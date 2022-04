De ‘koningin van de armen’ heeft geld van moslims nodig voor mensen in nood

In een kleurig gewaad zit Amina Hussen (60) in haar atelier alias buurthuis in Rotterdam-West. Ze zit erbij als koningin, maar dan wel als de ‘koningin van de armen’. Veel vrouwen die hier binnenlopen voor een praatje hebben geen geld voor eten, kleding en maandverband.

Aan de muren van haar atelier hangen rekken met de kleurige Afrikaanse kleding die ze maakte met vrouwen uit de buurt. De geur van gekruide rijst kruipt onder de deur door. In de ruimte ernaast wordt gekookt voor de iftar, de maaltijd om het vasten te breken. Ramadan loopt ten einde, de laatste dag is waarschijnlijk zondag. In deze maand schuurt de armoede nog meer, zegt Hussen. „Sommige gezinnen kunnen een ruime maaltijd na een dag vasten gewoon niet betalen.”

De energieprijzen gingen omhoog, boodschappen werden duurder. Moeders die het voorheen nét redden, hebben het nu moeilijk, zegt Hussen. „6 euro voor dertig eieren! Wie kan dat nog betalen?”

Amina Hussen, die dertig jaar geleden vluchtte uit Somalië en 27 jaar in Rotterdam woont, verzamelde (meest) islamitische vrouwen om zich heen om andere vrouwen te helpen. „Krachtvrouwen” noemt ze haar groep vrijwilligers. Haar atelier werd ook een buurthuis. De vrouwen luisteren, adviseren, bemiddelen en overleggen (met instanties).

Amina Hussen: „Je woont toch hier?” Foto Sanne Donders

Door schaamte blijven armoede en andere problemen vaak verborgen, zegt Hussen. Maar bij haar kloppen voortdurend vrouwen aan die ze niet anders kan typeren als een „absoluut noodgeval”. Momenteel bivakkeren twee moeders met ieder twee kinderen in haar atelier, dat daar niet geschikt voor is. Ze hebben geen huis en je zet ze niet op straat, zegt ze.

Aalmoes

Subsidie krijgen Hussen en haar ‘krachtvrouwen’ niet. Bij acute financiële problemen kan ze vaak helpen dankzij donaties, waaronder de ‘zakat’. Deze verplichte vermogensbelasting, of aalmoes, die moslims aan de armen schenken, is een van de vijf zuilen van de islam en wordt meestal in de maand ramadan betaald.

Dus belt Hussen deze maand bijna elke dag met Nora el Abdouni van het Nationaal Zakat Fonds (NZF). „En soms ook ’s avonds”. Nederlandse moslims die willen dat hun zakat in Nederland wordt uitgegeven, kunnen via het NZF betalen.

Het NZF kreeg in het eerste kwartaal van 2022 166 hulpverzoeken, ruim vier keer zoveel als in het eerste kwartaal van 2021. „We zijn bekender geworden”, zegt Nora el Abdouni, „maar het heeft ook te maken met toegenomen armoede. We krijgen dit jaar ook aanvragen voor Syrische of Afghaanse Nederlanders. Die hebben het financieel vaak zwaar.”

De zakat-gelden blijven ver achter bij de hulpvragen. Doorgaans sturen Nederlandse moslims hun zakat naar het buitenland, daar is de armoede zichtbaarder dan in Nederland. Volgens Nora el Abdouni blijkt uit de islamitische overlevering dat het juist de bedoeling dat het geld lokaal – „in het land waar je bent geworteld” – wordt afgedragen.

Natuurlijk moet dat, roept Amina Hussen. „Je woont toch hier? Je wil toch je buren en buurtgenoten helpen? Ik ben onbeleefd genoeg om mensen om me heen te vragen of ze iets kunnen betekenen. ‘Ik stuur al geld naar het dorp van mijn familie’, is zo dikwijls het antwoord.”

Vergeten pilaar

Daarnaast weet niet iedereen dat het een plícht is voor elke moslim om jaarlijks 2,5 procent van het vermogen te betalen, zegt El Abdouni. „Dat bidden verplicht is, of vasten tijdens ramadan, weet iedereen. Zakat is een vergeten pilaar.” Regelmatig krijgt ze telefoontjes: „Help! Ik heb nog nooit zakat betaald.”

Op de website van het NZF kan iedereen zelf de zakat berekenen. Het NZF heeft ook adviseurs die daarbij kunnen helpen. Bij het vermogen tellen cryptovaluta en beleggingen ook mee. Het fonds berekende, dat als alle Nederlandse moslims zakat zouden afdragen, dat jaarlijks ten minste 150 miljoen euro oplevert. El Abdouni: „Dat wordt bij lange na niet gehaald.” In 2021 kreeg het NZF 353.151 euro aan zakat binnen.

In het atelier van Amina Hussen worden kleren gemaakt, veel gesprekken gevoerd en mensen opgevangen. Foto Sanne Donders

Amina Hussen blijft gewoon bellen voor mensen in nood, zegt ze. Verder doet ze wat ze kan. Voor het Eid ul Fitr (Suikerfeest) bereidt ze een maaltijd voor met Marokkaanse, Turkse, Somalische en Afghaanse hapjes. Gemaakt door vrouwen uit de buurt. Betaald uit eigen zak of met donaties.