Op zondag zaten Volt-leden bij elkaar voor een partijcongres over Nilüfer Gündogan, en dat kwam door Friso Datema (22) uit Alkmaar. Hij had al in maart om zo’n congres gevraagd, net nadat de rechter Gündogans schorsing als lid van de Volt-fractie onrechtmatig had genoemd. Hoe had dat zo fout kunnen gaan?

Een lange jongen met dik, bruin haar, een vriendelijk gezicht. Vorig jaar was hij nummer 21 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, hij werkte voor de fractie, nu doet hij een premaster aan de VU. In de zaal, op het congres, zegt hij weinig. Het draait wel bijna de hele dag om hem. Samen met ex-gemeenteraadskandidaat Martin Gravelotte schreef hij een motie over een nieuw onderzoek dat er zou moeten komen naar het gedrag van Gündogan. Dat wil zij zelf ook graag. Ze vertrouwt BING niet, het bureau dat nu onderzoek doet, en werkt er niet aan mee.

Het Volt-bestuur en partijleider Laurens Dassen willen géén nieuw onderzoek. De dertien mensen die al aan BING vertelden dat Gündogan hen intimideerde, in de nek zoende, aan hun billen zat, moeten er volgens de partijtop niet aan denken om dat nog een keer te doen. Maar op het congres beslist een meerderheid dat er toch over wordt gestemd, de leden krijgen tot dinsdag 18.00 uur de tijd.

Ik denk: Friso Datema is vast blij met het succes van zijn motie, op zíjn congres. Maar bij de borrel ziet hij er ongelukkig uit. „Ik denk niet”, zegt hij, „dat ik er nog achter sta.”

Op het podium was Martin Gravelotte, bevriend met Gündogan, begonnen over haar idee dat een klein groepje haar met opzet „in diskrediet” heeft gebracht om haar uit de partij te kunnen zetten. In een Amsterdams café, op dinsdagochtend, zegt Friso Datema dat hij dat Gündogan ook heeft horen zeggen, ja. Ze noemde namen van mensen die volgens haar meedoen aan zo’n „complot”. Maar híj gelooft het niet. „Dan moet ik me zó in die mensen hebben vergist.” Daar komt bij: hij maakte haar van dichtbij mee en zag, zegt hij, hoe ze kon doen. „Ik twijfel niet aan de verhalen van de melders, ik kan me voorstellen dat ze zich onveilig hebben gevoeld.”

Dat hij toch nieuw onderzoek wilde, kwam door de twijfels bij anderen. „Als nooit is bewezen wat ze heeft gedaan, houdt ze niet op.” En hij vond dat duidelijk moest worden waar de grens lag voor Volt. „Bij ons heeft iedereen het altijd over waarden, maar iedereen bedoelt er iets anders mee. Wat is onze meetlat en als je haar gedrag ertegen afzet, wat is dan de conclusie?”

Maar als de melders het echt zo moeilijk vinden, zondag hoorde hij dat weer, hoeft het van hem niet meer. „Zij komen voor mij op één.”

Op dinsdagavond blijkt dat 776 van de bijna duizend Volt-leden die hebben gestemd, tegen de motie zijn van Friso Datema. Hijzelf ook.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.