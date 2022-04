Roebels betalen voor Russisch gas is verboden, waarschuwt de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft woensdag een rode lijn getrokken: EU-landen mogen niet buigen voor de Russische eis om voortaan in roebels te betalen voor gas, in plaats van de gebruikelijke euro’s of dollars. Brussel gaat daarmee vol in tegen het Kremlin, waardoor het risico groeit dat Moskou Europa verder onder druk zal zetten door de gaskraan dicht te draaien.

Tijdens een speciale briefing voor journalisten donderdagochtend waarschuwden hoge EU-functionarissen dat geen enkel Europees gasbedrijf op Poetins eisen mag ingaan, anders volgen juridische consequenties. „Wie die eis wel volgt, overtreedt het Europese sanctieregime”, aldus de ambtenaren, die anoniem uitleg gaven bij uitspraken van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij had woensdag al gezegd dat de Russische eisen in strijd zijn met de sancties tegen het land.

De waarschuwing uit Brussel komt op een pikant moment. Meerdere Europese gasbedrijven staan op het punt om in te gaan op de Russische eis, waaronder het grote Duitse Uniper en het Oostenrijkse OMV. Het Italiaanse ENI zou zijn opties eveneens aan het bekijken zijn. Landen als Hongarije en Slowakije zeiden eerder al in te willen gaan op de eis, om hun gasleveranties zeker te stellen. De winter mag weliswaar voorbij zijn, maar om tekorten tijdens het komende koude seizoen te voorkomen zijn tal van EU-landen druk bezig de voorraden aan te vullen. Het Nederlandse Eneco, Gasterra en Vattenfall, die alle drie gas betrekken uit Rusland, zeggen desgevraagd niet in te zullen gaan op de Russische eis.

De andere bedrijven leken – althans voor de waarschuwing uit Brussel – te zwichten voor de druk van Poetin, die woensdag de EU-landen Polen en Bulgarije afsloot van gas omdat zij weigeren te betalen in de Russische munteenheid. Daarmee verhevigde de Russische leider de economische oorlog met het Westen, terwijl de EU tobt of zij een olieboycot tegen Rusland moet instellen. Poetin zet een zwaar wapen in: De EU importeert jaarlijks 40 procent van zijn gas uit Rusland.

Poetin hecht aan de roebelinkomsten omdat hij daarmee betalingen kan doen in eigen land, bijvoorbeeld voor de krijgsmacht maar ook sociale uitgaven, nu de economie steeds meer kraakt. Het Kremlin wil niet dat euro’s of dollars ergens in de betaalketen blijven steken waar ze, door westerse financiële sancties, voor de Russische regering niet bereikbaar zijn.

Poetins woordvoerder Dmitri Peskov waarschuwde later woensdag dat iedereen die niet luistert, hetzelfde lot als Bulgarije en Polen wacht. Volgens de EU-functionarissen verstrijken op korte termijn ook de betalingstermijnen van bedrijven in andere EU-landen. Von der Leyen sprak in reactie op de gasstop van „chantage”.

Verboden route

Concreet eiste Poetin eind maart, per decreet, dat Europese bedrijven niet langer afrekenen in euro’s, maar voortaan eerst euro’s storten op een eurorekening bij Gazprombank in Rusland, waarna die instelling, in opdracht van de klant, de euro’s omwisselt voor roebels, die uiteindelijk weer op een tweede, roebelrekening worden gestort. Pas als dat is gebeurd, is de transactie afgerond.

De Commissie zegt nu dat deze route verboden is. Een eurorekening openen bij Gazprombank mag nog wel, maar alles wat daarna komt, is uit den boze. Eerder klonken er verwijten dat de Europese Commissie niet duidelijk genoeg was geweest wat wel en niet toegestaan was. Kort na Poetins decreet kwam de Commissie met een ‘voorlopige inschatting’ en daarin stond dat meewerken een „schending van de sancties” zou zijn. Maar afgelopen vrijdag kwam de Commissie met een extra richtsnoer waarin toch enige manoeuvreerruimte voor bedrijven leek te staan. Een storting in euro’s bij de Gazprombank mocht, maar dan moest er een verklaring bij worden gedaan van het bedrijf dat daarmee de contractuele verplichting was voldaan. Als dat voor Rusland ook akkoord was, kon op deze manier afgerekend worden.

Verschillende bedrijven in Europa lijken dat recent bij Gazprom afgetast te hebben, maar dat geeft duidelijk geen sjoege, waarna bedrijven toch in de verleiding kwamen om de Russische eis volledig in te willigen.

Op overtreding van EU-sancties staan op papier zware sancties. Bedrijven kunnen boetes krijgen, en strafrechtelijke maatregelen zijn soms ook mogelijk. Maar de Commissie zelf staat hierin betrekkelijk machteloos. Het is aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat hun bedrijven zich aan de regels houden. Daarin schuilen risico’s. Niet alle lidstaten waren de afgelopen jaren even genegen om een strikte interpretatie van EU-regels te volgen. Hongarije is met name een notoir dwarsligger. Als een lidstaat niet optreedt tegen sanctie-overtreders, kan de Europese Commissie dat land in principe dwingen om dat toch te doen, via een zogeheten inbreukprocedure. Maar die procedures duren doorgaans lang en de uitkomst is vaak onzeker.

Roebels tegen de schok

Waarom wil het Kremlin roebels ontvangen, in plaats van euro’s of dollars, zoals gebruikelijk? Kort gezegd, omdat Rusland de vele energiemiljarden uit het Westen graag binnenlands wil uitgeven – aan soldaten, wapens, sociale uitkeringen en pensioenen.

Euro’s en dollars kunnen in principe door de Russen zelf omgewisseld worden in roebels, alleen dat wordt door westerse sancties moeilijk, of in elk geval onzeker gemaakt, zo legt denktank Bruegel in een recent artikel uit. De Russische centrale bank is door sancties aan banden gelegd, haar buitenlandse deviezen zijn bevroren. Daardoor zijn valutatransacties waarbij die centrale bank een rol speelt, in principe in strijd met de sancties.

Door de Europese energiebedrijven – de facto – zélf betalingen in roebels te laten doen, hoeven Poetin en de zijnen zich geen zorgen meer te maken over de wisseltruc. De roebels stromen dan direct het land binnen. Weliswaar speelt de Russische centrale bank hierin ook een rol (zij leent roebels aan Gazprombank voor de omwisseling), maar dat is een binnenlandse transactie in de eigen valuta, die niet vatbaar is voor sancties van EU, VS en andere westerse landen. Zo trekt Poetin de energiebetalingen uit de westerse invloedssfeer – en omzeilt hij de sancties.

Een tweede, voor het Kremlin gunstig effect van de bedachte constructie is het ondersteunen van de roebelkoers. Die kelderde na de invasie en daaropvolgende sancties, maar is inmiddels volledig hersteld. Volgens Bruegel, en volgens andere waarnemers, heeft dat voor een deel te maken met de verwachte extra vraag naar roebels door Poetins decreet. Een hogere roebelkoers helpt het Kremlin de inflatie te temmen, die in maart 16,7 procent op jaarbasis bedroeg. Rusland is voor veel goederen afhankelijk van import. Hoe meer de roebel waard is, hoe goedkoper buitenlandse producten worden voor de Russen in de winkelstraat.

De Russische overheidsbegroting is voor meer dan de helft afhankelijk van inkomsten uit de export van fossiele energie

De westerse sancties hakken flink in op de Russische economie, afgaande op verschillende Russische en internationale prognoses. Deze week voorspelde de voorzitter van de Russische Rekenkamer, Aleksej Koedrin, voor dit gehele jaar een inflatie van 20 procent en een economische krimp van tot wel 12 procent dit jaar. Het Russische ministerie van Economische Zaken gaat uit van een daling van het bbp van tussen de 8,8 en 12,4 procent, het Internationaal Monetair Fonds van 11,2 procent economische krimp en 21 procent inflatie. De combinatie van economische neergang en forse prijsstijgingen kan de sociale onrust gaan voeden, zeker nu het wachten blijft op aantoonbaar succes van wat het Kremlin een ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne noemt.

Dat maakt het vullen van de staatskas met roebels om de pijn van de oorlogsrecessie te verzachten, des te noodzakelijker. De Russische overheidsbegroting is voor meer dan de helft afhankelijk van inkomsten uit de export van fossiele energie. Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne, op 24 februari, verdiende Rusland 63 miljard euro met energieleveranties wereldwijd. 71 procent van de export ging naar de Europese Unie, Duitsland en Italië zijn de voornaamste afnemers, zo bleek donderdag uit onderzoek van milieudenktank CREA in Helsinki.

In de harde confrontatie tussen Moskou en Brussel gaat het dan ook om niets minder dan de vraag: kan Poetin Europese gasmiljarden blijven gebruiken om zijn positie te versterken?