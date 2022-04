Een Zuidas-advocaat ramde op zijn steeldrum

Ook als er geen licht is schittert hij. Honderden secuur gehamerde blutsjes zitten er in de grote kom van staal. Kenneth Goddard kan er alle liedjes op spelen die hij wil, de noten van drie octaven gaan rond in zijn steel pan. „Ah, daar is de barbecue”, hoort hij vaak als hij bij een optreden aankomt. Hij kan er niet meer om lachen. Hij zou willen dat zijn steeldrum of steel pan eindelijk eens serieus werd genomen.

Zoals in Trinidad, waar hij geboren is en opgroeide. Pan was de eerste muziek die hij hoorde. Op de dag van zijn geboorte speelde zijn vader in een garage onder het huis. Toen hij acht was maakte hij van conservenblikken eigen pans in de achtertuin, eigenlijk zoals het instrument ooit was ontstaan uit hergebruikte oude olievaten – een volstrekt uniek instrument, met een eigen sound en diepe cultuur.

Als tiener speelde Goddard in het beroemde Hatters Steel Orchestra. Toen ze de belangrijkste wedstrijd van het land wonnen, telde de band zeker honderd leden. Hij was een van de solisten.

Zijn vader ging op tour naar Nederland en vroeg zijn zoons om ook te komen. Voor even. Maar ‘January February’ werd een hit voor de Dutch Rhythm & Steel Show Band, dus was er werk. Hij bleef, tourde door heel Europa, speelde met Boney M, Hot Chocolate en de Dolly Dots. Later ging hij solo, als Mr. Steel.

Nu strooit zijn drum licht door zijn woonkamer in Zaandam. De rondingen die hij met de stokken aanslaat – elk kuiltje één noot – zijn afgezet met kleine gaatjes zodat ze niet met elkaar meezingen. De heldere klank komt door dit ontwerp uit Trinidad. Daar leerde hij zuinig te zijn op zijn instrument. „Bij de Hatters legden we ze in bed, zo noemden we dat. Op gestoffeerde planken. Wie zijn pan beschadigde kon geschorst worden.” Deze heeft hij nu al twaalf jaar. Best lang voor het kwetsbare instrument.

Een tijdje geleden viel die van de standaard, toen hij sinterklaasliedjes speelde voor kinderen. In Nederland kan niemand hem stemmen, dus moest hij met de boot naar Engeland. Daar kun je er ook op afstuderen aan het conservatorium; in Nederland wordt het nog steeds gezien als een gimmick.

Dj Giel Beelen nodigde hem ooit uit op de radio. Bleek het ‘Wansmaak woensdag’, alleen bedoeld om de steeldrum af te zeiken. Een toerist drukte een keer een peuk uit in zijn pan. Maar wie hem echt krenkte was een Zuidas-advocaat. Toen Trinidad & Tobago zich in 2006 voor het eerst voor het WK voetbal plaatste, schreef Goddard een ode aan de coach, Leo Beenhakker. De Amsterdamse zender AT5 had hem gevraagd het nummer te spelen op locatie, bij een duur advocatenkantoor. De hoogste pief begon ongevraagd op zijn steeldrum te rammen. Met een fles wijn. Honderden euro’s schade en Goddard kon weer naar Engeland.

Toch: als hij naar een verzorgingshuis gaat en ‘Het dorp’ speelt, of iets van de Stones voor de oude rockers, dan wordt iedereen blij. Hij volgt de pan-scene van Trinidad via familie en vrienden, maar hij hoeft niet zo nodig terug. Als hij de pan speelt weerkaatsen honderden blutsjes de zon en voelt hij de warmte van het eiland.