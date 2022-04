Mijn vriendin en ik bezoeken het depot van Museum Boijmans Van Beuningen. In het restaurant valt ons op hoe blank en op leeftijd het publiek is. Bij het afrekenen met een jonge serveerster spreek ik onze verwondering hierover uit. „Wij hadden voor de opening ook op ander publiek gerekend”, zegt zij. „Hipsters, dertigers, mensen van begin veertig... We dachten te gaan experimenteren met wilde salades en gekke brownies, maar we lopen elke dag heen en weer met kroketten en appeltaart met slagroom.”

