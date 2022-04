Italiaanse kinderen krijgen voortaan de achternaam van hun vader én moeder

Als Luciano Pavarotti vandaag was geboren, had de tenor misschien Luciano Venturi Pavarotti geheten. Het Constitutioneel Hof van Italië heeft woensdag namelijk besloten dat Italiaanse kinderen de achternamen van beide ouders krijgen. Alleen als beide ouders het daarover eens zijn, kunnen ze daar nog van afwijken.

„Discriminerend en schadelijk voor de identiteit van het kind”, zo bestempelt het Hof de regel die eerder gold, waarbij het kind hoe dan ook de achternaam van de vader kreeg. De uitspraak verwijst naar artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin het recht op een gezinsleven en het verbod op discriminatie staan.

Italië is Nederland voor: op dit moment krijgt een Nederlands kind nog automatisch de achternaam van de vader, of op verzoek die van de moeder. Eind vorig jaar diende toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) een wetsvoorstel in om dubbele achternamen ook in Nederland mogelijk te maken.

Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt als beide ouders hetzelfde geslacht hebben, of wat de volgorde wordt als twee ouders geen besluit nemen. Aan het Italiaanse parlement is nu de taak om die vragen op te lossen met nieuwe wetgeving. Elena Bonetti, de Italiaanse minister voor Gelijke Kansen en het Gezin, moedigt het parlement in een Facebookbericht aan om deze „fundamentele stap” richting gelijke rechten te nemen. „Vandaag herinnert ons eraan dat de tijd voor verandering is gekomen.”

