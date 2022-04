Ik open mijn ogen. Ik voel me misselijk, mijn hoofd bonst. Ik ben naakt. Ik probeer te bewegen, maar voel dat iets tussen mijn dijen me weerhoudt. Iets knelt. Mijn hand tast tussen mijn benen, ik voel een gladde staaf. Ik trek een kaars uit mijn vagina.

Sarah Meuleman is schrijver.

Zo zou het gegaan kunnen zijn toen een naamloze vrouw jaren geleden wakker werd na haar nacht met oud-voetballer en sportcommentator Johan Derksen. Ik kan niet in haar hoofd kijken, niet weten wat haar gedachten of gevoelens zijn geweest toen ze ontdekte dat tijdens haar slaap een kaars in haar vagina was gedrukt (of rechtop gezet, want het verhaal past zich razendsnel aan). Ze moet gehuiverd hebben, misschien smeet ze de kaars tegen de muur. Ze moet zich geschonden hebben gevoeld, gebruikt.

Dat iemand een seksueel samenzijn met een dergelijke vernederende handeling afsluit, lijkt onbegrijpelijk. En toch is het juist van het grootste belang om Derksens handeling te begrijpen. Het is verleidelijk om zijn daad weg te zetten als buitenissig en idioot. Maar wat als we Derksens actie niet als een exces beschouwen?

Jeugdige branie

Waarom denkt een man dat hij een nacht met een vrouw kan afsluiten door een kaars in haar vagina te drukken? Waarom ziet hij zoiets als een onschuldige grap? En, misschien nog wel de meest interessante vraag, waarom denkt hij dit verhaal jaren later luchtigjes te kunnen opdissen op prime time-televisie zonder gevolgen? Het feit dat Derksen geen enkel bewustzijn had dat je zoiets niet gezellig als een staaltje van jeugdige branie kunt brengen, zegt alles. Het bewijst hoezeer hij het recht aan zijn kant dacht te hebben en hoezeer hij geloofde in de onschuld van zijn daden.

Aanvankelijk kreeg hij gelijk.

De tafelgasten lachten er in de uitzending hartelijk om. Pas in tweede instantie barstte de bom. Na een paar ongemakkelijke bokkensprongen ging Derksen ermee akkoord zich toch te verontschuldigen. Daarmee lijkt de kwestie afgedaan. Tafeldame Roos Schlikker houdt de eer aan zichzelf, vrouwen uit de media reageren verbolgen, maar Derksen lijkt voorlopig veilig genesteld op het Talpa-pluche. Hij wordt beschermd door een cultuur die veel groter en machtiger is dan een anekdote met een nachtkaars. Want deze kwestie draait helemaal niet om Johan Derksen. Net zoals het destijds niet draaide om Jeroen Rietbergen of Marc Overmars; om Johnny, John de Mol of Harvey Weinstein.

Deze mannen zijn stuk voor stuk onderdeel van een systeem met spelregels die ze als jongetje hebben aangeleerd. Ze zijn kinderen van hun tijd. Voortbrengselen (niet eens exponenten) van een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag naar vrouwen voortdurend wordt gedoogd en een makkelijke grap kan zijn. We doen allemaal wel eens stomme dingen, toch?

Ik wil hun daden geenszins goedpraten, maar ik wil ze begrijpen. Als mens, als vrouw. Omdat ik geloof dat daar de oplossing schuilt. Niet in ‘wij tegen zij’ maar in het delen van een bewustzijn over een cultuur waarin we allemaal zijn grootgebracht. Pas als we die cultuur durven te bevragen en beschouwen, kunnen we beginnen haar weeffouten te herstellen. Daarvoor is begrip nodig voor beide perspectieven.

Wie tegen seksistische humor protesteert is een zure bitch, wie zwijgt werkt mee

Natuurlijk moet Derksen van het pluche gewipt. Zo snel mogelijk. Maar daarmee is de onderliggende kwestie niet opgelost. Eigenlijk had Roos Schlikker juist nú als tafeldame in het programma moeten aanblijven om zich uit te spreken. In vrijheid. De vraag is of ze die vrijheid had gekregen in het Talpa-bastion waar het ouwe-jongens-krentenbrood-gehalte pijnlijk onaantastbaar lijkt.

Uiteindelijk is het geen kwestie van wát er gezegd wordt maar wat er kán gezegd worden in een cultuur. Het is een kwestie van discours. Welke uitspraken worden gedoogd? En wat voor grappen vinden we leuk? René van der Gijp omschreef de anekdote van zijn collega als „Zo’n verhaal dat je op een verjaardag hoort en waar je dan over grapt.” Maar een grap is een gevaarlijk wapen. Ik heb seksistische humor altijd ervaren als een catch 22: als je protesteert, ben je een zure bitch en heb je geen gevoel voor humor. Als je zwijgt, word je geaccepteerd, maar werk je mee aan het seksisme. Niemand wil worden weggezet. Ik heb te vaak gezwegen.

Nieuwe taal

Wat de commotie rond Derksen aantoont, is dat er na decennia gedoogd seksisme en meer dan een eeuw na de eerste feministische golf, eindelijk verschuivingen plaatsvinden. Dat we op zijn minst zijn begonnen met het aftasten van hoe een nieuwe taal, een nieuw discours zou kunnen klinken.

Ondertussen kijkt de naamloze vrouw die de nacht met Derksen heeft doorgebracht ook televisie en hoort wat er in de media over haar geschreven wordt. Voor haar wordt de vernedering en de pijn nog maar eens opgerakeld. Ik hoop dat ze haar stem laat gelden. Ze heeft geen naam, maar ze is alle vrouwen. En alle vrouwen zijn haar. Laten we praten!