwachting van het verloop van deze belangrijke discussie zullen wij ons beraden op eventuele verdere stappen”.

Opsporingsonderzoek

Het door het OM aangekondigde opsporingsonderzoek moet achterhalen wat er waar is van de uitspraken van Derksen. Het OM zal vervolgens beoordelen of Derksen strafbaar is. Daarbij moet het rekening houden met een mogelijke verjaringstermijn.

Het is onduidelijk naar welke strafbare feiten het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek instelt. Het OM laat weten dat „duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het televisieprogramma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken’’.

Op de vraag om welke strafbare feiten het gaat – aangezien een zedendelict dat vijftig jaar geleden zou zijn gepleegd, verjaard is – wil het OM niets zeggen. „Voordat we daar überhaupt iets over kunnen zeggen moeten we weten wat er exact is gebeurd en wanneer”, aldus een woordvoerder.

Advocaat Richard Korver, die veel slachtoffers in zedenzaken bijstaat, noemt het aangekondigde opsporingsonderzoek „een wassen neus”. Het is volgens hem alleen „een signaal” naar mannen die zich schuldig maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Maar de politie kan onderzoekscapaciteit beter gebruiken voor zedenzaken die nog niet zijn verjaard en een kansrijke vervolging bieden. Daarvan liggen er achthonderd in Nederland op de plank”.