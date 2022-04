De winst van Macron bij de Franse presidentsverkiezingen, zondag, zorgde voor een zucht van verlichting in Europa. Heeft de liberale democratie toch maar mooi weer gewonnen. Macron is een van de boegbeelden van het Europese politieke midden. Hij strijdt in Frankrijk tegen de groeiende flanken aan de extreem linkerzijde (Mélenchon) en radicaal-rechts (Le Pen).

Al heeft Macron gewonnen, het is duidelijk dat het land meer richting het populisme is opgeschoven. In de eerste ronde op 10 april stemde meer dan de helft van de Fransen extreem (Mélenchon, Le Pen en Zemmour en nog enkele andere kandidaten). Macron mag blij zijn dat een deel van de Mélenchon-aanhang hem, met tegenzin, toch verkoos boven Le Pen, anders had het politieke landschap in Frankrijk en Europa er nu heel anders uitgezien.

Niet alleen Frankrijk, vrijwel de hele westerse wereld kampt met partijen die de klok het liefst tientallen jaren terug willen zetten. Terwijl het in Frankrijk juist hard nodig is dat die klok twee decennia vooruit gaat. De minimale pensioenleeftijd ligt er nog steeds op 62. Zeker als Macron de parlementsverkiezingen in juni wel verliest, wordt het voor hem lastig dat op te trekken naar 65, iets wat gezien de gestegen levensverwachting economische noodzaak is. Europese integratie, noodzakelijke klimaatmaatregelen, een gezamenlijke westerse vuist maken tegen oprukkend mondiaal autoritarisme: het valt in het water als de flanken in Frankrijk over vijf jaar écht aan de macht komen.

Laten we reëel zijn: als de huidige tendens doorzet, gaat het daar een keer van komen. Zo niet over vijf jaar, dan over tien. Hoewel hij de opiniepeilingen versloeg, haalde Macron maar 58,5 procent van de stemmen in de tweede ronde. Dat was vijf jaar geleden nog 66 procent. En ik ben bang dat binnen vijf tot tien jaar meer westerse liberale democratieën bezwijken voor het populisme. Te beginnen met de Verenigde Staten bij de verkiezingen in november 2024.

Laten we onszelf in Nederland niet veilig wanen. Al haalden PVV en Forum voor Democratie bij de Kamerverkiezingen in maart vorig jaar ‘slechts’ een zesde van de zetels binnen, de potentie is veel groter. Dat bewezen bijvoorbeeld de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019, toen FVD onverwacht de grootste partij van het land werd. Het is dat Thierry Baudet zich sindsdien wel heel extreem ging gedragen – breuk met Henk Otten, wappievoorman, Poetin-liefde – anders was de kans groot geweest dat hij zijn electorale zegetocht gewoon voort had kunnen zetten.

Ook andere West-Europese democratieën zijn gevoelig gebleken voor populisme. Italië het langst; in dat land werd Berlusconi al in 1994 premier. De dreiging van Berlusconi is inmiddels geweken doordat de man richting de negentig gaat. Het is vermoedelijk wachten op een charismatische opvolger. Veel Oost-Europese landen gingen de afgelopen jaren al voor de bijl, met Polen en vooral Hongarije als ondemocratische koplopers.

Je hoeft geen doemdenker te zijn om te voorspellen dat de politieke kaart in het Westen er over vijf tot tien jaar heel anders uitziet. Als de huidige trend niet keert tenminste.

Dat laatste zal niet makkelijk zijn. Er leeft diepe onvrede onder de bevolking in praktisch alle westerse landen. Een gevoel dat alles beter was in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Toen het leven ieder jaar beter werd, je voor een prikkie een huis kon kopen, iedereen nog geloofde in dezelfde god (of in Marx) en de pensioenleeftijd naar beneden ging in plaats van omhoog. Kortom: toen de gewone man in een besef van vooruitgang en harmonie leefde in plaats van achteruitgang (hoe ongefundeerd die gevoelens misschien ook waren).

Daar een antwoord op vinden is niet makkelijk voor Macron, Rutte, Biden en Scholz. Wie in de liberale democratie gelooft, moet terugvechten tegen de autoritaire dreiging, stelt de Duits-Amerikaanse politicoloog Yascha Mounk in zijn recente boek Het grote experiment. Maar hoe, is de vraag.

De oplossing lijkt me niet dan maar mee te buigen met de eisen op de flanken. Daarvoor zijn de problemen te groot – van het klimaat tot de Russisch-Chinese dreiging of een pensioenstelsel dat niet langer houdbaar is. Het is juist tijd om daadwerkelijk draagvlak te vinden voor grote hervormingen die echt nodig zijn. Een open deur, zou je zeggen. Maar voor veel middenpartijen, vooral ter linkerzijde, staat die deur nog altijd niet wijd genoeg open.

Zolang het accent in het (links-)liberale verhaal ligt op zaken als identiteitsdenken, in plaats van op de zaken waar het momenteel écht om gaat, dan valt te vrezen dat de aanhang van populistisch rechts gestaag blijft groeien.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.