Een wandeling op de grens tussen het zoete en het zoute water is een van de boeiendste

Vanaf de kruin van de dijk bij Emmadorp in Zeeuws-Vlaanderen zien we een wereld van land, een wereld van water en, achter ons, de surrealistische horizon van de Antwerpse haven. Kranen, fakkelende schoorstenen, torenhoge vrachtschepen.

Maar we komen voor de plek waar land en water elkaar ontmoeten, het uitgestrekte getijdengebied van het Verdronken Land van Saeftinghe, een ruige en spannende, verstilde enclave vlak om de hoek bij die imposante haven. Hier, in het estuarium van de Westerschelde, ligt de grootste ‘brakwaterschor’ van Europa.

De dijk loopt pal langs de Emmaweg, hier grenst zoet aan zout, vandaar: brak. De grens tussen Nederland en België snijdt erdoorheen. Bij laagwater beslaat het gebied een oppervlakte van 3.500 hectare, het strand en de slikken van de Westerschelde meegerekend. Ongeveer 70 procent daarvan blijft ook bij hoogwater droog en is begroeid, die stukken heten schorren of kwelders. De overige 30 procent is onderhevig aan de getijden. Bij vloed stroomt het zeewater binnen en verdrinkt een deel ervan.

„Het lijkt onschuldig gebied, als je hier zo hoog op de veilige dijk staat”, zegt Carla van Dueren den Hollander, die vandaag gidst. Zij leidt excursies door het gebied namens beheerder Het Zeeuwse Landschap. Het Verdronken Land is niet vrij toegankelijk, afgezien van een duidelijk afgebakend plankierpad waarover je in elk jaargetijde kunt wandelen, behalve bij springtij. Vanuit het Bezoekerscentrum aan de Emmaweg klim je de dijk over en onderga je al snel de sensatie van stilte en de bijzondere natuur van de uitgestrekte schor. Maar verder doorlopen in het gebied, kreken en geulen passeren, laarzen laten vollopen met water, het zuigende slik voelen, dat kan alleen tijdens excursies met een gids. De stevige stok met lus, als een staf, die deelnemers meekrijgen, blijkt onmisbaar om in het verrassend gladde slik je evenwicht te bewaren. De diepe geulen hebben steile oevers, die ontstaan zijn door de kracht van binnen- en wegstromend water.

‘Hondsgaten’

Een simpel hek geeft toegang tot het gebied. De grond is begroeid met zoutminnende soorten als zeekraal, nopjeswier en zeealsem. De weidsheid om ons heen is immens, het Verdronken Land lijkt een vlakke leegte. Maar dat is schijn. De eerste, minder diepe kreken steken we moeiteloos over. Daarna volgen enkele die diep door de stromingen zijn uitgesneden. „Kijk”, zegt Van Deuren den Hollander, „daar liggen nog hele plakkaten turf van de turfwinning van vroeger. Die afgebroken stukken zijn hier terechtgekomen door de kracht van het instromende water.”

Vlak ernaast loopt één van de harde zandruggen van het gebied. Het zand, dat grenst aan de turflagen, vormt een prachtig reliëf. Daarop konden mensen wonen. Ooit was er het dorpje Saeftinghe maar dat is helemaal verdwenen, verdronken dus, net zoals de gehuchten Weele en Hontemude. De zee heeft hier in de loop der eeuwen flink toegeslagen, zoals de naam van het gebied ook uitdrukt.

„Als je op zoek bent naar grenzen is een van de meest boeiende die tussen het zoute water van de Noordzee en de Westerschelde en het steeds meer zoete water naarmate je stroomopwaarts gaat, richting Gent”, licht Van Dueren den Hollander toe. Als er meer dan 30 gram zout per liter in het water zit, spreek je van zout; bij minder dan 0,5 gram is het zoet. De waarden daartussenin heten brak.

Langs de kreken ligt een kraag van aanspoelsel, stukken bies, afgestorven planten. ‘Veek’ heet dit in het Zeeuws. Op aanraden van de gids houden we een zeker tempo aan en staan we niet te lang stil, dan zak je weg of zuigt het slib je vast. Beslist gevaarlijk zijn de ‘hondsgaten’, zoals die heten, onverwacht diepe kuilen. Ook voor smalle, diepe geultjes moet je oppassen, vaak onzichtbaar door de begroeiing, ‘Enkelbrekers’ heten ze ook. Daarom heb je die stok nodig, om je evenwicht te bewaren en de grond af te tasten.

IJskelder

Om de vogels niet te verstoren lopen we door een van de brede geulen, ruim een meter diep uitgesleten. Van Dueren den Hollander wijst in de geul op de binnenoever en de buitenoever: de eerste is vlak, hier stroomt het water langzaam langs en heet een ‘glijoever’. De hogere buitenoever heeft een zogenoemde ‘steilrand’, zo gevormd door het langsstromende water.

Opeens staat ze stil. „Luister eens”, zegt ze, „het slik zingt.” En ja, de miljoenen garnaaltjes en andere geleedpotigen die in de modder leven, graven gangetjes. Bij eb komt lucht vrij uit die holletjes, en dat veroorzaakt een suizend, hoog geluid. Inderdaad, zingen. Wandelen door dit grensland gaat kriskras, zonder vaste route. Het is eerder dolen. Toch vouwen we ter oriëntatie een plattegrond open. Als we de leegte overzien, lijkt die naamloos. In werkelijkheid heeft zo goed als elke geul, kreek en schor een naam: we begonnen bij Havengeul en daarna kwamen we in Zondagse weide, Zandbergsepad, Schelpkreek, Graauwe plaat, Geul van de onbekende, Lepelaar, Tweede platte plaat, Eerste platte plaat. De mooiste naam is die van IJskelder, een brede geul die bij opkomend tij razendsnel volschiet met zeewater. Zoek een veilig heenkomen, op de dijk of een hooggelegen schor. De natuur hier trekt zich niets aan van menselijke grenzen.

Excursies Gedurende het gehele jaar. Info: Bezoekerscentrum Saeftinghe. Emmaweg 4, Nieuw-Namen. saeftinghe.eu

