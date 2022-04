In 2021 verdienden vrouwen 13 procent minder dan mannen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is tussen 2020 en 2021 weer iets kleiner geworden. Dat meldt het Centraal Bureau van Statistiek vrijdag. Mannen verdienden in 2021 gemiddeld 25,84 euro per uur en vrouwen 22,42 euro per uur: een verschil van 13 procent.

Sinds 1995 wordt het loonverschil tussen mannen en vrouwen gemiddeld een half procent per jaar kleiner. In 2020 verdienden vrouwen ongeveer 86,5 procent van wat mannen op hun rekening kregen, in 2021 steeg dit naar ongeveer 87 procent.

Een van de redenen van de steeds kleiner wordende loonkloof is volgens het CBS dat vrouwelijke werknemers tegenwoordig vaker hoger opgeleid zijn dan hun mannelijke collega’s. In de leeftijdsgroepen tot 50 jaar hebben de vrouwen een hogere studie genoten zijn er meer hoogopgeleide vrouwen, voor 50-plussers geldt het tegenovergestelde.

Het gemiddelde jaarloon van vrouwen is wel een stuk lager dan die van mannen. In 2021 was dit een verschil van 36 procent. Dit komt voornamelijk doordat vrouwen vaker deeltijd werken: gemiddeld 25 uur per week, terwijl mannen meestal weken van 33 uur maken.

Meer mannen met hoge lonen

In totaal ontvangen 1,3 miljoen werkende Nederlanders een „hoog” uurloon (meer dan 32 euro per uur). Van die werknemers is twee derde man. Bij banen waar minder verdiend wordt (minder dan 32 euro per uur) zijn de uurlonen van mannen en vrouwen nagenoeg gelijk aan elkaar.

In bijna 45 procent van de banen in de sector financiële dienstverlening krijgen werknemers een hoog uurloon. Daarbinnen is ook het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst: ruim de helft van de mannen krijgt meer dan 32 euro per uur. Slechts 28 procent van hun vrouwelijke collega’s krijgt ook zo’n hoog bedrag.

Opvallend zijn de lonen in de zorg. Doordat veel vrouwen in verpleger zijn, of in ziekenhuizen werken, zijn zij ook sterk vertegenwoordigd binnen de groep hoogbetaalde werknemers. Twee op de drie hoogbetaalde zorgmedewerkers is een vrouw. Toch hebben mannen in de zorg relatief vaker een hoogbetaalde baan: bijna een kwart van de mannen in de zorg krijgt een hoog uurloon, tegen 8 procent van de vrouwen.

De cijfers die het CBS vrijdag publiceert zijn (nog) niet gecorrigeerd. Dat betekent dat zaken die loon beïnvloeden zoals ervaring, functie, leeftijd en onderwijsniveau niet meegenomen zijn in de berekeningen.