Feyenoord is niet te stoppen in Europa, ook niet door Marseille

De Kuip zit vol. Van onder tot boven. Stoel voor stoel. En terwijl DJ Panic op het punt staat aan zijn knetterharde house-halfuurtje te beginnen, richten duizenden mensen hun blik op het luik aan de zijkant van het veld. Even is het stil. Daarna komt er vanaf de tribunes zo oorverdovend veel kabaal dat je zou denken dat de spelers die het veld betreden al hebben gewonnen. In werkelijkheid is dit alleen nog maar de warming-up. Drie kwartier voor de aftrap.

Als er avonden zijn waarop dit bijzondere voetbalstadion krachten zou kunnen losmaken waar volgens insiders geen futuristisch, peperduur bouwwerk in de Maas tegenop had gekund, dan is dit er zo een. Feyenoord-Olympique Marseille. Twee ruige voetbalbolwerken. Slechts één ronde verwijderd van de volgende halte op hun droomreis door Europa. Tirana. 25 mei. De finale.

Zover is het nog lang niet, maar dat er iets groots staat te gebeuren, voel je aan alles in de Kuip. Gezichten vol verlangen. Beukende beats. Een magisch Europees avondje. Alleen al door de brandende lichtmasten in het donker van de avond.

Voor wie die magie niet kent: bedenk wat kaarslicht toevoegt aan een intiem diner en je begrijpt waarom een topwedstrijd in een door lampen beschenen voetbaltempel voor Feyenoord-fans net even anders is dan een zondagmiddag-onderonsje tegen pakweg RKC Waalwijk. Zelfs in de Conference League.

Een ‘Jut en Jul’-toernooi. Ja, zo noemde Louis van Gaal de Conference League. Je zou het niet zeggen als de aanhang van Feyenoord voor de aftrap een spandoek onthult met de tekst ‘Never stop dreaming’, maar de bondscoach vond het weinig voorstellen, dit derde Europese toernooi. Het zou spelers maar onnodig vermoeien. Nog méér voetbal op de kalender.

Nou, graag, zeggen ze in Rotterdam. Wie geen kaartje had kunnen bemachtigen – de halve finale was in 21 minuten uitverkocht – kon donderdagochtend nog op alternatieve ticketsites terecht voor bedragen tussen de 292 en 1.192 euro. Prijzig, maar dan zag je wel live hoe Cyriel Dessers dolgelukkig over het veld zou rennen na zijn twee goals tegen de nummer twee van Frankrijk. Ook wat waard.

Niet voor niets was ‘Making Memories’ de titel van de video die Feyenoord overdag online zette. Te zien waren veel doelpunten en de blijdschap van supporters, die Feyenoord in grote getalen volgden naar Berlijn, Praag, Haifa, Belgrado en al die andere oorden die de club dit seizoen aandeed voor de wedstrijd tegen Marseille.

Records

De aanloop naar de halve finale was ook indrukwekkend. Feyenoord vestigde daarin meerdere records. De club won elf van haar zestien wedstrijden en is daarmee met het al uitgeschakelde FK Bodø/Glimt de club die de meeste Europese zeges liet noteren van alle 237 clubs die dit jaar Europees speelden. Ook het aantal goals viel op. Feyenoord scoorde 39 keer: nooit eerder maakte een Nederlandse club zoveel doelpunten in een Europees seizoen.

Ook deze donderdag is Feyenoord productief. Slechts twintig minuten heeft het team van Arne Slot nodig om met 2-0 voor te komen. De eerste is een schuiver van Dessers, de tweede een van richting veranderd schot van Luis Sinisterra. Beide goals vallen aan de kant van de Willem van Hanegem-tribune, waar de 1.200 meegereisde Fransen zich lijken te moeten verzoenen met een niet al te best resultaat van hun club.

In de eerste helft krabbelt Marseille weer op. Dan lukt het Bamba Dieng wel om zijn kans af te maken, waar hij de eerste twee levensgrote mogelijkheden nog liet liggen. Daarna schiet Gerson Santos da Silva via de binnenkant van de paal de 2-2 binnen, en gaat in het uitvak de ene na de andere fakkel de lucht in.

Boetes

Hoe de Fransen die fakkels hebben meegesmokkeld in het stadion? Datzelfde zal de directie van Feyenoord zich afvragen over het vele vuurwerk dat de eigen aanhang afstak. Ondanks alle waarschuwingen, was het weer raak. Veel supporters mochten het oplaaiende vuur dan met bewondering filmen, clubjurist Joris van Benthem zal vooral hebben gebaald; binnenkort volgt weer een boete van de UEFA.

Feyenoord kreeg er al tien dit Europese seizoen en het bedrag dat daarmee gemoeid ging is inmiddels opgelopen tot 484.625 euro. Een record. Nooit eerder was de club zoveel kwijt aan boetes. „De club doet het dringende verzoek aan haar supporters om te voorkomen dat Feyenoord nog meer boetes ontvangt”, was vooraf de boodschap aan de fans. Zonder effect. De club had supporters evengoed kunnen vragen geen hekel aan Ajax te hebben.

Niettemin werd het toch vooral een grootste avond. Mede dankzij Marseilles centrumverdediger Duje Caleta-Car. Luttele seconden na het begin van de tweede helft speelde hij de bal te kort terug op zijn doelman. Een grove fout, waar Dessers wel raad mee wist: 3-2.

Hij speelde goed. Iedereen bij Feyenoord. Erna kreeg Marseille nog goede kansen, maar de eerder zo stevig bekritiseerde doelman Ofir Marciano voorkwam dat Feyenoord nog een treffer incasseerde. Hij keepte geweldig en liet de Kuip dromen van meer. De finale. Het zou zomaar kunnen.

Halve finale Gelijkspel Leicester City heeft in de andere halve finale van de Conference League gelijkgespeeld tegen AS Roma (1-1). De score werd na een kwartier geopend door Lorenzo Pellegrini. De gelijkmaker kwam op naam van Gianluca Mancini, met een eigen doelpunt. In aanloop naar het duel ging het in de Britse media veel over de coach van Roma: José Mourinho. De Portugees werd vorig jaar ontslagen bij Tottenham Hotspur en werkte twee keer bij Chelsea. „Hij is een van de grootsten”, zei Leicester-trainer Brendan Rodgers. „Hij hoeft echter niks meer te bewijzen, José zal altijd een winnaar blijven.” Rodgers werkte als jeugdtrainer bij Chelsea in een periode dat Mourinho daar hoofdtrainer was. „Ik heb alleen al veel geleerd door te kijken naar zijn manier van werken”, aldus Rodgers.