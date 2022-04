In de spreekkamer van vrouwencardioloog Angela Maas: ‘Als ik schrik van de uitslag bel ik u meteen’

Het is maandagochtend tien voor half negen, de eerste patiënt is net weg, en Angela Maas, cardioloog, loopt naar de wachtkamer om de volgende patiënt binnen te roepen. Ze komt terug met een vrouw van begin vijftig, slank, spijkerbroek, gympen. Twee jaar geleden heeft ze een hartinfarct gehad en ze is, zegt ze als ze zit, bang voor een herhaling. ’s Avonds voelt ze soms een band om haar borst, ze wil dan haar bh uittrekken. Maar ze weet dat het niet helpt, de druk blijft. En als ze fietst of wandelt, vraagt Angela Maas, heeft ze dat dan ook? Nee, dan nooit. Hm, hm. En de bloeddruk? Die was voor het hartinfarct heel hoog, hoe had ze dat ontdekt? De vrouw lacht. Ze is verpleegkundige en ze had een stagiaire die de bloeddruk moest leren meten. De stagiaire zei: 180 over 120. Wat? Dat kan niet, doe nog maar een keer, andere arm. Maar de bloeddruk was en bleef 180 over 120.

Ze gaat op de onderzoekstafel zitten en Angela Maas pompt de manchet van de bloeddrukmeter op. De bloeddruk is nu goed, de vrouw slikt pillen. Hoe is het met de cholesterol? Dat weet ze niet. Dan mag ze zo door naar het laboratorium. „En als ik schrik van de uitslag,” zegt Angela Maas, „dan bel ik u meteen.” Dan die band om de borst. Die wordt veroorzaakt door kramp in de vaten. „Ik zou u daar het liefst een pilletje voor geven. Kunt u er nog een pilletje bij hebben?”

„Wat doet dat pilletje?”, vraagt de vrouw.

„Het ontspant de vaten.”

„En voorkomt het een nieuw hartinfarct?”

„Het helpt wel. Maar ik heb geen glazen bol. Lage bloeddruk, laag cholesterol en dit pilletje, dat is wat we kunnen doen.”

Het vrouwenhart

Angela Maas wordt 66 en dit is een van haar laatste poli’s voor ze afscheid neemt, eind april. Wat eerder dan de bedoeling, maar ze doet dit werk al bijna veertig jaar. Ze wil niet doorgaan tot ze doodvalt, zegt ze. En ze heeft nog het een en ander te doen ter bevordering van de aandacht voor het vrouwenhart. Dat is sinds 2003 haar specialisme. Hartziekten manifesteren zich bij vrouwen anders dan bij mannen, zij is een van de eerste cardiologen in Europa die er onderzoek naar gingen doen. Sinds 2012 is ze hoogleraar vrouwencardiologie in het Radboudumc, Nijmegen.

Ze gaat ook weg, zegt ze, omdat de spreekkamer haar te krap is geworden. Wat bedoelt ze? „Dat maatschappelijke context allesbepalend is voor gezondheid en daar kan ik binnen deze vier muren niets mee. Ik zie hier vrouwen zonder pensioen, zonder geld om de gasrekening te betalen, de verwarming is uit. De schimmel staat op de muren, longen en huid raken aangedaan, de ontstekingswaarden in het bloed zijn te hoog en ze hebben chronische stress. En dan begin ik over hun LDL dat onder de 1.6 moet zijn? Ik heb het gevoel” – ze staat op om de volgende patiënt op te halen – „dat ik nutteloos ben geworden. Mevrouw X? Komt u binnen?”

Een vrouw van in de zestig, slank, rode laarsjes, soepel in haar bewegingen. Ze geeft het elektrocardiogram dat net gemaakt is aan Angela Maas en die zegt: „Au! Uw bloeddruk!” De vrouw: „Helemaal niet goed hè. Ik schrok er ook van.”

Ze kennen elkaar al meer dan twintig jaar, nog uit de tijd dat Angela Maas in de Isala Klinieken in Zwolle werkte. De vrouw had zich zeven keer op de spoedeisende hulp gemeld met ernstige pijn op de borst en zeven keer was er niets gevonden. Geen dichtgeslibde of vernauwde kransslagaders in elk geval, de meest voorkomende oorzaak van een hartinfarct. Bij mannen dan, niet bij vrouwen van in de veertig, haar leeftijd toen. De pijn bleef en kwam in vlagen. Werken lukte niet meer, de vrouw had zich ziekgemeld, het UWV zat achter haar aan. „U kwam toen bij mij,” zegt Angela Maas, „en ik vroeg wat er met u was.”

De vrouw had haar verteld over haar jeugd, de armoede, de verwaarlozing, en op de echo was te zien geweest dat haar hart slechter begon te pompen zodra ze intensief aan bepaalde gebeurtenissen terugdacht. Bij haar waren het de haarvaten in de hartspier die verkrampten. Het kon pas jaren later worden aangetoond, in het Radboud, met een test die daar inmiddels voor ontwikkeld was. De ziekte komt ook bij mannen voor, maar het zijn bijna altijd vrouwen die eraan lijden, 90 procent van de gevallen. Samen met een hoge bloeddruk kan het dodelijk zijn.

„Alsof er een olifant van me af ging”, zegt de vrouw met de rode laarsjes. „Zo opgelucht was ik met de diagnose. Het was dus geen aanstellerij en nu ik hier voor het laatst ben” – ze bukt om een pakje uit haar tas te halen – „wil ik u graag bedanken.” Het is een beeldje van een danseres, kristal.

„Wat mooi”, zegt Angela Maas. „Dank u wel. Maar die bloeddruk – u slikt uw pillen?” Ze laat de vrouw op de behandeltafel plaatsnemen en doet de manchet om haar arm. De bloeddruk is nog steeds te hoog en het eindigt ermee dat de vrouw meer pillen moet gaan slikken. Als ze weg is zegt Angela Maas dat artsen ziektebeelden willen, geen levensverhalen, en dat zij niet meer in dat denken past. „Alsof mensen diagnoses op pootjes zijn.”

Koude rillingen

Haar vader was huisarts, haar moeder maatschappelijk werkster, tot ze trouwde. Vijf kinderen in zeven jaar, Angela was de tweede. Praktijk aan huis, in Utrecht, dag en nacht ging de telefoon. „Ik krijg nog koude rillingen als ik dat geluid hoor”, zegt ze. „Dan zie ik weer het vermoeide gezicht van mijn vader. De eerste jaren deed hij ook bevallingen. Op de dag dat ik werd geboren had hij er nog acht.”

Nee, een afkeer van het vak kreeg ze er niet van. Ze bracht haar vader graag een kopje thee als hij aan het werk was en dan keek ze in de wachtkamer naar zijn patiënten. Wat zouden ze hebben? Ze bracht rekeningen voor hem rond op de fiets – ze kreeg de helft van de porto die haar vader op die manier uitspaarde – en dan keek ze naar de huizen. Welke patiënten woonden klein, welke groot? Als kleuter wist ze al dat ze later dokter wilde worden.

Ze liep niet voorop, maar voelde zich wel betrokken bij de vrouwenzaak

Ze studeerde in Groningen, vanaf 1974, in de nasleep van de tweede feministische golf. Ze liep niet voorop, maar voelde zich wel betrokken bij de vrouwenzaak. Ze vond het stom als studievriendinnen voor een specialisatie kozen die goed te combineren was met een gezin, ook al waren ze liever chirurg geworden. Ze moest er niet aan denken ooit economisch afhankelijk te van een echtgenoot. „En dat is ook niet gebeurd”, zegt ze. Haar man is ook cardioloog, gepensioneerd. Dacht ze er in die tijd weleens aan dat ziekten bij vrouwen anders konden zijn dan bij mannen? „Helemaal nooit. Er werd ook nooit iets over gezegd in de colleges.”

Na haar afstuderen deed ze een jaar cardiochirurgie, maar ze was niet in opleiding en dat wilde ze ook niet. „Ik wilde het contact met de patiënt en dat heb je niet als je staat te opereren.” Ze promoveerde pas op haar vijftigste, eerder had ze geen goed onderwerp, zegt ze. De motivatie om onderzoek te gaan doen kwam van haar patiënten, vaak vrouwen met klachten waarvoor geen oorzaak werd gevonden. Ze had geleerd dat die vrouwen zich aanstelden, het waren zeurpieten, en als jonge cardioloog dacht zij er ook zo over. Maar was het wel zo? Ze vond de vrouwen die ze zag vaak helemaal geen aanstelsters en er waren ook steeds meer vrouwen die zich niet meer lieten wegsturen. Die pijn op de borst, die vlagen van vermoeidheid, wat hádden ze?

Mammogrammen

Oestrogeen en de invloed daarvan op hart en bloedvaten, dat werd haar idee voor een proefschrift. Het was nog lastig genoeg om andere cardiologen ervoor te interesseren. Hun vak gaat over stents, over pacemakers, oestrogeen was iets voor gynaecologen. In het begin vroeg ze zich af of ze de enige was die wilde weten wat oestrogeen, het vrouwelijk geslachtshormoon, voor en na de overgang met het vrouwenlichaam deed. Maar op internet en op congressen zag ze meer cardiologen die zich ermee bezighielden. Ze leerde ze allemaal kennen en ze zijn, zegt ze, allemaal toonaangevend in de wereld geworden.

Uiteindelijk ging haar proefschrift over mammogrammen, röntgenfoto’s van de borsten om kanker op te sporen, en of je die ook zou kunnen gebruiken voor screening op hart- en vaatziekten. Sinds 2019 is ze senior lid van het internationale netwerk womenasone.org dat genderongelijkheid in de cardiologie bestrijdt en elk jaar tien beurzen van 50.000 dollar aan jonge onderzoekers verstrekt. Met haar Amerikaanse collega C. Noel Bairey Merz, hoogleraar aan het Barbra Streisand Women’s Heart Center in Los Angeles, schreef ze een handboek, Manual of Gynecardiology. Ze heeft in de vrouwencardiologie zo’n naam gekregen dat patiënten bereid zijn zes, zeven maanden op de wachtlijst te staan om haar te kunnen spreken – vaak voor een second opinion.

En ja, daar zijn ook patiënten bij die geen ziek hart hebben, zoals de vrouw die om halftwaalf aan de beurt is. Begin dertig, haar in een knot, bange ogen. Haar hart maakt overslagen, soms wel vijftienhonderd op een dag – haar eigen cardioloog heeft dat vastgesteld met een holter (recorder) die ze drie dagen om moest houden – en ze kan gewoon niet geloven dat het geen kwaad kan. Denkt ze dat haar hart op een dag stil blijft staan? Dat is het precies, dokter. Je hoort dat toch vaak? Mensen die zomaar een hartstilstand krijgen, ook jonge mensen, sportieve mensen. Ze is er al drie keer voor bij de spoedeisende hulp geweest en nu slikt ze bètablokkers om de overslagen tegen te gaan.

Angela Maas bekijkt haar elektrocardiogram en vraagt hoeveel ze ervan slikt, haar pols is erg laag. „Drie per dag”, zegt de vrouw. „Als ik veel last heb vier of vijf.” Hm, hm. Wat doet ze voor werk? „Ik zat in de thuiszorg, maar dat lukt niet meer en mijn moeder helpt me met de kinderen.” Ze heeft er drie. Brengt ze hen op de fiets naar school? Onmogelijk. En de boodschappen? Met de auto, als ze er de energie voor heeft. Meestal laat ze bezorgen. Angela Maas meet haar bloeddruk – die is goed – en bekijkt het elektrocardiogram nog een keer. Geen afwijkingen. En dan zegt ze níet dat er geen reden is om zo bang te zijn. Ze zegt: „Bent u een beetje perfectionistisch? U maakt vast prachtige traktaties als de kinderen jarig zijn.” De vrouw lacht. Ja! „En hun kleren? Altijd schoon?” Ja! Schone kleren en een schoon huis, daar houdt ze van. „Weet u wat het is met die bètablokkers?”, zegt Angela Maas. „Als je er te veel van slikt, kun je er juist overslagen van krijgen. En van een lage pols kun je moe en duizelig worden.” Ze zegt óók niet dat ze ermee moet stoppen. Ze zegt: „Van mij mag u best met die pilletjes gaan spelen. Halve dosering, kijken hoe u zich voelt. Misschien een keertje overslaan. Lijkt u dat wat? En wat meer bewegen, om uw conditie weer op te bouwen, eventueel onder begeleiding. Wat gebeurt er eigenlijk als u fietst?”

„O!”, zegt de vrouw. „Dan ga ik helemaal zweten en trillen, en dan moet ik afstappen, en soms val ik flauw. Ik durf dat echt niet meer.”

Dodelijkste risicofactor

Om half twee gaat de laatste patiënt weg – een jonge vrouw ook, vervroegd in de overgang doordat ze drie keer kanker heeft gehad – en al die tijd heeft Angela Maas niets gegeten en gedronken. Ze holt naar de kantine voor koffie en een broodje kaas. Hoe is het met haar eigen hart? „Geen idee”, zegt ze. „Ik heb nog nooit een hartfilmpje laten maken of een echo laten doen. Misschien wel stom van me, hoor. Ik weet wel dat ik door genetische aanleg en omstandigheden een hoge bloeddruk heb. Die behandel ik zelf met een pilletje en mijn man meet hem af en toe.”

Haar boodschap is al jaren dat vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (veel migraine, problemen bij de zwangerschap) vanaf hun veertigste regelmatig zelf hun bloeddruk moeten meten. De huisarts doet het niet, in elk geval niet standaard. „Een hoge bloeddruk is echt slecht voor je en kan bij het ouder worden veel schade geven. Het is de dodelijkste risicofactor bij vrouwen.”

Gisteravond, zegt ze, zat ze de briefjes en kaartjes te lezen van patiënten die haar een goede oude dag toewensen. Ze moest ervan huilen. Ja, ze heeft haar promovendi nog, de redacties van wetenschappelijke tijdschriften waar ze in zit, de commissies, de adviesraden. Maar toch. Haar werk in het ziekenhuis gaat ze nu loslaten.

