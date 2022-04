Muzikant Klaus Schulze zocht het spirituele achter de techniek

Klaus Schulze, pionier van de elektronische muziek en componist van muziek die als ‘kosmisch’ wordt aangeduid, is dinsdag na een lang ziekbed op 74-jarige leeftijd overleden. Als drummer, toetsenman, synthesizerpionier, soundtrackcomponist en grondlegger van belangrijke elementen van techno laat Schulze een grootse muzikale erfenis na, in overeenstemming met zijn ruime blik op de meer dan zestig albums die hij maakte.

„De fitste drummer ter wereld”, wordt Klaus Schulze genoemd in Julian Cope’s standaardwerk Kraut-rocksampler, over de muziek die in Engeland enigszins denigrerend ‘Krautrock’ werd gedoopt. Bedoeld wordt de Duitse popmuziek van na de Tweede Wereldoorlog, die zich in de jaren zestig losmaakte van Anglo-Amerikaanse blues- en rockinvloeden en die grensverleggende eigen vormen zocht. Schulze drumde op Electronic Meditation uit 1969, het debuutalbum van Tangerine Dream waarin hij met bandleider Edgar Froese en cellist/gitarist Conrad Schnitzler een bedwelmende wervelstorm van experimentele klanken aanrichtte.

Klaus Schulze hield Tangerine Dream al spoedig voor gezien en richtte in 1970 Ash Ra Tempel op met gitarist Manuel Göttsching en bassist Hartmut Enke. Alle drie dubbelden ze op elektronische instrumenten. Als onorthodox powertrio wisselden ze tussen meditatieve zweefmuziek en enorme crescendo’s waarin de plaatkant vullende titels ‘Traummaschine’ en ‘Amboss’ (aambeeld) de lading dekten.

E-Maschinen, noemde Klaus Schulze de elektronische middelen waarmee hij in 1971 zijn solocarrière begon. Het albumIrrlicht bevatte een aan zinsbegoocheling grenzende combinatie van ruimtelijke orgelklanken en een elektronisch bewerkt orkest, waarbij luisteraars werden aangemoedigd de geest te laten waaien. Op Cyborg introduceerde hij de EMS VC3-synthesizer waardoor hij meer controle kreeg over de bliep- en knorgeluiden die zijn spacemuziek de stratosfeer in slingerden. Op Blackdance kwamen er zware operastemmen bij en op Moondawnstelde de Moog-synthesizer hem in staat nieuwe klankkleuren aan zijn breed uitwaaierende spectrum toe te voegen.

Sternenmädchen

Tussendoor was Schulze onderdeel van het los-vaste collectief Cosmic Jokers dat onder meer meewerkte aan het dubbelalbum Tarot van visionair en mysticus Walter Wegmüller. Op Planeten Sit-In werden de Cosmic Jokers het vehikel voor de imaginaire ruimtereizen van ‘Sternenmädchen’ Gille Lettmann. Schulze landde weer stevig op aarde voor het album Dune waarop de cello een hoofdrol speelde. Altijd was hij op zoek naar nieuwe geluiden. In 1980 opende het album Dig Itde mogelijkheden van de voor die tijd geavanceerde digitale techniek.

Het was om zijn experimenteerdrang dat Klaus Schulze later werd aan gemerkt als pionier van de housemuziek. Hij kon synthesizers laten pulseren als geen ander en in combinatie met elektronische ritmes schepte hij de basis voor muziek die aan alle conventies ontsnapte. In de ‘supergroep’ Go bundelde hij zijn krachten met de Japanse experimentalist Stomu Yamash’ta en de rockers Steve Winwood en Michael Shrieve. Het live-albumGo Live From Paris (1976) geldt als een klassieker van de progressieve rock, een genre waar Klaus Schulze zich in de rest van zijn loopbaan verre van hield.

Op het album Beyond Recall (1991) maakte Schulze ten volle gebruik van de technische innovaties van de sampletechniek, om die afhankelijkheid van ‘gevonden’ geluiden later weer nadrukkelijk af te zweren.

Concerten van Klaus Schulze waren meditatieve gebeurtenissen waarbij hij als een hogepriester van de elektronica zijn hoog opgestapelde synthesizerbanken bediende. In de nieuwe eeuw werkte hij regelmatig samen met zangeres Lisa Gerrard van Dead Can Dance, een geestverwant bij de zoektocht naar de spirituele diepte achter de techniek van het muziekmaken.

In Klaus Schulzes visie werd een ongebruikelijk instrumentarium ingezet voor een nieuw soort klassieke muziek. Julian Cope vergeleek hem met Karlheinz Stockhausen en voegde eraan toe dat Schulze je kon meeslepen in zijn elektronische mantra’s. Zijn muziek was massage voor de geest.